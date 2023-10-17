10 жирных минусов, из-за которых не стоит переезжать в Америку

Жирные минусы Америки, которые убедят, что дома лучше
Понятие «американская мечта» уже полтора века будоражит воображение европейцев, особенно выходцев из бывших советских республик. Мы привыкли думать, что в стране за океаном все идеально, а благополучия добивается любой, кто захочет. Но на деле далеко не все обстоит так, как кажется. В этом материале собраны 10 веских причин, почему не стоит переезжать в Америку.
1. Лечение и жилье
Огромные цены на лечение и жилье.
Заболеть в Америке, не имея страховки, подобно смерти. Будьте уверены счет вас впечатлит. Например, за вызов скорой вы заплатите 1500 долларов, а прием обычного терапевта обойдется в 200-300 долларов. Но даже если у вас есть полис, в случае серьезного вмешательства вам придется оплатить 10 процентов от счета. С жильем тоже тут не просто. Любую покупку можно совершить только при помощи агента, берущего свою комиссию, а цены на квартиры начинаются с 2000 тысяч долларов.
2. Специфическая еда
Пищевая культура Америки.
Как таковой национальной кухни в Америке нет. Ее заменяют бургеры, картошка фри и стейки. Порции в кафе и ресторанах всегда огромные, а блюда очень вкусные, но совершенно не питательные. Чувство голода возвращается уже через час после того, как вы наелись до отвала.
Еще одной проблемой является ассортимент американских магазинов. Основная масса продуктов - полуфабрикаты неизвестного происхождения. В магазинах тут продают целые тарелки с готовыми завтраками и обедами, которые нужно только разогреть в микроволновке. Стоит ли говорить, что огромной популярностью тут пользуются продукты с убойной дозой соли и сахара, что очень вредно для здоровья. Так что, если вы хотите переехать в Штаты с ребенком или сами пытаетесь правильно питаться - будьте готовы к трудностям. В этой стране найти качественные диетические продукты намного сложнее, чем наесться вредным фаст-фудом.
3. Бомжи
Бездомные в Америке.
Если вы думаете, что переехав в Америку, вы не увидите такого явления, как бездомные, вы глубоко ошибаетесь. Бомжей в Америке очень много, они повсюду и не всегда их социальный статус связан с нищетой, для некоторых такая жизнь просто протест против системы. Бездомные в Штатах чувствуют себя хозяевами улиц, ведут себя вызывающе и часто пристают к прохожим с навязчивыми просьбами о деньгах или продуктах.
4. Люди как роботы
Жизнь на автомате.
Прожив в Штатах некоторое время, вы заметите, что американцы очень похожи на роботов. Картинка, когда мать отчитывает своего ребенка, а после резко, за секунду, натягивает дежурную улыбку - здесь не редкость и это не может не пугать. Большинство американцев вообще лишены какой-либо гибкости, в рабочих делах они действуют строго по инструкции и с ними просто невозможно договориться. На дорогах в этой стране практически никогда не перестраиваются, едут строго по своей полосе, даже если впереди пробка, а другая часть дороги едет, американец будет терпеливо стоять и ждать.
5. Независимость
Излишняя независимость от мнения окружающих.
Одним из плюсов жизни в Америке является независимость жителей этой страны от мнения окружающих, однако это является и минусом. Конечно, это прекрасно, когда ты можешь, не стесняясь демонстрировать свою индивидуальность, но не доводя до абсурда.
Дело в том, что большинство жителей страны выглядят очень неряшливо, одеваются в растянутые треники, выцветшие футболки и дырявые кроссовки. Некоторые вообще не утруждают себя даже элементарным расчесыванием волос. Огромный процент жителей в Штатах страдает от ожирения, но их никто не осуждает, не критикует, и они продолжают жить своей жизнью, при этом спокойно запихивают свои телеса в обтягивающую одежду.
6. Вечные протесты
Вечные протесты и недовольство.
Переезжая в Штаты из России или других постсоветских республик, нас поражает высокий уровень жизни в этой развитой стране. Однако, сами американцы все время протестуют. Ежедневно на улицах городов собираются люди с плакатами, отстаивающие права секс-меньшинств, животных, афро-американцев, учителей, космонавтов и далее по списку. Люди с плакатами кричат, что их права притесняют, не дают свободы, препятствуют развитию и это притом, что правительство действительно прислушивается к народу и старается найти пути решения.
В глазах приезжих эти протесты выглядят просто абсурдно. А со временем приходит осознание, что люди просто (пардон) зажрались или заскучали.
7. Чаевые
Америка - страна щедрых чаевых.
В американских заведениях оставлять чаевые - не обязательное, а само собой разумеющееся действие. Будьте готовы, что официант без всякой скромности озвучит вам рекомендуемый размер чаевых: 15, 20 или 25 процентов от общей суммы заказа. Конечно, можно оставить меньше, но будьте готовы к тому, что вас проводят косым взглядом и обязательно запомнят. А если вы вообще не оставите на чай, приготовьтесь объяснять сотруднику заведения, что в обслуживании вам не понравилось.
8. Налоги
Налоги на покупки.
Существенный минус американских магазинов - цены, указанные без налогов. То есть вы набираете продукты, рассчитывая потратить определенную сумму, но на кассе слышите цифры, которые существенно превышают предполагаемую сумму. Кстати, такая политика действует не только в магазинах, но и в кафе, а также в автосалонах. Размер налога может отличаться в зависимости от штата, в котором вы находитесь. Самый высокий процент налога в Калифорнии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
9. Лицемерие
Дружба по-американски.
Всем известно, что американцы очень доброжелательны, всегда улыбаются и спрашивают о делах. Но все это не более, чем акт вежливости, а на дежурный вопрос «Как дела?» можно даже не отвечать. В Америке не принято делиться наболевшим с друзьями, а сама дружба тут редко длиться всю жизнь. Так, друзья по колледжу благополучно забываются с выходом на работу, а близкие из родного города сменяются другими лицами, живущими по соседству.
10. Неухоженные девушки
Девушка, которые совершенно не следят за собой.
Большинство девушек в Штатах совершенно не следят за собой. Более того, до 30 лет многие даже не выполняют элементарных ежедневных правил ухода со кожей, считая, что пока они молоды, делать ничего не надо. Заниматься собой, хорошо одеваться и делать макияж они начинают только после 30. Неудивительно, что голливудские звезды привлекают столько внимания, ведь на фоне подавляющего большинства женщин выглядят просто сногсшибательно. Кстати, по той же причине мужчины из США активно знакомятся с нашими девушками, внешний вид которых существенно отличается от того, что они привыкли видеть каждый день.
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