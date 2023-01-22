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Как просто починить выпадающую розетку

Выпадение розетки — бытовая проблема, с которой сталкивался практически каждый. Не стоит паниковать, или вызывать электрика, ведь справиться с проблемой можно своими руками.
Самое главное, что для того чтобы починить розетку не нужны какие-либо профессиональные инструменты, все делается очень просто и быстро.

Как просто починить выпадающую розетку

Открутите крышку розетки с помощью отвертки. Следующим шагом открутите лапки так, чтобы они приняли свое первоначальное положение.

Как просто починить выпадающую розетку

Для того чтобы закрепить розетку понадобятся 2 кусочка дерева. Просто вставьте их по краям розетки.

Как просто починить выпадающую розетку

Подкрутите лапки и установите крышку.

Как просто починить выпадающую розетку

Теперь розетка не будет висеть, она очень крепко будет держаться в стене.

Как просто починить выпадающую розетку

О том, как самостоятельно отремонтировать висящую розетку, смотрите на видео:


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