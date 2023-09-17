Самые отвратительные и опасные виды уличной еды

Употребление в пищу местной уличной еды может быть одним из самых больших лакомств, доступных для туристов, посещающих ту или иную страну. Благодаря этому турист может ощутить культуру этой страны и стать её частью.



Уличная еда зачастую может быть вкусным и недорогим способом для туриста почувствовать то, что он действительно побывал в этой стране и испытал её культуру на себе. Тем не менее, то, что является деликатесом для одних людей, может вызвать дикое отвращение и рвотные позывы у других. Например, многие культуры чувствуют отвращение по поводу преимущественно мясной или жирной диеты Северной Америки и им бы отнюдь не пришёлся по вкусу хот-дог.



Однако для несколько разбалованных, щепетильных жителей Запада, которые не представляют себе ничего более экзотического в еде, чем продукты «Whole Foods», некоторые из пунктов, которые мы опишем в этом списке, могут показаться поразительными, если не откровенно отвратительными. Конечно, для других народов может быть любопытно пристрастие западного общества к видам нездорового фаст фуда, который способствует развитию диабета, патологического ожирения и проблем с сердцем.

Многие из этих блюд появились на свет из-за лишений, а не по чьей-либо прихоти. Даже в знаменитой итальянской кухне «La Cucina Povera», Кухне для Бедных, использовался абсолютно каждый кусочек домашнего скота и всё, что можно было найти в природе. Всё использовалось для приготовления простых блюд, благодаря которым могло выжить обедневшее сельское общество. Тем не менее, для большинства людей следующие десять блюд являются примерами Уличной еды из Ада.



Внимание: ниже представлены описания и изображения, которые не рекомендуются к просмотру людям со слабыми нервами



10. Дуриан: Таиланд





Дуриан это поистине странный фрукт, обладающий дурной славой, который все сначала сильно не любили за его привычку падать с деревьев, причиняя серьёзные травмы головы ничего не подозревающим жертвам. Так же как курение, домашние животные и разбрасывание мусора он запрещён в некоторых азиатских отелях и системах общественного транспорта. Но он особенно славится своим ужасающим запахом - или зловонием, если говорить точнее.



Его зловоние послужило вдохновением для некоторых памятных описаний, наиболее известным из которых является описание легенды американской кулинарии Джулии Чайлд (Julia Child), которая сказала, что этот фрукт «воняет до небес». Она объяснила, что запах похож на «нечто вроде помеси запаха от мёртвых младенцев, смешанных с клубникой и сыром камамбер».



Ещё одним впечатляющим описанием вкуса является следующее: «свиной навоз, скипидар и лук, приправленные потным носком». Невозможно также оставить без внимания знаменитое описание от шеф-повара Энтони Бурдена (Anthony Bourdain), который сказал: «Ваше дыхание будет создавать у окружающих такое впечатление, что вас поцеловала взасос ваша мёртвая бабушка». И он ещё является одним из больших любителей этого фрукта. Он описал его вкус напоминающим горчицу, сказав, что его лучше всего кушать со сладким клейким рисом.



9. Тарантулы: Камбоджа



Считается, что камбоджийцы начали употреблять в пищу эти маленькие источники белка, которые можно найти в любой части страны, в ужасных условиях геноцида во время режима красных кхмеров (Khmer Rouge) в 1970-е годы, что совсем не смешно. Однако их нынешняя популярность, кажется, относится к 1990-ым годам.



На самом деле столицей мира по поеданию тарантулов является Скуон (Skuon), рыночный город, расположенный на трассе примерно в 80 километрах от столицы Пномпень (Phnom Penh). Их кидают в смесь глутамата натрия, сахара, соли и обжаривают в масле со свежим чесноком, пока ножки пауков не станут хрустящими, а брюшко не станет прожаренным.



Это важно, потому что они наполнены «коричневой пастой, состоящей из органов, а также яиц и экскрементов». Кто-нибудь желает добавки? Яд тайского тарантула вида Haplopelma Albostriatum не является смертельным, тем не менее, он более мощный, чем яд большинства других пауков. Но, несмотря на это, они известны как «съедобные» пауки.



Ужаснее всего то, что совсем не ясно как или чем нейтрализуется яд этих тарантулов. Чесноком? Приходится просто верить на слово большинству довольных клиентов. Миллионы камбоджийцев не обманут вас в этом плане. Вы можете даже купить тарантулов, выращиваемых на ферме по цене 15,99 долларов за банку. Здесь также есть водка из тарантулов. Если говорить о негативных отзывах от департамента «Всё Становится Только Хуже», то вот одно из воспоминаний туристки: «Подруга надкусила тарантула, и то, что казалось упитанным пауком, оказалось беременной самкой из-за чего по всему её подбородку расползлись маленькие паучьи яйца».



8. Эскамолес (Escamoles): Mexico



Вполне реально представить себе, что кто-то может предположить, что тарантулы могут быть деликатесом, особенно в условиях голода. Однако совсем не просто представить себе, что кто-то нашёл личинки крупных и ядовитых чёрных муравьёв, обитающих в 60 сантиметрах под поверхностью земли в корнях агавы американской, и решил, что их обжарка с луком, чесноком и кориандром будет отличной идеей.



Блюдо Эскамолес, также известное как мексиканская икра или икра из насекомых, считалось деликатесом ещё со времён ацтеков. Те, кто пробовал это блюдо, говорят, что оно обладает консистенцией творога и ореховым вкусом. Тем не менее, мысль о поглощении того, что является детёнышами чёрных муравьёв, может быть не такой уж аппетитной.



Хватит ли текилы во всей Мексике, чтобы запить это ужасное блюдо? Единственное, что может быть хуже их поглощения это их добыча. Она подразумевает выкапывание ямы глубиной в 60 сантиметров до корней растений, где муравьи держат свои гнёзда: муравьи становятся разъярёнными, что вы пытаетесь разорить их гнездо, только чтобы наполнить свои тако их детьми. Собиратели яиц полностью раздеваются (чтобы муравьи не забрались в их штаны) и обмазывают себя свиным жиром, чтобы избежать укусов.



7. Бараньи головы: Марокко



Во многих различных кухнях используют бараньи головы. Марокканская версия попала в наш список, потому что, как бы не было трудно представить употребление в пищу подобного мяса в какое-либо время суток, это блюдо традиционно подается в качестве завтрака по особым случаям.



Это одно из фирменных блюд легендарной площади Джемаа аль-Фна (Djemaa el Fna), рынка в Марракеше (Marrakesh) и места Всемирного наследия ЮНЕСКО. Инструкции о том, как съесть баранью голову начинаются со слов «Подождите, пока продавец соскребёт шерсть». Фууу...



Эксперты говорят, что стоит начинать с глаз и ушей, потому что нет ничего лучше пережёвывания куска хряща животного на открытии важного события. Затем продолжите отковыривать мясо по направлению спереди назад. Соскоблите мясо со щёк и выковырните язык, который считается особенно вкусным. Целую голову можно купить примерно за 3,50 доллара.



6. Вастедда (Vastedda): Италия



В итальянской кухне тщательнее всего используется каждая часть тела животного «от носа до кончика хвоста». Каждой части животного находится применение и каждая часть включена в какое-либо блюдо. Но иногда существуют органы, которые должны быть исключением.



Селезёнка занимается кровью. Она фильтрует кровь и содержит экстренный запас красных кровяных клеток. Почему она считается съедобной в какое-либо время помимо времени повсеместного голода остаётся загадкой.



Коровья селезёнка обладает текстурой, напоминающей куски артерий и мембран, воняет она как гниющее мясо, а на вкус она похожа на сырую кровь... Тем не менее, её можно найти в меню итальянских ресторанов даже с американской стороны Атлантического океана.



Сэндвич с говяжьей селезёнкой подаётся с рикоттой и качокавалло. В Палермо продавцы вастедды встречаются довольно часто и они также добавляют в блюдо куски лёгкого. Американский ресторанный критик описал вкус такого сэндвича следующими словами: «на вкус это напоминает вымышленное существо, которое было зверски убито и оставлено гнить в погребе огра».



5. Сердца кобр: Вьетнам



Довольно сложно поверить, что существуют четыре блюда, которые хуже гниющего мяса огра: Азия является лидером на рынке того, что называется «экстремальными продуктами питания». Некоторые вьетнамцы считают, что употребление в пищу сердца кобры повышает потенцию. Они также популярны в списках «экстремальных едоков».



Согласно теории, чем свежее эти сердца, тем больше будет потенция мужчины, съевшего их. Это означает, что живую кобру вскрывают при вас на столе и вы проглатываете её сердце, запив рюмкой крови кобры. Кобры настолько смертельно опасны, что шеф-повар в Китае трагически скончался после укуса кобры, которую он разделал за двадцать минут до этого.



4. Хаукарль (Hakarl) (вяленое мясо акулы): Исландия



Хаукарль это тип акульего мяса, который может употребляться только в вяленом виде, так как в сыром виде это мясо ядовито.



Не всем известно, что Исландия, на самом деле, является супердержавой отвратительной еды. Тем не менее, многие знают об этом фирменном блюде. Для его приготовления берётся ядовитая рыба, закапывается в землю, где она начинает гнить. Затем её откапывают и подвешивают сушиться на пять месяцев, а затем с удовольствием кушают в компании друзей. Запах этого блюда является аппетитной комбинацией вонючего сыра, гнилой рыбы и аммиака. Хаукарль традиционно подаётся с варёными бараньими головами. Завершается пир маринованными бараньими яйцами, из которых иногда делается паштет.



Однако перед тем как вы приметесь за это блюдо, помните, что если вы скушаете слишком много, Хаукарль может вызвать серьёзные желудочно-кишечные проблемы, а неправильное приготовление этого мяса может привести к тому, что в нём останутся нейротоксины. Это уж точно приведёт к ужасающей смерти. Приятного всем аппетита. Стоит ли напоминать кому-либо, что это блюдо нельзя готовить в домашних условиях?



3. Балют (Balut): Филиппины



Балют настолько отвратителен, что вполне справедливо было бы предположить, что его изобрёл Дик Чейни (Dick Cheney) в качестве жестокой и необычной формы пытки заключённых с целью получения секретных данных. Балют является яйцами уток с большим отличием. В них нет желтков. Вместо желтков в них находятся частично сформированные утки с перьями, клювом и лапами. Именно эти яйца и варят вкрутую. Просто очистите скорлупу и суньте яйцо в рот.



Во Вьетнаме люди предпочитают оставлять яйца в инкубаторе подольше, чтобы у плодов начали формироваться кости для придания хруста. Серьёзно? Неизвестно придаёт ли такое блюдо особую потенцию и увеличенную продолжительность жизни или нет. По сути, это блюдо является поеданием недоразвитого птенца просто ради удовольствия поедания недоразвитого птенца, сваренного живьём.



2. Собачье мясо: Корея, Китай, Вьетнам



Любовь к собачьему мясу в Юго-Восточной Азии может быть отвратительным для жителей Запада. Одно описание того, что оно на вкус такое же, как запах промокшей собаки, заставляет многих людей испытывать приступы тошноты. Однако именно способ приготовления этого мяса является тем, что в конечном итоге определённо вызывает отвращение и ужас, как преступление, совершённое в войне за права животных.



Тысячи животных похищают из их домов и заталкивают вместе с бездомными животными в клетки, где этих животных насильно кормят. Отвратительные любители собачьего мяса считают, что прилив адреналина добавляет нечто особенное во вкус собачьего мяса, поэтому собак ужасающим образом пытают или забивают до смерти палками.



1. Суп из летучих мышей: Западная Африка



Властям Гвинеи пришлось вмешаться и запретить это популярное блюдо в ходе борьбы с распространением лихорадки Эбола. Медицинские исследователи обнаружили, что крыланы являются одними из главных виновников в распространения вируса Эбола от животных к человеку.



Летающие млекопитающие являются переносчиками десятков неприятных вирусов. Центр по контролю заболеваний говорит, что летучие мыши переносят и другие вирусы, такие как бешенство, атипичная пневмония и вирус Марбурга. Даже без этой научной информации одна мысль об употреблении в пищу летучей мыши просто поражает воображение. Согласно одному рецепту, в суп из летучей мыши входит много чеснока, перца и кокосового молока. Очень печально, что крайняя нищета и традиции могут привести к ненужным и ужасным смертям ради обеда.



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