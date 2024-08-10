Каменная баба эпохи неолита: турецкие археологи нашли неповреждённую древнюю статуэтку

Женская статуэтка из Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com
Археологические раскопки в Чатал-Хююк в Турции ведутся еще с 1960-х годов, и с тех пор ученые нашли немало настоящих сокровищ. Одним из самых замечательных артефактов, которые были найдены в последнее время, является немного выветривавшаяся, но практически неповрежденная статуэтка женщины, вырезанная из мрамора.
Женская статуэтка 10-тысячелетней давности./фото: hyperallergic.com
Команда обнаружила фигурку лежащей рядом с куском обсидиана. Это заставляет предположить, что она она использовалась в каких-либо ритуалах. Также статуэтка отличается от других подобных тем, как тщательно она сделана. Весит мраморная фигурка около килограмма, в длину она около 15 сантиметров, а в толщину — около 7,5 сантиметров.
Полная фигура символизируют мудрость./фото: hyperallergic.com
Хотя в Чатал-Хююк находили уже довольно много древних фигурок, большинство из них являются глиняными (каменные встречались довольно редко) и они, как правило, изображают животных. При этом, большинство из них найдены разбитыми или сломанными.
Стиль Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com
Ученые встречали подобные фигурки по всей Западной Азии, Анатолии и Юго-Восточной Европе, но они очень редко знают о предназначении этих объектов. Археолог Линн Мескелл уже предположил , что неолитическая статуэтка в Чатал-Хююк должна изображать пожилую женщину, а ее полная фигура символизируют великую мудрость.
Виллендорфская женщина./фото: mjb.pl
10-тысячелетняя статуэтка, изображающая женщину с большими ягодицами, короткими ногами и руками, поддерживающими грудь, выполнена в стиле, типичном для Чатал-Хююк. Неизвестный художник вырезал ее из мрамора, а чтобы придать большую схожесть с настоящим человеком, сделал насечки, изображающие глаза, рот, подбородок и даже складки жира на шее. Есть у статуэтки даже пупок, высеченный в форме треугольника.
Иллюстрация женской фигурки, найденной в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com
Во времена расцвета это место являлось домом для 3 500 - 8 000 жителей, живших в домах, которые были иногда украшены предметами искусства, которое явно играло большую роль для сообщества. При раскопках также было найдено множество картин и рельефов, глиняных табличек, скульптур и других уникальных работ.
Женская статуэтка, найденная в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com
Эта скульптура может, пожалуй, органично дополнить коллекцию, в которую входят великие Матери и Богини человечества от каменного века до наших дней.
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