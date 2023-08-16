Зачем шпоры и хлыст стали использовать для тренировки лошадей (но не для их укрощения)

Шпоры и хлыст для езды / Фото: goldenmane.ru
С древних времён человечество разрабатывало средства, обеспечивающие всё новые и новые пределы контроля над другими живыми существами. Один из ярких примеров - лошадь, без которой не обходились в крупном хозяйстве. Средства управления конём могут показаться несколько жестокими любителям животным, однако и шпоры и хлыст уже плотно вошли в обиход спортсменов, зарекомендовавших себя в конном спорте.
В разных культурах шпоры имели разную форму. В Киевской Руси они назывались «острогами», поскольку представляли собой острые вогнутые железные заострённые наконечники, что выглядело безжалостно по отношению к лошадями. Стальные пластины или дужки поддерживали это остриё в сапогах конных витязей.
В Средневековье додумались использовать круглые шпоры, которые при свободном вращении работали увереннее и в то же время гуманнее по отношению к живым существам. Кавалеристы использовали эти удобные шпоры, наслаждаясь дарами той самой эпохи, в которую изобрели колесо. Увесистая защита и широкие сёдла, не говоря уже о броне, в которую заковывали самих скакунов, требовали циклического и последовательного подхода, а при действии острых лезвий могли раньше времени сгубить лошадь. А ведь им и без того было крайне нелегко в те времена. Шпоры заменялись в царской России плетьми и пришли только на заре Петровской Империи, когда государь прорубил окно в Европу и привнёс в страну многие достижения Запада.
Конный спорт всегда отличался высокой эстетикой / Фото: www.sportmk.ru
За последние десятилетия сложился собирательный образ ковбоя или кавалериста с круглыми шпорами, окружённые острыми зубцами. Сегодня такие шпоры можно увидеть только в музеях или в старых кинофильмах. Их давно заменили щадящие шарики и небольшие гладкие выступы, которые не могут нанести лошади ранений. Чтобы новички в тонком деле с непривычки не повредили шкуру животного, на первых этапах выездки лошади в манеже и последующих спортивных тренировок шпоры строго под запретом.
При этом необходимо понимать, что вообще любые шпоры могут быть опасны для коня. Лошадь – млекопитающее строгой организации, со своими поведенческими и анатомическими особенностями. Многие считают её самым изящным и красивым животным на планете. Даже если резкие удары шпорами по бокам тела кобылы не оставляют следов, они могут привить животному дурные привычки и намерения; лишить его прыти и повлиять на характер, который у каждой отдельной особи уникален.
Прежде чем получать в распоряжение шпоры, всадники учатся держаться в седле / Фото: mykaleidoscope.ru
В наше время большинство методов управления лошадью строго регламентированы, и не нарушают привычную жизнь животных. Именно поэтому они так послушно и уверенно выполняют команды и закрепляют полученные навыки. При частом неправильном использовании шпор конь может перестать реагировать на команды, вести себя своенравно и в целом подавать признаки того, что его внутренняя организация нарушена. От гармонии с всадником не останется и следа. Причём это может действовать вообще на всех спортсменов, словно животное воспринимает агрессию и жестокость как признак всего человеческого рода.
По этим причинам управление грациозным и выносливым конём должно проходить степенно и с оглядкой на его природный потенциал. Шпоры же нужны для того, чтобы увереннее задавать направление лошади. В умелых движениях опытного участника скачек они не дают коню сбиться с пути; в нужный момент ускоряют, а в нужный момент дают сбавить темп движения. При должном использовании шпоры не наносят лошади физического ущерба и дают ей галопировать или двигаться рысью без недопониманий.
Шпоры на сапогах средневекового кавалериста / Фото: www.bragazeta.ru
Потенциал шенкеля усиливается благодаря шпорам: их воздействие позволяет усиливать отдачу движения во время соревнований. В скачках нога всадника передаёт импульсы телу жеребца, и они оба становятся единым целым. Перед тем, как спортсменам разрешают наконец надевать ботинки или сапоги со шпорами, проводят продолжительный тренинг, посвящённый правилам безопасности.
Стремление наказать или полностью подчинить волю коня жестоким путём сегодня является крайне нежелательным стремлением и даже расценивается в некоторых случаях, как жестокое обращение с животными. Научиться владеть шпорами для спортсмена – весьма скрупулёзная работа. Даже если на первых порах их применения он будет слишком деликатен, боясь навредить, то сможет щекотать в соприкосновении с кожей коня его кожу, провоцируя прыжки. В этот момент ноги всадника нередко вылетают из стремени, теряя баланс в седле.
Хлыст - не менее древнее орудие управления лошадью, чем шпоры. Даже колесницы античных времён приводились в движение плетью. В целом гибкое орудие можно считать древнейшим, пронзающим историю орудием для воспитания животных. Сегодня некоторое подобие хлыста используется для дрессировки собак; в цирках укротители львов и тигров также не обходятся без массивной плети.
Конный спорт порой не обходится без хлыстов / Фото: swandown.net
При частом использовании шпоры притупляют естественные рефлексы лошади, заложенные в них природой. Чувства животного также могут атрофироваться и при частом использовании плети: со временем с подобной немилосердной выправкой остановить или повернуть лошадь с первого раза всё труднее и труднее. Измученная жёсткими тренировками кобыла будет бежать исступлённо вперёд, утратив всякую чувствительность и ощущение приказаний.
При этом лошадь никогда не будет противиться одиночному уверенному удару шпорами в то время, когда от неё чего-то требуют. Поведенческие устремления лошади к неподчинению – интенсивное размахивание хвостом и раздражительные удары задней ногой. Эти приметы говорят о том, что лошадь испытывает дискомфорт во время такого обращения.
Встречаются очень чувствительные и ранимые кони / Фото: petruhino-horse.ru
Максимально трепетного обращения требуют шпоры при езде на лошадях с чувствительным характером. Уколы производятся вплотную к подпруге, быстро и точечно; никогда профессионал своего дела не будет бить несколько раз подряд. Многие, даже спустя десятки занятий со шпорами, вдруг понимают, что для того, чтобы эффективно управлять лошадью, нужно сперва довести уровень владения собственным телом до необходимого уровня. Есть множество правил, как нужно сгибать и выпрямлять поясницу, управлять шенкелем и сдвигать стопу при ударе шпорами.
Хлыст также призван продемонстрировать силу человека перед своевольным и весьма смышлёным животным. Существует масса разновидностей этого устрашающего вспомогательного средства дрессировки, о которых говорить не всегда интересно. Хлыст работает в необычной связке со шпорами и служит превентивной мерой в тех редких случаях, когда шпоры не принесли желаемого эффекта. А такое может случиться даже при полностью верном и безопасном ударе. Любопытно, что умелый всадник стремится перехитрить скакуна, перекладывая орудие из руки в руку во время посадки: хлыст находится всегда довольно низко по отношению к земле. Всё это – комплекс мер, создающий ощущение безопасности и доверия между наездником и лошадью.
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