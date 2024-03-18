Недострои и недоделки, которые туристы обожают не меньше, чем архитектурные шедевры

Есть постройки и изделия, которые созданы совершенными шедеврами. А есть недострои и недоделки. И, похоже, у вторых столько же шансов стать почитаемой достопримечательностью, сколько у первых. По крайней мере, поток туристов к ним не иссякает.
«Васа» — корабль, утонувший сразу, как оказался на воде
Боевой корабль, названный в честь шведской королевской династии, должен был стать флагманов шведского флота и одним из самых больших кораблей в мире — по крайней мере, в своём семнадцатом веке. Для его постройки пригласили голландского корабела и вырубили шестнадцать гектаров дубового леса. Строили корабль четыреста человек, и сам король принял участие в его разработке (конечно, посильное для короля).
Корабль вышел большим и очень красивым — его ведь ещё и украсили позолоченными статуями. Казалось, ему суждено прославлять Швецию одним своим видом. Но что-то пошло не так. Практически сразу после торжественного запуска на глазах изумлённой публики корабль перевернулся и затонул. Всё это — в абсолютно ясную погоду, при слабом ветре!
Корабль был очень красив, его ведь сразу назначили королевским. Фото модели-реконструкции.
Наблюдатели с кораблей поблизости бросились на помощь утопающим, среди которых были жёны и дети мореходов «Васы», но всё же несколько десятков человек ушло с кораблём на дно. Следствие показало, что корабль был просто неправильно сконструирован. И большая часть вины за конструкцию лежала на короле, который утвердил пропорции, делавшие корабль изящнее на вид, но неустойчивее.
В двадцатом веке корабль подняли со дна морского и построили вокруг него музей. Люди приходят послушать его поучительную историю и заодно посмотреть — судно действительно очень красивое.
Хотя вода съела краски, корабль неплохо сохранился.
Собор Парижской Богоматери
По изначальной задумке, знаменитые башни собора должны были, как и у других готических соборов, быть увенчаны остроконечными высокими крышами. Но собор строили два века и, вероятно, так устали, что решили уже не заморачиваться (или просто прошла мода на такие крыши). Кстати, кроме крыш, на вершины башен изначально не ставили сонмы химер. Их поставили при реставрации собора, под впечатлением от романа Гюго, в котором главный герой, горбун, постоянно среди этих химер находится.
В двадцатом веке раздавались голоса людей, предлагающих всё же сделать крыши башен остроконечными и высокими, но общественность уже привыкла к тому виду, который мы хорошо знаем, и Нотр-Дам теперь всегда будет с квадратными башнями. Зато тот самый шпиль с петухом, который мы хорошо знаем, тоже поставили поздно, в девятнадцатом веке.
Собор до установки знаменитого шпиля с петухом.
Царь-колокол
Самый большой колокол на Руси долгое время представляли как повредившийся из-за пожара: якобы его только подняли после отливки, и во время пожара мостки провалились, и он упал точнёхонько на решётку, на которой стоял во время отливки. В наши дни уже говорят о том, что его, скорее всего, просто долго даже не могли поднять из ямы, в которой делали, а когда подняли, он из-за неправильного изготовления треснул так, что отлетел крупный кусок.
В конечном итоге, не с первой попытки, колокол подняли, но вешать никуда не стали — сразу поместили на постамент. Как памятник русского размаху. Как должна была звучать такая махина, неизвестно до сих пор, но есть предположения, что часть звука звучала бы в инфразвуке, что вызывало бы панику у людей и животных.
Художник XIX века тактично изобразил колокол с целой стороны. Акварель Гилбертсона.
Собор Святого семейства
Один из самых красивых соборов мира, спроектированный знаменитым чудаком-архитектором Антонио Гауди, во-первых, не принадлежит католической церкви и не стоит на церковной земле, во-вторых, всё ещё строится — притом на частные пожертвования.
Начал строить собор совсем другой архитектор, но поссорился с заказчиками и уехал. Так здание попало в руки Гауди. Он переделал изначальный проект очень основательно и даже построил часть храма, но неожиданно и трагически умер, попав под трамвай. Собор достраивают потихоньку до сих пор. Куда торопиться: Нотр-Дам двести лет строили.
Акварель Антонио Санчеса Кабельо.
Царицынский дворец
Чудесный дворец в Царицынском парке долгое время был одним из самых знаменитых недостроев в России. Его спроектировали в стиле псевдоготики. Ещё на момент стройки он стал образцом для других архитекторов — его стилю принялись подражать. Недостроили его по простой причине — через примерно десять лет после начала стройки заказчица, императрица Екатерина, приехала посмотреть, как идут дела, и заявила, что решение архитектора ей категорически не нравится. Архитектора срочно сменили, новый почти полностью пересобрал уже построенное, но тут царица умерла, а наследник отказался оплачивать её проект. Так дворец и стоял недостроенным пару веков — впрочем, люди его всё равно очень любили. В наше время его перестроили по проектам второго архитектора.
Художник Владимир Лаповок.
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