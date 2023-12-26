Чем покоряют шедевры современного Да Винчи: Нео-органическая архитектура испанца Сантьяго Калатравы

Суперсовременная нео-органическая архитектура всемирно известного испанца Сантьяго Калатравы напоминает собой миражи, которые придают обликам мегаполисов разных стран особую неповторимую изюминку. Его по праву называют современным Да Винчи, поскольку большинство его архитектурных проектов балансируют на грани архитектуры, скульптуры и высокотехнологичной инженерии.
А разгадка к грандиозному успеху архитектора довольно проста: он черпает свое вдохновение от природы, поэтому его сооружения выглядят гармонично в любом ландшафте. «Природа – это мой проводник. Она вдохновляет на создание зданий, которые отражают естественные формы и ритмы» – говорит Калатрава, давая интервью журналистам. Свою всемирную популярность он получил благодаря умению сочетать передовые инженерные технологии с впечатляющими архитектурными идеями, взятыми из основ мироздания.
Сантьяго Калатрава.
Архитектор Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava) - испанско-швейцарский архитектор и скульптор, автор проектов множества футуристических построек в разных странах мира. Родился в 1951 году в Валенсии. В детстве он собирался стать художником, посещал художественную школу. Но однажды в руки будущему архитектору попал альбом с прекрасными фотографиями сооружений французского модерниста Ле Корбюзье, который и определил его будущее. Сантьяго стал изучать архитектуру и градостроительство в родном городе, а затем поступил на инженерный факультет Цюрихского технологического института.
В 1979 году, получив диплом квалифицированного инженера строителя, Калатрава начал собственную архитектурную практику. А к средине 1980-х, сформировав свой неповторимый стиль, Сантьяго сделал головокружительную карьеру в Швейцарии. Именно в этой стране было реализовано наибольшее количество его проектов. Белоснежные ажурные здания-миражи знаменитого архитектора на сегодняшний день также украшают мегаполисы Испании, США, Канады, Китая, Швеции, Италии.
Город искусств и наук в Валенсии. Испания. Архитектор: Santiago Calatrava.
Город был построен по проекту архитектора Сантьяго Калатравы в 1996 году, и до сегодняшнего дня остается непревзойденным образцом архитектуры "hi-tech".
Стоит также отметить, что множество работ архитектора относят к стилю "bio-tech", за новаторское использование материалов и эстетику. В нашей публикации - яркие примеры лучших работ мастера, покорившего мир своими неординарными проектами.
«Закрученный торс». (Швеция)
В данном проекте архитектор вдохновлялся, ни чем иным как человеческим телом. Идеей послужила скульптура самого Калатравы – футуристическая вариация на тему античного дискобола. Отсюда и название - «Закрученный торс».
Уникальное здание высотой в 190 метров является самой высокой жилой постройкой Скандинавии. В его основе лежат 9 блоков, которые между собой расположены под разными углами. Каждый блок состоит из 5 этажей, на которых размещены не только квартиры, но и офисы, спортивные залы и даже бассейны. На архитектурном конкурсе в Каннах Turning Torso был удостоен почетного звания «Лучшего жилого здания в мире»
Небоскрёб Turning Torso в шведском портовом городке Мальмё. Второе по высоте здание в Европе. Архитектор: Santiago Calatrava.
В 2005 году испанец окончил строительство своего первого небоскрёба — Turning Torso в шведском портовом городке Мальмё — вызвавшего у общественности восторг своей “кручёной” формой. Небоскреб в шведском городе Мальмё, так и называется — «Поворачивающийся торс».
Башня Telefonica в Барселоне. (Испания)
На горе Монжуик в Барселоне возвышается удивительная по своей форме телебашня, которая с разных ракурсов смотрится совершенно по-разному. Это чудо архитектуры является ещё и огромными солнечными часами, чья “игла” показывает время на круглой платформе у подножия сооружения.
Башня Telefonica в Барселоне. Архитектор: Santiago Calatrava.
136-метровая башня была спроектирована Сантьяго Калатравой и построена в период с 1989 по 1992 год для компании Telefonica. Установлена она в самом сердце Олимпийского парка. Башня отвечала за телетрансляции летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Она стала одним из главных символов Олимпиады. Во время Игр на ее вершине горел олимпийский огонь.
Транспортный терминал торгового центра – голубь с распахнутыми крыльями. (Нью-Йорк)
Транспортный терминал Всемирного Торгового Центра. Архитектор: Santiago Calatrava.
Транспортный терминал, пущенный в эксплуатацию в 2016 году, объединил в себе станции нескольких линий Нью-Йоркской подземки, которая соединяет Манхеттен с соседним штатом Нью-Джерси под рекой Гудзон. Новая станция вошла в историю как самая дорогостоящая станция метро в мире, на ее строительство в течение 12 лет город Нью-Йорк инвестировал 4 миллиарда долларов.
Транспортный терминал Всемирного Торгового Центра.
Терминал, лежащий между небоскребами Нижнего Манхеттена, представляет собой белоснежную ребристую структуру похожую на голубя с распахнутыми крыльями (многим он напоминает скелет динозавра). Сантьяго Калатрава в этом уникальном проекте эффектно соединил ритмичные архитектурные формы и солнечный свет, выгодно подчеркивающий элементы конструкции. Внутренние, подземные интерьеры станции также, как и внешние, облицованы белым мрамором, что создает ощущение изысканности, простора и легкости.
«Стеклянный» мост Конституции. (Венеция)
«Стеклянный» мост Конституции в Венеции. Архитектор: Santiago Calatrava.
Мост Ponte della Costituzione, соединяющий железнодорожный и автобусный автовокзалы Венеции, был открыт в 2008 году. В народе также известен как Мост Калатравы или Четвертый мост. Его длина составляет почти 80 метров, а ширина меняется от 9,4 до 17,7 метров. Проект моста был разработан еще в 1999 году.
«Стеклянный» мост Конституции в Венеции.
Для свободного передвижения гондол и других водных средств перед архитектором была поставлена задача возвести арочный мост с большим радиусом кривизны. Каркас основы и опоры выполнены из железобетонных балок, для отделки использовалось закаленное стекло, а лестница построена из истрийского камня, традиционного для Венеции.
Вокзал Реджио-Эмилия или «белые волны Калатрава» (Италия)
Ж\Д станция Реджио-Эмилия или «белые волны Калатрава» в Италии. Архитектор: Santiago Calatrava.
Новый вокзал расположен в четырех километрах от центра Реджо-Эмилии, он служит единственной остановкой для высокоскоростных поездов между Миланом и Болоньей.
Экстерьер железнодорожной станции для высокоскоростных поездов в городе Реджо-Эмилия напоминает гигантские белые волны высотой 50 метров. Футуристический дизайн выполнен в виде овала, состоящего из 25 порталов по 25,4 метров каждый. Для изготовления каркаса конструкции потребовалось более 14 000 тонн стали, что в два раза больше веса Эйфелевой башни. На строительство станции было затрачено 79 млн евро.
Ж\Д станция Реджио-Эмилия или «белые волны Калатрава» в Италии.
Волновые линии на этажах и фасаде создают трехмерный синусоидальный объем, а стеклянные панели обеспечивают доступ естественного света на платформы. За выдающийся дизайн стального сооружения проект Сантьяго Калатравы был удостоен премии ECCS European Steel Design Award 2009.
Мост Женщины в Буэнос-Айресе. (Аргентина)
Этот пешеходный мост был возведен по проекту Сантьяго Калотрава в качестве подарка аргентинскому городу от его жителя - бизнесмена Альберто Гонзалеса. В необычный дизайн конструкции архитектор, по его словам, заложил музыкальные ритмы. В частности его вдохновило аргентинское танго. По задумке Калатравы мост должен был олицетворять танцующую пару. Хотя многим внешне эта конструкция напоминает арфу.
Мост Женщины в Буэнос-Айресе, Аргентина. Архитектор: Santiago Calatrava.
Мост, изготовленный в Испании был перевезен и установлен в Аргентине. Его открытие состоялось в 2001 году. Главной фишкой этой конструкции является то, что он смонтирован из трёх частей - двух неподвижных и одной вращающейся, что позволяет свободно проходить крупногабаритным судам. При необходимости средняя часть моста разворачивается на 90 градусов и пропускает корабли, её поворот длится не более двух минут.
Мост Женщины в Буэнос-Айресе.
Длина моста - 170 метров, ширина - более 6 метров. Что любопытно, в общей конструкции отсутствуют лишние крепёжные тросы, именно это и создаёт ощущение лёгкости и полёта. За 20 лет в Буэнос-Айресе сложилась устойчивая традиция: если влюблённая пара поцелуется на середине моста, то их любовь продлиться вечно. И еще один любопытный факт: вокруг моста расположено большое количество улиц, названных в честь известных аргентинских женщин. Отсюда и пошло название – Женский мост.
Грандиозный неоконченный проект. Башня в Дубай-Крик Харбор – самое высокое здание в мире
Башня в Дубай-Крик Харбор. Архитектор: Santiago Calatrava.
Башня в Дубай-Крик Харбор - один из грандиознейших проектов Сантьяго Калатравы. Высотное сооружение строящееся в Дубае, с планируемой высотой 928 метров начали возводить в 2016 году, сдать же в эксплуатацию планировали в 2020-м. Но из-за пандемии COVID-19 застройщик временно приостановил строительство. Предположительно башню должны достроить к 2025 году. Стоимость её возведения оценивается в 1 млрд $.
Башня в Дубай-Крик Харбор.
Согласно проекту Крик-Тауэр внешне будет напоминать и исламский минарет, и парижскую Эйфелеву башню. В верхней части планируется овальное утолщение, олицетворяющее бутон пустынной лилии. Поддержку столь высокого сооружения обеспечат самые длинные в мире стальные тросы-оттяжки, а также амортизационные конструкции, расположенные на разных уровнях. Десять озелененных смотровых площадок будут напоминать о древнем чуде света – Висячих садах Вавилона.
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