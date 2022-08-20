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Тайны ЦРУ: карты XX века

Тайны ЦРУ: карты XX века

В начале 1940-х годов ЦРУ сформировало особый картографический отдел, специалисты которого составляли карты для президента США, командного состава армии, флота и спецслужб. Вторая мировая война, холодная война, война во Вьетнаме, иракская и афганская кампании — эти подробные карты, данные для которых были получены

Естественно, вся эта документация совершенно секретна, но несколько дней назад ЦРУ решило опубликовать некоторые из бумаг, в честь дня рождения картографического отдела. Мы отобрали самые интересные карты, наглядно демонстрирующие, что именно интересно спецслужбам США.

Тайны ЦРУ: карты XX века

Русский фронт, 1942 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Присутствие Японии в Тихом океане, 1945 год

Тайны ЦРУ: карты XX века

Зоны влияния, Берлин, 1945 год

Тайны ЦРУ: карты XX века

Международная торговля, 1950 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Претензии стран на Антарктику, 1956 год

Тайны ЦРУ: карты XX века

Президент Кеннеди с картой вторжения во Вьетнам, 1961 год

Тайны ЦРУ: карты XX века

Боеголовки на Кубе, 1962 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Берлин, 1960 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Президент Никсон с картой Камбоджи, 1970 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Подробная карта Кубы, 1977 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Центр Москвы, 1980 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Вице-президент Джордж Буш и карта засухи в Африке, 1985 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Наркотрафик кокаина, 1990 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Украинские нефтяные и газовые промыслы, 1996 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Зоны влияния на Арктический регион, 2000 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Президент Джордж Буш на секретном совещании по операции «Буря в пустыне», 2001 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Багдад, 2003 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Северная афгано-пакистанская граница, 2010 год

Тайны ЦРУ: карты XX века
Контрабанда слоновой кости, 2013 год

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