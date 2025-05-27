Почему женщины носят вредные для здоровья высокие каблуки

Туфли на высоких каблуках/ фото: youla.ru , pravmir.ru
Во всех странах мира медики не перестают напоминать женщинам о том, что частое ношение обуви на высоких каблуках наносит вред здоровью. Однако модницы пока не готовы отказываться от любимых туфель, как бы их не запугивали врачи. А вот почему представительницы прекрасного пола так любят каблуки, давайте узнаем у психологов.
1. Каблуки в Средней Азии
Древние чопины/ фото: in.pinterest.com , liveinternet.ru
Обувь для женщин на высоких каблуках — распространенное явление в разных странах. Но самые первые такие туфли появились в Средней Азии. Они назывались чопины и выглядели совсем иначе, чем современные женские туфли. Подошву для чопинов изготавливали из дерева, ее высота составляла 50 сантиметров. Женщины носили обувь на высокой подошве, чтобы защитить ноги от грязной воды во время затопления улиц, а также для увеличения роста и демонстрации статуса, ведь позволить себе такую обувь могли только женщины из высшего слоя общества.
К дамам в чопинах относились неоднозначно, а католическая церковь и вовсе называла их развратными женщинами. Однако дурная слава не помешала обуви стать популярной в европейских странах. В пьесе «Гамлет» с оригинальным текстом Уильям Шекспир упоминает о чопинах: «Когда я видел ее в последний раз, на целый чопин».
2. Обувь на каблуках Древнего Египта и Греции
Сельское хозяйство/ фото: in.pinterest.com
В Древнем Египте и Греции первая обувь на каблуках тоже стала незаменимым атрибутом для защиты голых ног от грязи. Ее носили работницы на полях. Женщинам стало проще передвигаться по рыхлой земле — каблук помогал сохранить равновесие и не упасть в мокрую почву.
3. Французские каблучки
Людовик 14/ фото: livemaster.by
Во Франции каблуки вошли в моду после выхода в свет королевы Екатерины Медичи. Она появилась на своей свадьбе в обуви на высоких каблуках. С тех пор французские модницы стали ровняться на свою королеву. Новый король Франции Людовик XIV тоже носил каблуки, но делал он это из-за своего невысокого роста. В те времена ходили слухи, что он запрещал придворным надевать обувь с подошвой выше, чем у него. Постепенно каблуки стали «уходить» в народ. Женщинам нравилась, что такая обувь помогает сохранить ноги и подол платьев в чистоте. Но в наше время каблуки носят совсем не для защиты от грязи...
4. Каблуки — помогли выжить женщинам
Женская фигура/ фото: stihi.ru
Современные врачи уверены, что каблуки влияют на женскую привлекательность. Британский психолог Дэвид Льюис провел исследование, в ходе которого установил, что каблуки формируют изгиб спины в пояснице. После длительного ношения такой обуви угол между спиной и бедрами составляет практически 45 градусов. В соответствии с изгибом формируется новая осанка и походка, которая нравится противоположному полу. Более того, психолог утверждает, что благодаря искривлению в пояснице первобытные женщины, которые носили обувь на каблуках для защиты подошвы ног от повреждений, смогли выжить. Они могли смещать центр тяжести назад (относительно бедер) во время беременности. Это позволило перемещать основной вес на область таза, тем самым защитить себя и малыша от получения травм во время ходьбы.
Беременные с изгибом в пояснице продолжали добывать себе пищу до самих родов и рожали без повреждения позвоночника. Мужчины женщин на каблуках считали самыми привлекательными, поскольку они способны продолжить род.
5. Каблуки — сексуальный сигнал
Туфли на каблуках/ фото: pinterest.com
Другие ученые из Словении в январе 2020 года опубликовали научную работу, в которой приняло участие 321 респондентки со средним возрастом 21 год. Эксперты утверждают, что женщины предпочитают носить высокие каблуки ради привлечения внимания желанного партнера. Туфли на каблуках повышают привлекательность и являются мощным сексуальным сигналом. Во время исследования ученые показывала женщинам фотографии разных мужчин. А затем спросили, в какой обуви они пойдут с ними на свидание. Все дамы предпочли надеть высокие каблуки на встречу с кавалером, который им показался самым привлекательным.
Женщины на каблуках/ фото: otkan.ru
Ученые уверены, что с помощью каблуков женщины добавляют себе сексуальности. По мнению специалистов, одинокие и сексуально неограниченные дамы носят каблуки чаще, чем те, кто в отношениях.
Но какое из исследований ни содержало истину, все они сводятся к одному выводу — женщины носят обувь на высоких каблуках ради повышения привлекательности.
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