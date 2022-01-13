Наследие древних римлян, или Как изменились игральные кости за последние 2000 лет

Из истории игральных костей.
У каждого игрока в кости есть равные шансы рассчитывать на удачу, ведь каждое число имеет равную вероятность выпадения. Но так было не всегда. Эта игра существовала еще в Древнем Риме, а туда попала из Месопотамии и Египта. Первыми прообразами современных игральных кубиков были небольшие суставы мелких животных. Таранные кости, или так называемые «бабки» могут выпадать в четырех разных вариантах. От них и пошло название «кости» в русском языке.
Антрополог, археолог Джелмер Эркенс и его соавтор лигвист, антрополог, этнограф Алекс де Воогт изучили 110 разных игральных костей, которые еще называют дайсы. Кубики довольно редкая находка при раскопках. Их чаще обнаруживают не на месте жилищ, а в самых неожиданных местах: на кладбищах, в бытовых отходах. Их трудно датировать. Артефакты, которые исследовали ученые, хранились в музеях Нидерландов. Они почти все были найдены на территории страны, их возраст был определен, а для надежности результаты сравнили с 62 экземплярами из Великобритании.
Кости, в которые играли древние./ Фото: vesti.ru
Самые ранние игральные кости шестигранной формы с отметинами в виде точек относят к третьему тысячелетию до нашей эры. Они были обнаружены в Иране. В Европу дайсы завезли римляне. Примерно за пятьдесят лет до начала новой эры Юлий Цезарь захватил земли нынешней Голландии.
Римляне были азартными игроками, неудивительно, что кубики попали в Голландию вместе с воинами. Кости были в Риме настолько популярны, что их стали запрещать. Было разрешено играть только тем, кто находился в ночном дозоре, чтобы стражников не сморил сон.
Игральные кости из глубины веков./ Фото: sputnik.ru
Кубики делали из разных материалов: свинца, меди, бронзы, камня, дерева, глины, янтаря, костей и рогов животных. Их сложно назвать кубами, так как они имели неравномерные ребра, грани были далеки от совершенной формы квадрата, плоскости имели неровности и косые углы. Странно, что с такими дайсами люди рассчитывали на успех в игре.
Римляне больше надеялись на божий промысел, ведь им не была известна теория вероятности. Об этом говорит и тот факт, что в то время у римлян за исход броска была ответственна Фортуна, дочь Юпитера. Интересно то, что разметка у римских дайсов такая же, как у тех, что пользуются игроки в наши дни.
Бросай на удачу!/ Фото: fotosmi.ru
Краплены они были в виде «птичьего глаза» или «бычьего глаза», то есть точки или окружности с центром в виде точки, а сумма чисел на параллельных гранях равнялась семерке: 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4. Если первые три значения крапа размещались против часовой стрелки, то такую кость называли правой, такие обычно использовали на Западе. «Левые» применяли на Востоке.
Исследователи в своей работе про эволюцию игральных костей в Нидерландах отметили, что кубики, сделанные до 400 года (до принятия христианства частью Голландии) сильно варьируются по размерам, формам, размещению крапа, материалам. Почти нет находок в последующие 700 лет, после разграбления варварами Римской империи.
Современные игральные кости./ Фото: legvmac.ru
Начиная с 1100 года, найденные экземпляры имеют конфигурации «простых чисел», где противоположные грани соответствуют простым числам (1-2, 3-4, 5-6). Такой же стиль нумерации был популярен в древней Месопотамии и Египте. Еще одна деталь: кубики раннего Средневековья гораздо меньшего размера, чем их римские предшественники.
С середины XV века система нумерации поменялась на «семерки», опять противоположные стороны стали составлять сумму в семь очков. Кости стали совершенными по форме и увеличились в размере. Возможно, что идеальная форма стала зависеть от массовости производства, изготовители стали следить за тем, чтобы изделия имели стандартный размер и форму.
Виртуальный вариант./ Фото: sputnik.ru
Эркенс отмечает, что кости являются удобным объектом для изучения. Они не функциональны, как другие артефакты. Кубики несут чисто стилистический характер и они, как многие другие материальные объекты показывают, как меняется мировоззрение людей. В данном случае, представления о судьбе и случайностях. Ученые проследили эволюцию объектов до Новейшей истории.
Более явная связь между культурным развитием человека и кубиками прослеживается с начала Ренессанса, развивается в период Реформации и Новой истории. Формирование гуманизма и совершенствование научного мышления отразилось на игральных костях. Их вид становится более похожим на современный, а параметры более точными. Симметричность граней и ребер куба, размещение меток дало возможность сделать процесс игры более независимым и избегать манипуляций мошенников.
Новое лучше? / Фото: vesti.ru
Изображение меток тоже изменились. Если на «римских» дайсах это были два круга с точкой в центре, в средние века — круг с точкой, то более поздние кости имеют просто точку. Само размещение меток по принципу суммы очков равной семи на противоположных гранях не делает игру безукоризненной, но уравнивает шансы на выпадение, как малых, так и больших значений. В период стремительного развития точных наук, люди начали понимать, что игрой управляют не высшие силы.
Несложно заметить, что при выбрасывании пары дайсов результат в семь очков можно получить наибольшим количеством сочетаний – шесть раз. Еркенс и де Вогт отмечают, что археологи не всегда воспринимают игральные кости, как ценный объект. Они проводили анализ и сгруппировали их по материалам, размеру, модификации разметки, виду крапления, симметричности и считают, что такая систематизация может помочь в установлении хронологизации других археологических объектов.
На зеленом сукне казино.../ Фото: legvmac.ru
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