Тайны ЦРУ: карты XX века
В начале 1940-х годов ЦРУ сформировало особый картографический отдел, специалисты которого составляли карты для президента США, командного состава армии, флота и спецслужб. Вторая мировая война, холодная война, война во Вьетнаме, иракская и афганская кампании — эти подробные карты, данные для которых были получены
Естественно, вся эта документация совершенно секретна, но несколько дней назад ЦРУ решило опубликовать некоторые из бумаг, в честь дня рождения картографического отдела. Мы отобрали самые интересные карты, наглядно демонстрирующие, что именно интересно спецслужбам США.
Русский фронт, 1942 год
Присутствие Японии в Тихом океане, 1945 год
Зоны влияния, Берлин, 1945 год
Международная торговля, 1950 год
Претензии стран на Антарктику, 1956 год
Президент Кеннеди с картой вторжения во Вьетнам, 1961 год
Боеголовки на Кубе, 1962 год
Берлин, 1960 год
Президент Никсон с картой Камбоджи, 1970 год
Подробная карта Кубы, 1977 год
Центр Москвы, 1980 год
Вице-президент Джордж Буш и карта засухи в Африке, 1985 год
Наркотрафик кокаина, 1990 год
Украинские нефтяные и газовые промыслы, 1996 год
Зоны влияния на Арктический регион, 2000 год
Президент Джордж Буш на секретном совещании по операции «Буря в пустыне», 2001 год
Багдад, 2003 год
Северная афгано-пакистанская граница, 2010 год
Контрабанда слоновой кости, 2013 год
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