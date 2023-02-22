Невъездные в столицу: кого из советских граждан высылали за 101-й километр

Всех неподходящих под советский образ жизни людей выставляли за порог крупных городов. /Фото: fishki.net, ria.ru

1. Цыгане

Тот случай, когда причиной высылки мог стать менталитет. /Фото: russian7.ru

2. Ночные бабочки

Кадр из фильма «Интердевочка». /Фото: ria.ru

3. Тунеядцы

Алкоголики и тунеядцы не могли прижиться в крупных советских городах. /Фото: russian7.ru, ria.ru

4. Социально неблагонадежные лица

Бывших заключенных партия также не желала видеть в крупных городах. /Фото: thematicnews.com