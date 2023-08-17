Правила застольного этикета в разных стран

В любом культурном обществе необходимо придерживаться этикета. Поэтому во время поездки в другую страну, необходимо, в первую очередь, изучить все базовые аспекты поведения той или иной культуры. Ведь иногда весьма привычные для Вас действия могут быть восприняты, как грубость или неуважение. Не стоит игнорировать правила застольного этикета. Как известно, совместная трапеза сближает людей, и незнание элементарных обычаев может вызвать недоразумения.







Во Франции поспешное поглощение пищи считается дурным тоном. Окружающие будут смотреть на вас с презрением, в случае если вы будете запихиваться своим обедом







В Корее считается недопустимым начинать трапезу раньше самого старшего человека за столом.







В Италии считается дурным тоном просить добавку сыра. Подобная просьба приравнивается к оскорблению повара.







Не удивляйтесь, если в Казахстане вам подадут чашку чая, заполненную только на половину. Ни в коем случае не просите добавки, так как наполненная до краёв чашка чая означает, что хозяин желает поскорее выпроводить вас вон.







В Великобритании считается дурным тоном черпать суп ложкой на себя.







В Нигерии не принято кормить детей куриными яйцами, так как считается, что они станут ворами. Так что подумайте, прежде чем предлагать яичницу нигерийскому ребёнку.







На Ямайке детям, которые ещё не научились говорить, не дают курятину. Считается, что после употребления этого мяса малыш никогда не заговорит.







В Китае считается недопустимым разрезать лапшу во время еды. Длинная лапша олицетворяет долголетие. В случае если человек перерезает лапшу, он якобы укорачивает себе жизнь.







Также в Китае не стоит указывать своими палочками для еды на кого-либо. Подобный жест считается грубостью.







В Германии хлеб — единственный продукт, который приемлемо употреблять руками.



©





