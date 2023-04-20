7 удивительных и странных фактов о Японии

Японцы по-другому относятся к окружающим, даже к собственным соседям. Попробуйте остаться равнодушным после того, как прочтёте все семь фактов.
Тротуары с подогревом
Во всех городах в Японии зимой подогревают тротуары. Таким образом снег не скапливается, а тает и стекает. Разумно, и реагенты использовать не приходится. А вот с центральным отоплением всё ровно наоборот. В квартирах нет батарей. Зимой греются подручными средствами: масляными обогревателями, керосиновыми или газовыми печками. Нужно отметить, что зимы в Японии не сильно холодные, в среднем температура опускается чуть ниже нуля.
Страна без гастарбайтеров
В Японии нет гастарбайтеров. Совсем. Рядовой житель может быть уверен на все сто, что ловкий иностранец не займёт его места. Добиться такого результата получилось благодаря простой политике: по закону зарплата гастарбайтера превышает оклад коренного японца на такой же должности. То есть нанять местного жителя гораздо выгоднее.
Вагоны для женщин
Японский метрополитен — особенный. Не только потому, что самый быстрый. В Японии есть специальные вагоны для женщин, которые присоединяют к составам по утрам. И сделано это не ради имиджа или рекламы. Дело в том, что японцы в набитых поездах очень любят щупать девушек. Легко представить, как чувствуют себя скромные японки. Так что вагоны — просто способ избежать домогательств.
В Японии нет подписей
Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка — ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достаёт её из кармана или специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или потратиться на изготовление на заказ.
Никаких чаевых
Серьёзно, никто в Японии у вас не попросит на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
В Японии много стукачей
Представьте ситуацию: один из соседей громко слушает музыку. Стены в домах совсем тонкие, поэтому «наслаждаются» все квартиры рядом. Сосед не пойдёт напрямую говорить с нарушителем спокойствия, как сделал бы русский. Он позвонит домоуправу, а тот, в свою очередь, свяжется с меломаном. Такой у японцев менталитет. Вместо прямого конфликта они выбирают стукачество.
Стеснительные японцы
Если вы думаете, что русские мужчины не романтичны, то как вам такое признание: «Я хочу, чтобы ты стирала моё бельё». Или такое: «Ты не могла бы готовить мне суп?» И это не рядовые просьбы. Эти слова — признание в любви и предложение руки и сердца! Японцы очень стеснительные. Сказать напрямую «я люблю тебя» для них — чрезмерный стресс.
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