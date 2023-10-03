10 фактов о жизни в Швейцарии, которые могут озадачить любого туриста

Интересные факты о жизни в Швейцарии.
Швейцария - страна с потрясающей природой и особым укладом. Там средняя продолжительность жизни составляет 85 лет, а дети отправляются в школу уже с 4 лет. Швейцарцы ценят такие понятия, как личное пространство и спокойствие, поэтому на выходных магазины закрыты, а шумные сборища запрещены. Об этих и других интересных фактах из жизни швейцарцев - далее в материале.
1. Страна долгожителей
Продолжительность жизни в Швейцарии.
Продолжительность жизни - один из главных факторов, указывающих на качество здравоохранения. Неудивительно, что такая развитая страна, как Швейцария занимает вторую строчку по продолжительности жизни. Более того, именно здесь самый высокий в Европе процент жителей, которые перешагнули столетний рубеж. Если говорить о средних показателях, швейцарские мужчины живут около 81 года, а женщины - 85.
2. Школьная жизнь
Школьная жизнь в Швейцарии.
Школьная жизнь у швейцарских детей начинается уже в 4 года. Однако у учеников есть аж 3 выходных дня: среда, суббота и воскресенье. Безусловным плюсом обучения в Швейцарии является бесплатное образование, даже для иностранцев, но сама образовательная система имеет нюансы. Так, например, дети, которые планируют поступать в высшее учебное заведение, обязаны в возрасте 11-12 лет сдать экзамены, по итогу которых станет ясно, сможет ли ученик после школы продолжить обучение или же просто получит аттестат о среднем образовании.
3. Армия
Служба в армии.
В Швейцарии можно вполне законно избежать службы в армии. Те, кто не хотят служить во благо Родины, должны выплачивать 3 процента от своей заработной платы, пока не достигнут возраста 30 лет. Кстати, женщинам тоже разрешено вступать в ряды швейцарской армии, но только на добровольной основе.
4. Транспорт
Автомобили в Швейцарии.
Власти Швейцарии заботятся об экологии. Неудивительно, что в этой стране многие охотно пользуются велосипедами и электромобилями. Более того, в швейцарском городке Церматт вообще запрещено передвигаться на автомобилях, использующих традиционные топливные двигатели.
5. Мусор
Сортировка и переработка мусора.
Выбрасывать мусор в Швейцарии - дорогое удовольствие. Из-за больших затрат на вывоз и переработку, власти обязали население упаковывать отходы в пакеты со специальными наклейками. А тех, кто не придерживается правил, ждет немаленький штраф. Что касается мусорных контейнеров, то тут сортируют все, что только можно. На улицах Швейцарии можно увидеть отдельные контейнеры и автоматы для сбора бутылок разного цвета, банок, крышек, бумаги и картона. И если в наших широтах бутылки сдают только малообеспеченные люди, то в Швейцарии это делают даже богачи.
6. Наркомания
Наркомания в Швейцарии.
Даже в такой благополучной стране, как Швейцария, есть наркоманы. Более того, власти страны решили, что дешевле «поощрять» их, чем бороться с проблемой. С 1986 года в швейцарских городах работают центры социализации наркозависимых. В таких центрах можно легально получить дозу и принять ее в человеческих условиях.
7. Нумерация
Адреса в Швейцарии.
Интересный факт: в Швейцарии нет привычной нумерации домов и квартир. В этой стране номера присваиваются подъездам, а на квартирах пишут имена жильцов.
8. Преступность
Преступления в Швейцарии.
В Швейцарии практически нет преступности. И это несмотря на то, что в стране действуют достаточно либеральные законы, касаемо ношения оружия, которое, к слову, имеется у 45 процентов населения. Отслужив в швейцарской армии, солдат может оставить оружие себе, что чаще всего и делает.
9. Защита морских свинок
Зашита морских свинок и других животных.
В Швейцарии заботятся о животных. В стране действует масса законов, которые касаются правил обращения с братьями меньшими. Наверняка, вы удивитесь, но швейцарцам запрещено держать социальных животных поодиночке. То есть, если у вас живет только одна морская свинка, мышка, рыбка, хорек, поросенок или канарейка - вы являетесь нарушителем закона и можете быть наказанным.
10. Правила выходного дня
Тишина и спокойствие в выходные.
Швейцарцы очень высоко ценят такие понятия, как личное пространство, спокойствие и отдых. Поэтому в выходные в стране не принято устраивать шумные сборища. В обычные дни крупные магазины закрываются в 7 вечера, а в воскресенье многие из них вообще не работают. Исключениями являются лишь крошечные семейные лавки. Что касается уровня шума, то во многих городах и селах страны даже громкий хлопок входной двери или шум воды в ванне может стать поводом для вызова полиции.
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