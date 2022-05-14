Детали в спальне, из-за которых по утрам нам нужен литр кофе, чтобы проснуться

Больше трети жизни каждый человек проводит во сне. Взрослым людям требуется 7 или более часов качественного сна по регулярному графику. И то, как обустроена спальня, влияет на настроение и самочувствие.

Мы понимаем важность сна для здоровья и поэтому всегда находимся в поисках новых лайфхаков, чтобы максимально его улучшить. Надеемся, они помогут и вам.



Неправильно подобранные цвета в спальне

Зеркала

Холодное освещение

Голый пол

Неподходящая пижама

Косметические и гигиенические средства

Книги

Совместный сон

Некачественный стиральный порошок

Спортивные принадлежности

Иногда нам хочется добавить в спальню пару ярких пятен в виде аляповатого покрывала или штор с рисунком, например, огромных красных роз. А иногда мы поддаемся модным тенденциям и делаем спальню полностью белой. На самом деле палитра оттенков влияет на сон, и каждый цвет имеет свою особенность.Красный, оранжевый, желтый, цвет фуксии пробуждают активность. Избыток черного может вызвать подавленность. А белый цвет отражает свет и по утрам не даст выспаться.Множество людей ставят большие зеркала в своих спальнях. Обычно они встроены в шкафы-купе. И в них, таким образом, отражается вся комната.Конечно, есть и положительные нюансы размещения зеркал в спальне. Они делают пространство визуально больше, с ними комната выглядит светлее, зеркала помогают нам выглядеть привлекательнее.Но также есть и весомые «против»: зеркала могут вызвать парасомнию — некие состояния во сне, вызывающие бессонницу, сонливость и стресс.Ведь если увидеть себя в зеркале сразу после пробуждения, то можно даже не узнать собственное отражение. Так происходит потому, что мозгу нужно время, чтобы адаптироваться к бодрствованию, и мы нарушаем этот процесс, видя себя в зеркале. Такой феномен известен как «сонное опьянение».Можно испугаться ночью. Например, если вы просыпаетесь и смотрите в зеркало, у вас могут даже начаться галлюцинации и вы увидите лица других людей вместо cвоего. Эта зеркальная иллюзия была исследована в различных научных работах и доказана как вполне реальное явление.Зеркала могут «создавать» странные шумы. Так как это стекло, то оно отражает звуки. Например, если вы храпите, звук храпа может отражаться от зеркал, казаться еще громче и разбудить вас.В то время как более популярными стали светильники с ярким белым освещением, для спальни стоит выбрать теплый свет. Именно он лучше всего подходит для обстановки, где мы хотели бы чувствовать себя комфортно и расслабленно.Цветовая температура холодного света ближе к дневному и может повлиять на наш режим сна. Вот почему многие электронные устройства, такие как смартфоны, имеют режим теплого освещения для использования в вечернее время.Одно из основных требований для крепкого сна — тишина. И обеспечить ее (помимо стандартных кардинальных методов в виде шумоизоляции стен и потолка) могут помочь простые ковры. Можно заменить деревянный паркет или ламинат на ковролин, что не только улучшит звукоизоляцию, но и утеплит спальню.Более простой способ — купить ковер из натуральной или искусственной шерсти, шелка, ворса. Он поможет смягчить скрипы половиц, а также отражение звуков от гладкой поверхности непокрытого пола.Обычно мы уделяем большое внимание обновлению постельного белья и материалу, из которого оно сделано. Но не берем в расчет пижаму. Иногда мы просто спим в одежде, которая уже не подходит к носке вне дома, но вполне удобна, как нам кажется, для сна. Например, старая длинная футболка или махровые штаны от домашнего костюма.На самом деле хороший комплект должен обладать следующими характеристикам: пижама должна быть мягкой на ощупь, достаточно теплой, чтобы было уютно, но достаточно дышащей, чтобы было прохладно и сухо.Зачастую в спальне мы ставим красивый туалетный столик, и на нем скапливаются все наши гигиенические принадлежности. Но на самом деле все у каждого косметического средства должно быть свое место в доме.Например, то, что мы используем сразу после душа (лосьон, дезодорант), должно быть в ванной комнате. Средства для волос должны находиться рядом с тем местом, где мы укладываем и сушим волосы. Косметика должна быть у зеркала с хорошим дневным освещением. Все эти бьюти-аксессуары могут пагубно влиять на сон, так как сыпучие консистенции или то, что мы распыляем, может попадать на простыни или просто оставаться в воздухе. А в помещении для сна важен свежий воздух.Считается, что чтение книг в спальне действует расслабляюще. Сам процесс, возможно, да. Но только для этого понадобится искусственный источник света, который плохо влияет на засыпание. Кроме того, иногда книга бывает настолько увлекательна, что сложно оторваться, и в конечном итоге сон проходит. Поэтому книге не место в спальне и важно иметь место для чтения в другой комнате.Так называемый «развод для сна» может показаться пикантным поводом для сплетен или, по крайней мере, странностью. Но на самом деле такая практика, пусть даже не на постоянной основе, полезна. Около 25 % пар, живущих вместе, спят в разных кроватях. И 10 % уходят в разные комнаты перед сном.Согласно исследованию медицинского портала, около 26 % опрошенных людей заявили, что они лучше отдыхают, когда спят одни, особенно женщины. Это может быть связано с тем, что мужчины больше и громче храпят.Некачественный стиральный порошок может не только плохо отстирывать белье, но и вызывать неприятные ощущения, которые мешают нам спать. Например, зуд или сухость кожи. Поэтому при покупке порошка и кондиционера для белья важно обращать внимание на состав. Возможно, для постельных принадлежностей стоит приобретать отдельное моющее средство, с натуральными ингредиентами, которые подходят для чувствительной кожи.Иногда удобно, если в спальне находится степпер или маленькая беговая дорожка. Возможно, мы делаем это по необходимости, просто потому что живем в небольшой квартире. Но лучше не хранить спортивные аксессуары, гантели, коврик для йоги и другое оборудование там, где мы спим.Есть несколько причин, по которым спортивный инвентарь стоит исключить из зоны для сна: на тренажерах, которыми мы нечасто пользуемся, копятся вещи, тренировка перед сном может затруднить засыпание, оборудование (даже то, которым пользуемся только мы) обычно не очень гигиенично.