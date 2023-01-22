Как просто починить выпадающую розетку

Выпадение розетки — бытовая проблема, с которой сталкивался практически каждый. Не стоит паниковать, или вызывать электрика, ведь справиться с проблемой можно своими руками.

Самое главное, что для того чтобы починить розетку не нужны какие-либо профессиональные инструменты, все делается очень просто и быстро.







Открутите крышку розетки с помощью отвертки. Следующим шагом открутите лапки так, чтобы они приняли свое первоначальное положение.







Для того чтобы закрепить розетку понадобятся 2 кусочка дерева. Просто вставьте их по краям розетки.







Подкрутите лапки и установите крышку.







Теперь розетка не будет висеть, она очень крепко будет держаться в стене.







О том, как самостоятельно отремонтировать висящую розетку, смотрите на видео:



