Телевизионные шарлатаны в СССР: Операции без наркоза, воскрешение на камеру и другие чудеса в эфире

Алан Чумак: журналист с особой энергией, который шарлатанов разоблачал, да сам целителем стал

Зрители ставили перед телевизором банки с водой, чтобы зарядить жидкость энергией Чумака. /Фото: vesti-ua.net

Анатолий Кашпировский: из психиатрической больницы на экран

Люди верили Кашпировскому и ждали его «Сеансов здоровья». /Фото: vipkassa.ru





Джуна: к ней приходили Высоцкий, Рождественский, Гамзатов и Райкин





Бесконтактный массаж Джуны был невероятно популярен в СССР. /Фото: sobesednik.ru

Юрий Лонго: магистр белой практической магии, который воскрешал умерших

Белый маг Лонго шокировал зрителей воскрешением усопшего. /Фото: i.pinimg.com