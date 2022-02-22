Когда нужно отправлять резюме, чтобы шансы получить должность возросли в разы

Названо время, когда нужно отправить резюме, чтобы получить должность.
Всем же знакомо то чувство, когда отправил резюме на вакансию мечты и ждёшь результат с таким волнением, что даже боишься открыть письмо с ответом? А что, если есть хитрость, которая увеличит шансы на желанное «вы приняты»? Нет, привирать и приукрашивать не придётся. Но отправить заявку нужно строго вот в это «правильное» время. Шанс получить должность возрастает в 5 раз!
«И когда же придёт ответ?».
Грамотно составить резюме – это ещё половина успеха. Нужно ещё и отправить его потенциальному работодателю в правильное время. К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутингового агентства TalentWorks. Они проанализировали 1600 электронных писем от соискателей в разных профессиональных сферах и проследили любопытную закономерность.
Никто не любит работать по вечерам.
Оказывается, соискатели, которые отправили резюме после 19.30, имели самые низкие шансы на положительный ответ. Более того: среди всех писем, полученных после 16.00, позитивное решение получили только 5%. Возможно, специалистам по подбору персонала было просто лень заниматься корреспонденцией вечером?
Постарайтесь уложиться в «золотой» отрезок времени.
Но у аналитиков есть и хорошие новости: резюме, отправленные между 6.00 и 10.00 утра, получали «да» гораздо чаще остальных – в целых 5 раз! А потому, чтобы увеличить свои шансы получить работу, постарайтесь уложиться в этот «удачливый» отрезок времени. Только не забывайте о разнице в часовых поясах, если пытаетесь получить вакансию заграницей.
Если очень хочется услышать «вы приняты!».
И ещё один совет от профессиональных рекрутов: старайтесь отправлять заявку не позже чем через 3-4 дня с момента размещения вакансии. Этот простой приём также повышает шансы на успех.
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