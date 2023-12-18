Как в СССР рождался фастфуд, или какой он был - габмургер им. Микояна

Анастас Микоян остался в истории не только министром-долгожителем, которому доверял товарищ Сталин. Известен чиновник и тем, что оставил в советской летописи «вкусный» след. «Отец советской столовой», как часто называли Микояна, привез в СССР американские гамбургеры. Адаптированный под красную среду продукт пришелся народу по вкусу, и в довоенный период было налажено массовое производство горячих котлет в хлебе. Усилиями наркома советский фастфуд имел все шансы надолго прижиться в СССР, если бы не Гитлер и послевоенная конфронтация с американцами.
Эксперименты с культурой питания в СССР
Столовые вытесняли домашние кухни. /Фото: kopek.ru
Первые годы после революции Микоян занимал разные должности в молодом государстве, а в 1926-м по рекомендациям Сталина пополнил ряды Политбюро. Через 4 года Анастас Ованесович (позже Иванович) возглавил наркомат снабжения, а вскоре и народный комиссариат пищевой промышленности. Интересно, что свою юность Микоян посвятил учебе в духовной семинарии, являясь в придачу убежденным вегетарианцем. Забегая наперед, хочется отметить всю парадоксальность ситуации с «котлетами Микояна». Видимо, со временем взяли верх кавказские корни, и Анастас Иванович сполна оценил мясные прелести. В СССР на тот момент начались любопытные процессы в освоении новой культуры питания.
Сменившие царских консерваторов большевики выводили роль женщины на новый уровень, всячески подчеркивая их равенство и освобождая от кухонных дел. В стране расширялась сеть общественных столовых и кулинарий, готовку дома объявили пережитком прошлого. В Ленинграде появлялись дома в стиле конструктивизма, спроектированные без кухонь, но с общепитом на первых этажах. Простые и сытные блюда из утвержденного властями меню уверенно вышибали из быта крестьянские расстегаи и сбитни. Новая система общепита должна была покончить с несоциалистическими устоями и высвободить женские руки для полезного труда.
Американская поездка и «хамбургеры»
Микоян в США. /Фото: mir-znaniy.com
1936-й год стал рубежным для промышленно-кулинарных инноваций в СССР. На исходе того лета Сталин предложил Микояну вместо уже оформленного крымского отпуска ехать в Америку. Вождь захотел разузнать, как в США обстоят дела с пищевой промышленностью, чтоб перенять лучшие наработки. В 30-е у Москвы с Вашингтоном были достаточно теплые отношения. Советские власти регулярно приглашали американских специалистов в гости, обмениваясь опытом и технологиями. Прибыв в США, Микоян не терял ни минуты. За два месяца, проведенные там, нарком накатал в рабочих поездках 20 тысяч километров, познакомившись с консервными заводами, упаковочными фабриками, комбинатами по выпечке хлеба и бисквитов, алкогольными цехами.
Инспектируя заморские города и веси, Микоян обратил внимание на повсеместные точки уличной еды быстрого приготовления – сегодня это зовут стритфудом. Особенно наркома привлекла нестандартная подача стандартных котлет. «Хамбургеры», как отчитывался после поездки Микоян, продавались прямо на улицах в специальных киосках. Котлета быстро поджаривалась с двух сторон и вкладывалась в разрезанную надвое булочку с добавлением томатного соуса, ломтика солёного огурца и горчицы. Такое блюдо на скорую руку показалось наркому оптимальным для рабочей прослойки необъятного Союза. Впечатлившись увиденным, Микоян, не отходя от кассы, заказал в Нью-Йорке 25 машин по производству котлет, способных производить около двух миллионов «советских хамбургеров» в сутки. Кроме этого, были закуплены образцы жаровен.
Наладить дома гамбургерное производство оказалось несложно и недорого. Вместе с производственными линиями в СССР приехали американские специалисты, оказавшие помощь в монтаже и обучившие наших технологов. Планировалось накормить гамбургерами, прежде всего, Москву, а затем и другие крупные города, выпуская ежедневно по миллиону котлет. С этой целью в Москве затеяли срочное строительство огромного мясоперерабатывающего завода. 1 мая 1937 на новом столичном предприятии начался выпуск первых котлет Микояна, познакомившего советских граждан с адаптированным под Москву американским фастфудом. Правда, гамбургеры полагалось запивать газировкой. Кока-колу Анастас Иванович забраковал, заменив ее советским лимонадом. И дело не в том, что легендарный напиток пришелся наркому не по вкусу. Просто американцы отказались продавать рецепт, предложив лишь поставки концентрата.
Победа котлеты Микояна
Из уличных киосков микояновская котлета перекочевала в советскую кулинарию.
За первый опытный год советские инженеры освоили и развернули массовое котлетное производство. В крупных советских городах, где на полную мощность заработали мясоперерабатывающие заводы, граждане быстро полюбили гамбургеры из уличных ларьков «Горячая Московская котлета». Правда, финальный продукт мало чем напоминал традиционный американский бургер. Поджаристая котлета подавалась не в спецбулочке, а просто вкладывалась в два кусочка хлеба. Иногда внутрь добавляли ломтик огурца и сметану. Покупателю можно было выбирать вид хлеба - белый или серый. Кетчуп, лук и горчица советскими технологами были вычеркнуты из рецептуры. «Советские бургеры» быстро завоевали популярность, и немалую роль в деле сыграла доступная цена «стритфуда» - всего каких-то 50 копеек. Горячая, вкусная и, надо сказать, качественная котлетка стала излюбленным способом подкрепиться на ходу.
Уровень производства рос, и в 1937-м объемы суточного производства котлет приближались к полумиллионной отметке. Появились утвержденные первым руководством планы расширения сети и на отдалённые города Советского Союза, но все перечеркнула пришедшая Великая Отечественная. После войны микояновские котлеты в чистом виде продавались в каждой кулинарии, но стоили теперь уже 7 копеек. А гамбургеров москвичи в следующий раз отведали уже спустя полвека, когда в 1990-м году в столице распахнул свои заманчивые двери первый настоящий Макдональдс.
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