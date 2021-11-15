Зачем мумиям мейкап, о чём может рассказать их положение рук и другие малоизвестные факты

Малоизвестные факты о древних египетских захоронениях
Когда речь заходит о Древнем Египте, большинство людей, конечно, вспоминают про пирамиды, сфинкса и мумию Тутанхамона с легендарной маской. Но на самом деле древних мумий в Египте гораздо больше, и это не просто сохранившиеся до наших дрей мумифицированные трупы жителей страны фараонов.
1. Цена мумификации
Мумификация ценой в один талант.
Согласно трудам греческого путешественника, датируемых 60-57 годами до н.э., самая дорогая мумификация стоила один талант (около 30 килограммов) серебра. Это было во время Птолемеевского периода египетской истории, когда в правящей династии наблюдался некоторый конфликт, который мог привести к инфляции. Если перевести на современные цены, стоимость материалов для мумификации (включая льняную ткань, карбонат декагидрата натрия (натрон), смолу и ладан) составляет около 3600 долларов.
Однако мумификация сегодня стоит около 70 000 долларов, и действительно есть различные предприятия, которые мумифицируют тела людей, а также домашних животных. Мумификация животных может стоить от 7 000 до более чем 100 000 долларов.
2. Медицинские мумии
Мумия как лекарство.
Мумии использовались как.... лекарство примерно с 400 г. н. э. и вплоть до XIX века. Эта концепция была основана на использовании природного битума, с помощью которого, как считали европейцы, египтяне производили мумификацию. Естественно, это было совершенно бесполезно в качестве лекарства, поскольку древние египтяне использовали смолу, которая имитировала битум, но не имела пользы для здоровья.
Что интересно, эту смолу, вероятно, было лучше употреблять, чем битум, который, как было недавно установлено, является канцерогенным. В средние века богатые люди покупали мумии для использования их в качестве медикаментов, и вера в то, что мумии обладают целебным эффектом, продолжалась до 1800-х годов. Когда мумии были невозможно приобрести, вместо них использовались обезвоженные тела преступников. Человеческие останки измельчали и смешивали с медом для создания сладкого лекарственного сиропа. В некоторых случаях людей даже мумифицировали в меде (этот процесс известен как меллификация) специально для того, чтобы потом превратить их в лекарство, которое якобы было способно вылечить любую болезнь.
3. Мумии животных
И животное на память.
Египтяне зачастую мумифицировали своих животных. Более того, они иногда выращивали их и убивали специально для мумификации. Эти мумии обычно предназначались для религиозных ритуалов, поскольку египетские боги были связаны с животными, а некоторых животных иногда считали воплощениями богов. Например, богиня Баст была очень тесно связана с кошками.
Несмотря на огромное количество животных мумий, сделанных в Древнем Египте, процесс мумификации животных был не сопоставим с мумификацией людей, которая была невероятно сложной и отнимающей много времени. Большинство мумий животных приобретали люди, совершающие паломничество в храмы определенных богов или богинь. За определенную плату священники хоронили этих животных на кладбищах храмов в качестве дани уважения богу или богине. Чаще всего встречались мумии кошек, бабуинов, рыб, крокодилов и быков.
4. Мумификация как гарантия счастливой загробной жизни
Мумификация как гарантия счастливой загробной жизни.
Мумификация была, возможно, самым важным аспектом древнегипетских религиозных практик. Древние египтяне считали, что мумификация необходима для получения доступа к загробной жизни. Они полагали, что после того, как кто-то умирал и был надлежащим образом мумифицирован, он использовал свое физическое тело в загробной жизни. Часть этого путешествия происходила с разрешения Осириса (бога загробной жизни) и 42 судей.
Анубис, бог мумификации, направлял покойного в его путешествии, а Тот, бог мудрости, взвешивал душу покойного. Душа также путешествовала через загробную жизнь с богом Ра. Религия древних египтян основывалась на смерти и загробной жизни. Все более продуманная практика мумификации фактически постепенно становилась важной частью экономики Древнего Египта, поскольку мумии требовали услуг парикмахеров и косметологов, а также услуг ремесленников для постройки саркофагов, не говоря уже о пирамидах и менее сложных гробницах.
5. Косметология мумий
Мумиям делали «мейкап».
Мумиям делали «мейкап», чтобы они выглядели «реалистичными» (как человек во время жизни), а не просто сохранялись в течение длительного времени. Во время процесса мумификации тело мумии окрашивали. Мужчин красили в красный цвет, а женщин - в желтый. Подобная практика началась в течение Третьего переходного периода. У мумий были поддельные глаза, сделанные из стекла или камня, а также парики или пряжа, вплетенные в волосы.
Мумии Позднего периода украшали тончайшими золотыми листами, наносимыми непосредственно на кожу. Некоторые формы современного макияжа напоминают древнеегипетский макияж. Косметология была важным аспектом египетской культуры и считалась связанной с богиней Хатор. Парики были еще одним аспектом красоты в Древнем Египте, причем они считались неотъемлемой частью типичного процесса мумификации. Несмотря на общепринятое мнение, парики предназначались не только для мертвых. Многие египтяне брили головы и использовали парики.
6. Природные мумии
Мумии создавались и в естественной среде.
Древние египтяне начали использовать сложные процедуры мумификации только после развития их ранней цивилизации. Первоначально мумии создавались естественным образом в пустынной среде Египта. Мертвых хоронили в песке, и сухая окружающая среда сохраняла тела. Антропологи считают, что случайно обнаруженные тела, которые естественным образом мумифицировались в песке, поощрили практику мумификации, поскольку люди видели, что тела можно сохранять и после смерти.
Как только египтяне начали считать, что разложение является чем-то неестественным, они начали разрабатывать процессы сохранения трупов, но потребовалось 800 лет для того, чтобы они начали удалять органы, чтобы предотвратить разложение. В 3400 году до н.э. египтяне начали обматывать мумии в ткань, но только к 2600 году до нашей эры они начали удалять внутренние органы. Только 5500 лет назад мумии начали хоронить в гробницах и саркофагах. Естественная мумификация все еще происходит в регионах, где тела не подвергаются воздействию ни воздуха, ни влаги.
7. Положение рук
Положение рук мумий действительно имеет значение.
Положение рук мумий действительно имеет значение. Например, руки, скрещенные над грудной клеткой (это положение наиболее часто ассоциируется с мумиями), использовалось для представителей семьи правителей. Додинастическим мумиям закрывали лицо руками, согнутыми в локтях.
В Древнем и Среднем Царстах руки укладывали по бокам или скрещенными над тазом. В период Рамзеса II мумий хоронили со скрещенными над нижней частью тела руками, а руки, сложенные на плечах, свидетельствуют о более позднем периоде египетской истории. Скрещенные руки, как обычно предполагалось, использовались только в Новом Царстве для мужчин царского статуса.
8. А если денег не хватает...
Более дешёвые альтернативы.
В Древнем Египте низшие классы обычно могли позволить себе только неполную мумификацию. В ней обычно не использовались гроб или саркофаг, а также зачастую применялось обезвоживание организма, причем некоторые (или все) органы оставались неповрежденными. Мозг считался наименее важными в Древнем Египте и поэтому был наименее важным для удаления. В процессе ранней мумификации и неполной мумификации мозг часто оставляли неповрежденным.
Иногда очень бедные люди просто обертывали покойного в ткань и хоронили его в песке пустыни на несколько дней или недель, чтобы высушить его. Затем полости тела промывали растворителем, а труп хоронили на кладбище. Гробницы богатых людей и представителей царских династий тщательно разрисовывали надписями из Книги Мертвых, Текстов Пирамид и Текстов саркофагов. Разница между богатыми и бедными в Древнем Египте была особенно очевидна в методах погребения.
9. Канопы
очень важные сосуды канопы.
Древние египтяне считали легкие, печень, желудок и кишечник наиболее важными в мумификации. Их извлекали из тел и хранились в специальных сосудах «канопах», которые были основаны на четырех древнеегипетских богах, сыновьях Гора, которые, как полагали, охраняли эти органы покойного (Амсет хранил печень, Дуамутеф — желудок, Квебехсенуф — кишечник, а Хапи- легкие). Вполне вероятно, что изначально органы удаляли, поскольку их присутствие заставляло тело умершего разлагаться быстрее. Со временем эта практика религиозно эволюционировала в убеждение, что органы также нужны для путешествия по загробной жизни.
10. Так было ли проклятие мумии
Проклятая мумия.
Идея проклятых мумий или гробниц не была изобретена египтянами, а скорее была «раздута» современными исследователями. Единственная основа этих проклятий - это угрозы, написанные на гробницах. Они сулили божественное возмездие за неуважение к мертвым, с явной целью отпугнуть грабителей могил. Письменные предупреждения относительно того, что не нужно вскрывать египетские гробницы, восходят к Средневековью. Они описывали некие злые и сверхъестественные качества, которыми обладают мумии. Самое знаменитое предполагаемое проклятие касается гробницы фараона Тутанхамона. Человек, который финансировал раскопки могилы Тутанхамона, умер от болезни, вызванной комарами, а Говард Картер, который обнаружил гробницу, умер 16 лет спустя. Идею проклятия распространил Артур Конан Дойль.
Бонус: неегипетские мумии
Древние египтяне вовсе не изобрели мумификацию и никоим образом не считаются первой древней цивилизацией, которая мумифицировала своих мертвецов. Мумифицированные тела находили во всем мире, и они были на тысячи лет древнее тех, которые были найдены в Египте. Мумификация была обычной практикой в Южной Америке, начиная примерно с 6000 года до нашей эры. Одна из теорий относительно знаменитой картины «Крик» утверждает, что Эдвард Мунк изобразил перуанскую мумию, которую он увидел в музее. Ледяные мумии - еще один пример древней мумификации. В культуре инков человеческие жертвы, оставленные на горных вершинах, фактически лиофилизировались, сохранив тела на тысячелетия. В Северной Америке и Европе случайное замораживание привело к появлению ледяных мумий, многие из которых датируются железным веком.
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