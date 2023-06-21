Телевизионные шарлатаны в СССР: Операции без наркоза, воскрешение на камеру и другие чудеса в эфире

В 1980-е народные целители пользовались огромной популярностью у граждан СССР. Они добивались невероятного успеха, передачи с их участием смотрели целыми семьями. Сегодня это может показаться смешным, но в те годы такие личности как Алан Чумак, Анатолий Кашпировский и другие были у всех на слуху. Чем они привлекали людей? Почему считались существами со сверхспособностями? Читайте, как журналист Чумак стал целителем, как Кашпировский прославился во всём мире и про воскрешение умерших магистром белой магии Лонго.
Алан Чумак: журналист с особой энергией, который шарлатанов разоблачал, да сам целителем стал
Зрители ставили перед телевизором банки с водой, чтобы зарядить жидкость энергией Чумака. /Фото: vesti-ua.net
В конце восьмидесятых годов огромной популярностью пользовался Алан Чумак. Он был профессиональным журналистом и много лет работал на телевидении. А карьера целителя началась в конце 70-х, когда Чумаку было поручено подготовить цикл программ по разоблачению магов-шарлатанов. Он занялся этим, но в процессе почувствовал, что и сам может быть экстрасенсом. В результате Чумак оставил основную работу журналиста и даже стал сотрудничать с НИИ Общей психологии.
В 1989 году Чумак вернулся на телевидение для того, чтобы проводить целительские сеансы. Его «фишкой» была дистанционная зарядка воды, кремов и мазей. Он утверждал, что может передавать особую энергию, которая способна перемещаться в любую точку планеты, лишь бы там смотрели телепрограммы с его участием. Люди верили, что вода Чумака поможет от любой болезни. Они ставили банки с жидкостью перед экранами и затаив дыхание ждали, что маг зарядит воду.
Чумак делал передачи по различным темам, от различных физических заболеваний до улучшения судьбы. Интересно, что сеансы Чумака проходили в молчании: он не разговаривал, а делал странные пассы руками и шевелил губами. Воодушевленный успехом, целитель пошёл дальше — начал выпускать заряженную воду и крема. Их могли приобрести даже те, у кого не было телевизора. Программы с Чумаком выходили в эфир вплоть до 1995 года, до запрета Минздравом нетрадиционных методов лечения. Тогда целитель начал писать книги.
Анатолий Кашпировский: из психиатрической больницы на экран
Люди верили Кашпировскому и ждали его «Сеансов здоровья». /Фото: vipkassa.ru
Анатолий Кашпировский 25 лет служил в психиатрической больнице города Виница. Потом получил должность психотерапевта сборной Советского союза по тяжелой атлетике, а позднее руководителя Республиканского центра психотерапии. В 1988 году Кашпировского пригласили в известную молодежную программу «Взгляд». Была проведена беспрецедентная акция — психологическое обезболивание при операции на молочной железе. Пациентка находилась в Киева, а Кашпировский в Москве. Связь осуществлялась по телемосту, при этом психотерапевт внушал пациентке, что боли нет. Всё прошло так успешно, что через несколько дней женщина уехала домой. Правда, через много лет выяснилось, что анестезия всё-таки использовалась, а пациентке было больно, но она терпела из-за того, что лежала под камерами.
Однако Кашпировский стал известным целителем. Это была воистину мировая слава. О советском маге писали в разных странах. Он проводил телемосты, выступал в Останкино, делал программы «Сеансы здоровья ", которые выходили по выходным. Кашпировский умел общаться с аудиторией, внимательно слушал людей, отвечал на вопросы. А публика любила Кашпировского, его уважали и пытались попасть к нему на сеанс. Многие говорили, что используется массовый гипноз, но Кашпировский отрицал это. Армия поклонников была очень велика. Были и те, кто не верил в силу Кашпировского. Время шло, психотерапевт стал постепенно исчезать с экранов, а потом пошли слухи, что он эмигрировал.
Джуна: к ней приходили Высоцкий, Рождественский, Гамзатов и Райкин
Бесконтактный массаж Джуны был невероятно популярен в СССР. /Фото: sobesednik.ru
Девочка, носящая имя Евгения Давиташвили, стала проявлять способности к целительству в раннем детстве. Она была способна снять головную боль запись, заживить рану или вылечить грыжу. Её прабабушка была известной целительницей, и многие считали, что этот дар девочка унаследовала от неё. Когда Евгения подросла, она решила, что ее предназначение — помощь людям и поступила в медтехникум. Работала медсестрой, а также делала своим пациентам так называемый дистанционный массаж.
В середине восьмидесятых годов Джуна (так стали называть Евгению) работала в Москве, в районной больнице. Её талант был замечен и Давиташвили была приглашена в специально организованную лабораторию при известной клинике Госплана СССР. Там она успешно лечила как сотрудников, так и их родственников. На приём к Джуне приходили известные личности. Среди них видели Роберта Рождественского, Аркадия Райкина, Владимира Высоцкого, Расула Гамзатова. По мнению многих Джуна обладала феноменальными способностями. Были и те, кто не верил в силу ее рук. Профессор Николай Верещагин посвятил немало сил исследованию целительских сил Джуны. Им был сделан вывод, что никаким специальным воздействием женщина не обладает. Однако её популярность оставалась на прежнем уровне, люди верили и приходили к ней на приём. В 1991 году Джуна стала главой международной Академии альтернативных наук.
Юрий Лонго: магистр белой практической магии, который воскрешал умерших
Белый маг Лонго шокировал зрителей воскрешением усопшего. /Фото: i.pinimg.com
Советские телезрители надолго запомнили человека, который поражал своими способностями к воскрешению мертвецов. Это был Юрий Лонго, который называл себя не иначе как Магистр белой практической магии. Он старался выглядеть в соответствии с выбранным званием — надевал на себя странные балахоны, обматывался цепями, делал непонятные движения руками. Если изучить биографию Юрия, то видно, что до момента появления на телевидении, он был связан с цирком, изучал гипноз. Лонго ездил по СССР, показывал свои фокусы.
Во время перестройки был приглашен на телевидение и стал практиковать сеансы исцеления. Не зная, чем поразить зрителей, он представил им воскрешение усопшего, проведённое в морге. Через несколько лет было выяснено, что роль мертвеца играл неизвестный актер. Однако даже разоблачение не стало препятствием для открытия школ колдунов как в России, так и за рубежом. Все они носили имя великого магистра Лонго.
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