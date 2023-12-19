Почему актриса, которая сыграла Мэрилин Монро, жаловалась, что её преследует призрак легендарной бло

Со дня трагической кончины одной из самых знаковых фигур киноиндустрии — Мэрилин Монро прошло уже больше полувека. Влияние же этой, безусловно, легендарной голливудской дивы ощутимо и сегодня. Фильмов о ней снято, наверное, больше, чем о любой другой персоне. Вот подоспела очередная попытка воссоздать историю Мэрилин. Воплотить её образ доверили... жгучей брюнетке Ане де Армас! Казалось, более странного выбора и быть не может, но актриса настолько вжилась в роль, что стала более Мэрилин Монро, чем сама культовая блондинка. Ана жаловалась на съёмках, что её преследует призрак...
Ана де Армас физически ощущала присутствие Мэрилин Монро
Ана де Армас.
Звезда кино кубинского происхождения была довольно неожиданным выбором на роль легендарной роковой блондинки Голливуда. Насколько же метким он в итоге оказался! На фотографиях, где Ана де Армас в гриме, трудно отличить одну женщину от другой. Просто феноменальное сходство! Бывшая возлюбленная Бена Аффлека просто полностью перевоплотилась в Монро с помощью платинового парика, подводки для глаз и фирменной родинки.http://navote.ru/?p=31857
Мэрилин Монро.
Интересно, что Ана де Армас не особо была знакома с творчеством актрисы, которую ей довелось сыграть в фильме. Она родилась и выросла на Кубе. Для роли ей пришлось тщательно изучить трагическую историю жизни легендарной дивы. Она даже призналась, что почувствовала с Мэрилин некую своеобразную духовную связь. На момент съёмок нового шедевра от Netflix, который они незатейливо назвали «Блондинка», Ане де Армас было тридцать четыре года. Культовая звезда Голливуда умерла от передозировки, когда была всего на два года старше.
Актриса полностью перевоплотилась в Мэрилин Монро.
Де Армас признавалась, что когда она снималась, то полностью погружалась в образ. Настолько, что умершая легенда становилась всем о чём она думала и мечтала. Актриса физически ощущала присутствие Монро на съёмочной площадке и сочла это своеобразным одобрением и хорошим знаком. Режиссёр киноленты Эндрю Доминик решил начать съёмки проекта в годовщину смерти Монро, 4 августа. Возможно, роковая дата повлияла на сверхъестественные события, которые преследовали членов команды в течение всей работы.
Вся съёмочная группа признавалась, что ощущала присутствие легендарной умершей звезды на съёмках.
Присутствие Мэрилин ощущали все
Ана де Армас всерьёз считает, что на съёмках фильма «Блондинка» дух Мэрилин Монро присутствовал лично. В интервью на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля актриса рассказала, что чувствовала её присутствие постоянно. Она считает, что умершая звезда при жизни очень любила внимание прессы. Потому, где же ещё появиться её призраку, как не на съёмках биографического фильма о ней?
Кадр из биографического фильма «Блондинка».
Особенно сильно это ощущалось во время съёмок, которые проходили в квартире, где раньше жила Норма Джин Бейкер со своей психически больной матерью и в доме, где умерла Монро. Ана понимает, что её заявления звучат фантастично и отдают мистикой, но настаивает на своём. Более того, актриса была не единственной, кто ощутил присутствие культовой голливудской звезды. Члены съёмочной группы говорили, что Мэрилин давала знать о себе тогда, когда ей не нравилось происходящее. Начинало что-то не ладиться, с полок падали различные предметы без видимых на то причин.
Когда Мэрилин что-то не нравилось начинали происходить непонятные вещи.
Режиссёр фильма Эндрю Доминик горячо поддержал заявление де Армас. Он сказал, что работа над картиной часто больше напоминала какой-то спиритический сеанс. Если все эти люди говорят правду, то, вероятно, роковая соблазнительница Голливуда таки одобрила фильм о себе, раз не остановила его производство. Несколько дней назад состоялась премьера «Блондинки» на большом экране.
Премьера состоялась меньше недели назад, значит Мэрилин одобрила кино о себе.
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