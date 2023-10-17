10 жирных минусов, из-за которых не стоит переезжать в Америку

Жирные минусы Америки, которые убедят, что дома лучше

1. Лечение и жилье

Огромные цены на лечение и жилье.

2. Специфическая еда

Пищевая культура Америки.

3. Бомжи

Бездомные в Америке.

4. Люди как роботы

Жизнь на автомате.

5. Независимость

Излишняя независимость от мнения окружающих.

6. Вечные протесты

Вечные протесты и недовольство.

7. Чаевые

Америка - страна щедрых чаевых.

8. Налоги

Налоги на покупки.

9. Лицемерие

Дружба по-американски.

10. Неухоженные девушки

Девушка, которые совершенно не следят за собой.