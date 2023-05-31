Как мыть окна и полы так, чтобы они долго оставались чистыми и блестящими

Чтобы окна и полы дольше оставались чистыми, вымойте их этими растворами. На всю уборку не уходит больше часа, но результат вам точно понравится!







Для окон на 6 л воды добавьте 1/2 ст. л. любого средства для мытья посуды и 1 ст. л. уксусной эссенции 70 %.







Вымойте окна с обеих сторон тряпкой, смоченной в этом растворе, а затем протрите насухо чистой сухой тряпкой. Этим же раствором можно мыть зеркала.







А чтобы пол дольше оставался чистым и блестящим, в 6-7 л воды добавьте полколпачка любого средства для мытья пола и весь пузырёк глицерина 25 гр. Размешайте и помойте пол как обычно. Мойте полы именно таким раствором, и вы заметите, что пол дольше остаётся чистым и блестящим!



