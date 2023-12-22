5 распространенных ошибок во время готовки, которые могут привести к пищевым отравлениям

Ошибки на кухне, которые допускают многие хозяйки.
Приготовление еды – дело будничное, но и в нем нужно соблюдать меры предосторожности. В этом списке собраны основные ошибки, которые хозяйки опрометчиво допускают ну кухне. Несмотря на то, что кажутся незначительными, они на самом деле могут стать причиной серьезных пищевых отравлений.
1. Чистота – залог здоровья
Тщательно мыть руки с мылом.
Первое, с чего должно начинаться приготовление еды, - мытье рук. Процедуру следует повторить и после того, как все готово. Обязательно нужно мыть руки теплой водой и с мылом, ведь на коже, так же, как и на любых других поверхностях, скапливаются микробы.
Регулярно менять губки для мытья посуды.
Постоянной дезинфекции подлежит и губка для мытья посуды. Меняйте ее хотя бы раз в неделю, и тогда вашему здоровью не будет ничего угрожать.
2. Дегустировать несвежие продукты
Нельзя пробовать продукты, в свежести которых вы сомневаетесь.
Если есть сомнения в свежести продуктов, то такую еду нужно тут же без сожаления отправлять в мусорное ведро. Попробовав кусочек, вы можете не почувствовать, что продукт начал портиться, но пострадать от отравления.
3. Остужать еду вне холодильника
Не следует остужать еду вне холодильника.
После приготовления еды многие хозяйки дожидаются, пока блюдо полностью остынет, и только после этого ставят его в холодильник. Следует запомнить, что патогенные бактерии могут развиться в продуктах при температуре от 0 до 60 градусов уже в первые два часа после приготовления. Поэтому, как только блюдо стало теплым, его нужно сразу убрать в холодильник. То же правило и для пикника на природе: скоропортящиеся продукты нужно складывать в герметичные контейнеры и держать в тени.
4. Есть сырое тесто
Нельзя есть сырое тесто.
Пробовать на вкус сырое тесто вредно. Достаточно высок риск заражения сальмонеллезом из-за бактерий, которые могут содержаться в яйцах, или отравления из-за кишечной палочки (может присутствовать в сырой муке).
5. Предостережения при приготовлении сырого мяса
Нельзя класть готовые продукты в посуду, где до этого было сырое мясо (или рыба) из-за высокого риска распространения бактерий.
Нужно обзавестись отдельным набором посуды для сырых и готовых блюд (разделочные доски, ножи, миски).
Разделочные доски для разных продуктов.
Мясо размораживать нужно только в микроволновой печи или в холодильнике. Оставлять на столе при комнатной температуре – плохой вариант, поскольку это провоцирует развитие болезнетворных бактерий.
Нельзя размораживать мясо при комнатной температуре.
Нельзя мыть мясо перед его приготовлением. Во-первых, так вы «смываете» бактерии с мяса на раковину, руки, возможно, на другие продукты. Во-вторых, влажное мясо «конфликтует» с разогретым маслом на сковороде, что затрудняет процесс жарки.
Не следует мыть мясо перед приготовлением.
Замаринованное мясо (рыба) должны находиться в холодильнике, поскольку в теплой среде сразу же начнут размножаться бактерии. Не следует использовать маринад в качестве соуса с готовой едой, каким бы вкусным он ни был. Если все же вылить маринад рука не поднимается, прокипятите его перед подачей на стол.
Мясо должно мариноваться в холодильнике.
Помните, что вредоносные бактерии умирают только при термической обработке, поэтому варите мясо, яйца и рыбу до полной готовности.
Сырое мясо опасно, поэтому его нужно варить до полной готовности.
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