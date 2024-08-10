С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    большинство снимков постановочныеОт объявления вой...
  • Александр Леушин
    Достойна уважения и памяти поколений.Другой Шиндлер: з...
  • Alexsandr Sushkov
    Лайфхаки?  В русском языке слов не хватает?Какими лайфхаками...

Каменная баба эпохи неолита: турецкие археологи нашли неповреждённую древнюю статуэтку


Женская статуэтка из Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

Женская статуэтка из Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

Археологические раскопки в Чатал-Хююк в Турции ведутся еще с 1960-х годов, и с тех пор ученые нашли немало настоящих сокровищ. Одним из самых замечательных артефактов, которые были найдены в последнее время, является немного выветривавшаяся, но практически неповрежденная статуэтка женщины, вырезанная из мрамора. Редкая находка, сделанная летом 2016 года, уже была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Датируется статуэтка приблизительно 5500-8000 годами до нашей эры.

Женская статуэтка 10-тысячелетней давности./фото: hyperallergic.com

Женская статуэтка 10-тысячелетней давности./фото: hyperallergic.com

 

Команда обнаружила фигурку лежащей рядом с куском обсидиана. Это заставляет предположить, что она она использовалась в каких-либо ритуалах. Также статуэтка отличается от других подобных тем, как тщательно она сделана. Весит мраморная фигурка около килограмма, в длину она около 15 сантиметров, а в толщину — около 7,5 сантиметров.
Полная фигура символизируют мудрость./фото: hyperallergic.com

Полная фигура символизируют мудрость./фото: hyperallergic.com

 

Хотя в Чатал-Хююк находили уже довольно много древних фигурок, большинство из них являются глиняными (каменные встречались довольно редко) и они, как правило, изображают животных. При этом, большинство из них найдены разбитыми или сломанными.
Стиль Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

Стиль Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

 

Ученые встречали подобные фигурки по всей Западной Азии, Анатолии и Юго-Восточной Европе, но они очень редко знают о предназначении этих объектов. Археолог Линн Мескелл уже предположил , что неолитическая статуэтка в Чатал-Хююк должна изображать пожилую женщину, а ее полная фигура символизируют великую мудрость.
Виллендорфская женщина./фото: mjb.pl

Виллендорфская женщина./фото: mjb.pl

 

10-тысячелетняя статуэтка, изображающая женщину с большими ягодицами, короткими ногами и руками, поддерживающими грудь, выполнена в стиле, типичном для Чатал-Хююк. Неизвестный художник вырезал ее из мрамора, а чтобы придать большую схожесть с настоящим человеком, сделал насечки, изображающие глаза, рот, подбородок и даже складки жира на шее. Есть у статуэтки даже пупок, высеченный в форме треугольника.
Иллюстрация женской фигурки, найденной в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

Иллюстрация женской фигурки, найденной в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

 

Во времена расцвета это место являлось домом для 3 500 - 8 000 жителей, живших в домах, которые были иногда украшены предметами искусства, которое явно играло большую роль для сообщества. При раскопках также было найдено множество картин и рельефов, глиняных табличек, скульптур и других уникальных работ.
Женская статуэтка, найденная в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

Женская статуэтка, найденная в Чатал-Хююк./фото: hyperallergic.com

 

Эта скульптура может, пожалуй, органично дополнить коллекцию, в которую входят великие Матери и Богини человечества от каменного века до наших дней.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх