Заброшенные места всегда привлекают исследователей. А места, имеющие непростое прошлое, с потенциальными «призраками» — вдвойне.
Такими местами являются заброшенные больницы — их образы не для слабонервных. Жуткие заброшенные, когда-то сверкающие помещения, со столами и инструментами, где проводились операции.
1. Фотографии были сделаны австрийским фотографом Стефаном Бауманном, когда он путешествовал по всей Европе и искал подобные места. (Фото Stefan Baumann):
2. Европейские больницы. Все они выглядят крайне атмосферно. (Фото Stefan Baumann):
3. (Фото Stefan Baumann):
4. Палаты. (Фото Stefan Baumann):
5. Готовые декорации для съемок компьютерных игр. (Фото Stefan Baumann):
6. Операционная. Больница, видимо, балы заброшена не так давно, стены как новые. (Фото Stefan Baumann):
7. Больничные коридоры. Бродят ли тут призраки? Возможно. (Фото Stefan Baumann):
8. Что-то инопланетное. (Фото Stefan Baumann):
9. Назначение многих кабинетов понятно лишь специалистам. (Фото Stefan Baumann):
10. Еще несколько атмосферных снимков европейских больницы с приведениями. (Фото Stefan Baumann):
11. (Фото Stefan Baumann):
12. (Фото Stefan Baumann):
13. (Фото Stefan Baumann):
14. (Фото Stefan Baumann):
15. (Фото Stefan Baumann):
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Европейские больницы с привидениями
Заброшенные места всегда привлекают исследователей. А места, имеющие непростое прошлое, с потенциальными «призраками» — вдвойне.
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