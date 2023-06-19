Европейские больницы с привидениями

Заброшенные места всегда привлекают исследователей. А места, имеющие непростое прошлое, с потенциальными «призраками» — вдвойне.



Такими местами являются заброшенные больницы — их образы не для слабонервных. Жуткие заброшенные, когда-то сверкающие помещения, со столами и инструментами, где проводились операции.







1. Фотографии были сделаны австрийским фотографом Стефаном Бауманном, когда он путешествовал по всей Европе и искал подобные места. (Фото Stefan Baumann):







2. Европейские больницы. Все они выглядят крайне атмосферно. (Фото Stefan Baumann):







3. (Фото Stefan Baumann):







4. Палаты. (Фото Stefan Baumann):







5. Готовые декорации для съемок компьютерных игр. (Фото Stefan Baumann):







6. Операционная. Больница, видимо, балы заброшена не так давно, стены как новые. (Фото Stefan Baumann):







7. Больничные коридоры. Бродят ли тут призраки? Возможно. (Фото Stefan Baumann):







8. Что-то инопланетное. (Фото Stefan Baumann):







9. Назначение многих кабинетов понятно лишь специалистам. (Фото Stefan Baumann):







10. Еще несколько атмосферных снимков европейских больницы с приведениями. (Фото Stefan Baumann):







11. (Фото Stefan Baumann):







12. (Фото Stefan Baumann):







13. (Фото Stefan Baumann):







14. (Фото Stefan Baumann):







15. (Фото Stefan Baumann):







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