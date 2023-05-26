Самые яркие романы французского сердцееда Ива Монтана: Эдит Пиаф, Мерлин Монро и другие

Он не был писанным красавцем, но был чертовски талантлив. Им восторгалась многомиллионная публика, его боготворили и сходили по нему с ума самые красивые женщины мира. Не потому ль, он был сердцеедом, а в любовницы выбирал только самых красивых и знаменитых. А еще была в его в жизни первая настоящая любовь, сделавшая из него знаменитость, а также была и та - последняя, которая подарила ему его продолжение. В этой публикации мы вспомним тех женщин, которых по-настоящему любил талантливый французский шансонье и актер Ив Монтан.
А так все начиналось.
Иво Лави родился в Италии в 1921 году и был третьим ребёнком в семье итальянских евреев. Вскоре после его рождения родители решили иммигрировать в Америку, но из-за возникших проблем с визой, были вынуждены отложить отъезд. А когда в Италии к власти пришла партия фашистов, семья Лави перебралась во Францию, в 1929-м получив гражданство. Отец был итальянским коммунистом и таким образом пытался спасти семью от фашизма.
Старшие дети рано оставили школу, чтобы помогать родителям, а вслед за ними и 11-летний Иво прекратил учебу и устроился на макаронную фабрику. Все заработанные им деньги шли в семью, лишь малую долю он откладывал, собирая на билеты в кино. Приобретая самые дешёвые, мальчуган успел пересмотреть все голливудские кинофильмы, демонстрируемые на то время в кинотеатрах.
Ив Монтан.
А в семнадцать юноша подрабатывал рабочим в доке и помощником в парикмахерской. Но вскоре поняв, что у него хорошо поставлен голос, по вечерам начал петь в клубах и кинотеатрах. Сначала родители считали увлечение сына несерьёзным, но когда он начал за неделю получать около 50 франков, их мнение в корне изменилось. Со временем начинающий певец придумал себе псевдоним - Ив Монтан и, продолжая выступать перед показом кинолент, заимел своих собственных почитателей.
Ив Монтан.
Эдит Пиаф - певая любовь
А в 23 судьба дарует молодому талантливому певцу встречу со знаменитым "воробышком", легендой французской эстрады - Эдит Пиаф. Значимая встреча произошла в 1944-м году, когда она пригласила на прослушивание начинающего Ива в «Мулен Руж». Пиаф тут же решила стать его наставницей, а спустя некоторое время и любовницей, невзирая на то, что Ив был младше певицы на шесть лет. Эдит помогла начинающему певцу в формировании его сценического имиджа, давала множество советов, касающихся поведения и на сцене, и в обществе.
Эдит Пиаф.
С её помощью Монтан пересмотрел свой репертуар. Пиаф уговорила своих соавторов написать ему несколько хитовых песен. Они вместе начали выступать на эстраде. Его карьера начала стремительно идти вгору. Прошло не так много времени, и благодаря Эдит, начинающий певец превратился в профессионала. Он стал зрелым, сдержанным исполнителем с выразительной манерой вокала. Вскоре его заметили и режиссеры.
Ив Монтан и Эдит Пиаф.
Не без помощи Пиаф певец смог воплотить в жизнь свою детскую мечту – он начал сниматься в кино. Дебютировал Монтан в кинофильме «Звезда без неба», затем была картина «Врата ночи», а спустя год в «Идол». Первые роли, разумеется, были сыграны непрофессионально, но в будущем зритель смог увидеть уже раскрывшегося актёра. Монтан снимался не только во Франции, но и в Голливуде.
Ив Монтан и Эдит Пиаф.
Позже Монтан признавался, что если бы не Эдит, он никогда не стал бы знаменитым.
Их любовь была сильна тем, что их объединяло много общего. Они оба провели детство в нищете, до умопомрачения обожали музыку и пели с душой. Два года, которые провели вместе, они были не только любовниками и друзьями, но и коллегами. Вместе давали концерты и гастролировали. Монтан думал, что встретил свою судьбу, и его Эдит всегда будет рядом. Но, Пиаф совершенно была не готова выйти замуж за Монтана, у нее на жизнь были другие планы. К тому же в один момент двум знаменитостям на одной сцене стало тесно. В 1946 году Пиаф без сожаления порывает с возлюбленным. А Ив после расставания ушел в глубокую депрессию.
Симона Каминкер и Мерлин Монро
Ив Монтан и Симона Каминкер.
В 1949 году Монтан повстречал Симону, которая на тот момент была замужем за режиссером Ивом Аллегре и имела маленькую дочь. Женщина влюбилась в знаменитого певца с первого взгляда, и вскоре ради него оставила мужа. Симона на то время была известной киноактрисой и ввела своего возлюбленного в мир кинематографа. А он оставил карьеру певца, чтобы целиком посвятить себя кино.
Ив Монтан и Симона Каминкер.
Невзирая на большие и взаимные чувства, Симона и Ив были совершенно разными: актриса принадлежала к богатому еврейскому роду, а Монтан был выходцем из рабочего класса, что не помешало много лет им быть вместе и быть счастливыми.
Ив Монтан, Симона Каминкер и Мерлин Монро.
В те годы, казалось, их безоблачному счастью завидовали миллионы. Но однажды в жизни супругов Монтан случилась история, которую Симона долго не могла простить мужу. В 1960 году Ив улетел в Америку, на съемки картины «Займемся любовью», где они с Мерлин Монро должны были сыграть любовников. Монтану устоять перед чарами белокурой бестии практически было невозможно. Так по жизни сложилось, что Иву встречались только сильные женщины, которые опекали его и вели к вершине славы. А тут вдруг Монро - образец беззащитности и наивности. Актер сходил с ума от желания опекать ее. И нужно ли говорить, каким подлецом чувствовал себя Монтан по отношению к Симоне, но не мог он забыть и Мэрилин, которая разбудила в нем сильного мужчину.
Ив Монтан и Мерлин Монро.
Симона из-за этого увлечения супруга, едва не подала на развод. Однако мудрая женщина все же смогла подавить в себе и гнев, и отчаяние, и принять измену, но полностью простить мужа так и не смогла. С годами она все больше и больше стала утолять свою обиду спиртным. Вскоре, как гром среди ясного неба, Ив получил известие, что Мерлин умерла, а спустя год и несколько месяцев, он узнал, что не стало и Пиаф. Пройдет около двадцати лет, и Монтан потеряет свою единственную жену, с которой вместе прожил 35 лет. Симона скончалась от рака в 1985-м.
Кароль Амьель - последняя любовь Ива Монтана
Ив Монтан и Кароль Амьель.
Через пару лет после смерти Симоны Монтан появится в обществе очаровательной молодой женщины. С 1982-го Кароль Амьель работала у актера секретаршей и была моложе за него на пятьдесят с лишним лет. Именно она родит 67-летнему Монтану его единственного первенца, которого назовут Валентином. Рождение сына было невероятным счастьем для актера. Он уже и не рассчитывал на то, что когда-нибудь станет отцом. Ив приобрёл просторную квартиру в Париже, где прожил последние годы в окружении близких ему людей. Он чувствовал себя самым счастливым человеком. При том Монтан понимал, что ему осталось недолго, и потому торопился дать своему отпрыску все самое необходимое.
Кароль Амьель с сыном Валентином.
На съёмочной площадке Ив Монтан работал до самого последнего дня своей жизни. Накануне он несколько раз входил в ледяную воду, чтобы достоверно отснять эпизод. В итоге у актера началось воспаление легких и его увезли в клинику. На следующий день Монтана не стало. На фоне воспаления у него случился инфаркт. Ив умер 9 ноября 1991 года, так и не доснявшись в последнем фильме своей жизни.
Кароль Амьель с сыном Валентином.
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