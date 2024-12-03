Популярные ошибки при хранении продуктов

Народ в наших краях запасливый. То ли особенности менталитета, то ли печальный исторический опыт тому виной, но в среднестатистическом доме продуктов питания хватит на маленький магазинчик. Если и вы относитесь к категории продуктонакопителей, тогда вам точно нужно знать, как хранить их правильно. Чтобы и питаться хорошо, и не выбрасывать деньги на ветер.
Сколько продуктов покупается впрок, а в итоге заканчивают жизнь в мусорном баке? И дело не только в том, что мы не успеваем их есть, но и в том, что храним неправильно. Ведь везде есть свои тонкости. И чтобы стратегические запасы радовали дольше, узнайте, как сохранить их в свежести и сохранности.
Яблоки
Если вы будете хранить яблоки на кухне при комнатной температуре, они, к сожалению, сгниют быстро. Вместо этого отправляйте сочные плоды в холодильник, в контейнер для овощей и фруктов. Так яблоки могут оставаться свежими и хрустящими до нескольких недель.
Мука
Мука медленно, но уверено портится от контакта с воздухом. А ещё её могут облюбовать насекомые. Чтобы предотвратить первую проблему, пересыпьте муку в стеклянную банку с хорошей крышкой или пластиковый пакет зиплок. А чтобы справиться со второй, лучше и вовсе хранить её в холодильнике.
Фрукты
Хранить фрукты и ягоды в холодильнике – неплохая идея. Но и это нужно делать правильно. Оказывается, их нельзя селить по соседству с… овощами. Потому что в результате будет выделяться газ, ускоряющий гниение. Так что убедитесь, что овощи и фрукты хранятся отдельно в разных контейнерах.
Картофель
Картофель нужно хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Холодильник будет не лучшей идеей – так картошке уж слишком холодно. В итоге крахмал начнёт превращаться в сахар. А сладкая картошка, согласитесь, не самый вкусный продукт.
Лук
Лук – продукт чувствительный. Посудите сами: хранить его нужно в таких же условиях, как и картофель (сухо, темно, прохладно), но при этом – ни в коем случае не рядом с ним. Потому что лук и картошка заставляют друг друга быстро портиться. Возможно, бабушкин лайфхак с чулком был не самой плохой идеей. А вообще, хранить луковицы можно и в холодильнике. Но только не рядом с фруктами. Да, сложно, мы предупреждали.
Салат
Нельзя хранить салат в пластиковой обёртке – так он испортиться очень быстро, станет слизким и отнюдь не аппетитным. Вместо этого поместите его в перфорированный пакет, заверните в бумагу или же просто распечатайте и положите в миску.
Сыр
Чтобы твёрдый сыр дольше оставался свежим и не покрылся плесенью после распечатывания, перезапакуйте его в фольгу, вощёную бумагу или марлю. А ещё лучше приобрести специальный контейнер для хранения этого вкусного продукта.
Макароны и паста
Вопреки распространённому мнению, после вскрытия родной упаковки макаронные изделия не стоит хранить в ней. Лучше пересыпьте их в стеклянный бутыль с плотной крышкой. Так вы избежите плесени и неприятного сырого привкуса.
Помидоры
Помидоры следует хранить подальше от света и влажности. А в холодильник их советует поместить только за пару часов до приготовления. Так они останутся сочными, но при этом будут хорошо поддаваться резке.
Хлеб
Хотите сберечь хлеб дольше? Тогда не бойтесь хранить его в холодильнике. Но только хорошо запакованным. Так он не зачерствеет, да и у плесени не будет шанса. Один нюанс: придётся перейти на горячие бутерброды в микроволновке или же разогревать хлеб в тостере.
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