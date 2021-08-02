6 рекомендаций, как гарантировано уменьшить расход топлива своего автомобиля

При нынешних ценах на топливо его расход стал одним из главных технических показателей автомобиля. | Фото: 1.bp.blogspot.com
При нынешних ценах на топливо его расход стал одним из главных технических показателей автомобиля. Благодаря современным технологиям автомобили стали значительно меньше потреблять топлива, однако, показатели расхода зависят не только от автомобиля, а и от водителя, который при наличии определенных знаний и навыков может значительно сократить затраты на него. О том, как гарантировано уменьшить расход топлива своего автомобиля – читайте далее.
1. В порядке машина, в порядке расход
Нет ничего удивительного в том, что невозможно добиться оптимальных показателей расхода на неисправном автомобиле. | Фото: pp.userapi.com
Нет ничего удивительного в том, что невозможно добиться оптимальных показателей расхода на неисправном автомобиле. Чтобы машина служила верой и правдой и не страдала повышенным «аппетитом», необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание. Обычно промежуток между ТО для современных автомобилей составляет 15000 км. Ранее Novate.ru уже писал о том, как правильно следить за автомобилем, чтобы продлить его ресурс.
2. Давление в шинах
Давление в шинах может существенно увеличить расход топлива. | Фото: autoglim.ru
В автомобиле все взаимосвязано. И такой технический параметр, как давление в шинах может существенно увеличить расход топлива. Дело в том, что колеса с низким давлением обладает высоким коэффициентом сопротивления качению, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель, что влечет за собой повышенное потребление топлива. Чтобы этого не происходило, необходимо хотя бы раз в неделю проверять давление в шинах и поддерживать его в пределах, указанных заводом-изготовителем. Обычно табличку с требованиями к давлению в покрышках размещают в проеме водительской двери.
3. Кондиционер и открытые окна
Включенный кондиционер и открытые окна значительно увеличивают потребление топлива. | Фото: i.ytimg.com
Доказано, что включенный кондиционер и открытые окна значительно увеличивают потребление топлива. Значит, чтобы добиться минимального расхода топлива необходимо ездить с закрытыми окнами и выключенным кондиционером. Однако, в жаркие летние дни долго так не поездишь. Так как же быть? Рекомендация ту такая: на скоростях до 80 км/ч лучше приоткрыть окно, при более высокой скорости, например при езде по трассе, лучше зарыть окна и включить кондиционер. Дело в том, что при высоких скоростях сопротивление движению, создаваемое открытыми окнами гораздо больше увеличивает расход топлива, чем включенный кондиционер.
4. Манера езды
Любители погонять являются наиболее неэкономичными водителями. | Фото: eguarded.com
Огромный вклад в экономичность езды вносит стиль езды водителя. Любители погонять, которые ездят в так называемом режиме «разгон-торможение», и регулярно жгут резину на светофорах являются наиболее неэкономичными водителями. Чтобы добиться наименьшего расхода топлива, следует как можно раньше переходить на повышенную передачу, держать обороты двигателя в пределах 2000 – 2500 об/мин, избегать загруженных дорог и пробок. Ездить следует максимально плавно, заранее снижая скорость перед препятствием или поворотом. Придерживаясь такого режима езды, можно уменьшить потребление топлива на 15%.
5. Лишний вес – лишний расход
Чтобы улучшить экономичность необходимо выложить из машины все лишнее, в том числе снять дополнительный багажник с крыши, если такой имеется. | Фото: cloudfront.net
Чем больше весит машина, тем тяжелее приходится ее двигателю и, соответственно, тем выше расход. Чтобы не тратить лишнего стоит выложить из машины все ненужные вещи, убраться в багажном отсеке, снять дополнительный багажник с крыши, если такой имеется – он к тому же еще негативно влияет на аэродинамику.
6. Прогрев двигателя зимой
Современные двигатели не требуют длительного прогрева даже в зимнее время. | Фото: static.etaplius.lt
«Греть или не греть», - этот вопрос обсуждается среди автомобилистов долгие годы. Современные двигатели не требуют длительного прогрева даже в зимнее время. Прогрев дольше пяти минут – это просто лишний расход топлива. Гораздо эффективнее «греться» на ходу. Для этого нужно лишь не давать повышенных оборотов мотору до тех пор, пока он не наберет рабочую температуру.
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