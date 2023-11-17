Визажист меняет людей

Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста, и что особенно приятно — это наш соотечественник, стилист из Санкт-Петербурга Вадим Андреев.











Опыт, профессионализм, творческий подход и никакого фотошопа!





Только волшебные руки, или кисти, или что-то еще явно волшебное.



































После профессиональной «обработки» способны удивлять не только наши красавицы, но и представители сильного пола.







Дита фон Тиз, не иначе!















Все модели, безусловно, от природы очень красивы, но мастер создает из них фотомоделей с обложек журналов.











Вадим, браво!



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