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Когда нужно отправлять резюме, чтобы шансы получить должность возросли в разы


Названо время, когда нужно отправить резюме, чтобы получить должность.

Названо время, когда нужно отправить резюме, чтобы получить должность.

 

Всем же знакомо то чувство, когда отправил резюме на вакансию мечты и ждёшь результат с таким волнением, что даже боишься открыть письмо с ответом? А что, если есть хитрость, которая увеличит шансы на желанное «вы приняты»? Нет, привирать и приукрашивать не придётся. Но отправить заявку нужно строго вот в это «правильное» время. Шанс получить должность возрастает в 5 раз!

Когда нужно отправлять резюме, чтобы шансы получить должность возросли в разы

«И когда же придёт ответ?».

 

Грамотно составить резюме – это ещё половина успеха. Нужно ещё и отправить его потенциальному работодателю в правильное время. К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутингового агентства TalentWorks. Они проанализировали 1600 электронных писем от соискателей в разных профессиональных сферах и проследили любопытную закономерность.
Никто не любит работать по вечерам.

Никто не любит работать по вечерам.

 

Оказывается, соискатели, которые отправили резюме после 19.30, имели самые низкие шансы на положительный ответ. Более того: среди всех писем, полученных после 16.00, позитивное решение получили только 5%. Возможно, специалистам по подбору персонала было просто лень заниматься корреспонденцией вечером?
Постарайтесь уложиться в «золотой» отрезок времени.

Постарайтесь уложиться в «золотой» отрезок времени.

 

Но у аналитиков есть и хорошие новости: резюме, отправленные между 6.00 и 10.00 утра, получали «да» гораздо чаще остальных – в целых 5 раз! А потому, чтобы увеличить свои шансы получить работу, постарайтесь уложиться в этот «удачливый» отрезок времени. Только не забывайте о разнице в часовых поясах, если пытаетесь получить вакансию заграницей.
Если очень хочется услышать «вы приняты!».

Если очень хочется услышать «вы приняты!».

 

И ещё один совет от профессиональных рекрутов: старайтесь отправлять заявку не позже чем через 3-4 дня с момента размещения вакансии. Этот простой приём также повышает шансы на успех.

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Когда нужно отправлять резюме, чтобы шансы получить должность возросли в разы

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Когда нужно отправлять резюме, чтобы шансы получить должность возросли в разыПодписаться на мой Instagram
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