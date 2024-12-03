Популярные ошибки при хранении продуктов

Народ в наших краях запасливый. То ли особенности менталитета, то ли печальный исторический опыт тому виной, но в среднестатистическом доме продуктов питания хватит на маленький магазинчик. Если и вы относитесь к категории продуктонакопителей, тогда вам точно нужно знать, как хранить их правильно. Чтобы и питаться хорошо, и не выбрасывать деньги на ветер.

Яблоки

Мука

Фрукты

Картофель

Лук

Салат

Сыр

Макароны и паста

Помидоры

Хлеб