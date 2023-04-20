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7 удивительных и странных фактов о Японии

Вот вам первый невероятный факт о Японии: в стране восходящего солнца едят дельфинов. Японцы в принципе любят поесть. И разговоры о вкусных блюдах для них — любимая тема для разговора. Однако не только этим они отличаются от европейцев и русских.
Японский талисман удачи «Манэки-нэко»


Японцы по-другому относятся к окружающим, даже к собственным соседям. Попробуйте остаться равнодушным после того, как прочтёте все семь фактов.

Тротуары с подогревом


Во всех городах в Японии зимой подогревают тротуары. Таким образом снег не скапливается, а тает и стекает. Разумно, и реагенты использовать не приходится. А вот с центральным отоплением всё ровно наоборот. В квартирах нет батарей. Зимой греются подручными средствами: масляными обогревателями, керосиновыми или газовыми печками. Нужно отметить, что зимы в Японии не сильно холодные, в среднем температура опускается чуть ниже нуля.

Страна без гастарбайтеров


В Японии нет гастарбайтеров. Совсем. Рядовой житель может быть уверен на все сто, что ловкий иностранец не займёт его места. Добиться такого результата получилось благодаря простой политике: по закону зарплата гастарбайтера превышает оклад коренного японца на такой же должности. То есть нанять местного жителя гораздо выгоднее.

Вагоны для женщин


Японский метрополитен — особенный. Не только потому, что самый быстрый. В Японии есть специальные вагоны для женщин, которые присоединяют к составам по утрам. И сделано это не ради имиджа или рекламы. Дело в том, что японцы в набитых поездах очень любят щупать девушек. Легко представить, как чувствуют себя скромные японки. Так что вагоны — просто способ избежать домогательств.

В Японии нет подписей


Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка — ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достаёт её из кармана или специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или потратиться на изготовление на заказ.

Никаких чаевых


Серьёзно, никто в Японии у вас не попросит на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.

В Японии много стукачей


Представьте ситуацию: один из соседей громко слушает музыку. Стены в домах совсем тонкие, поэтому «наслаждаются» все квартиры рядом. Сосед не пойдёт напрямую говорить с нарушителем спокойствия, как сделал бы русский. Он позвонит домоуправу, а тот, в свою очередь, свяжется с меломаном. Такой у японцев менталитет. Вместо прямого конфликта они выбирают стукачество.

Стеснительные японцы


Если вы думаете, что русские мужчины не романтичны, то как вам такое признание: «Я хочу, чтобы ты стирала моё бельё». Или такое: «Ты не могла бы готовить мне суп?» И это не рядовые просьбы. Эти слова — признание в любви и предложение руки и сердца! Японцы очень стеснительные. Сказать напрямую «я люблю тебя» для них — чрезмерный стресс.

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7 удивительных и странных фактов о Японии

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