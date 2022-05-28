Как появилась пневматическая почта

Как доставляли письма в доавтомобильную эру и как старые технологии служат сейчас.







В конце XIX века послание с нью-йоркского главпочтамта долетало до Гарлема со скоростью 50 км/ч, и требовалось на это 20 минут. Капсула с письмом перемещалась по спрятанным в земле чугунным трубам с помощью сжатого воздуха. Системы такого рода действовали по всему миру: от стран Европы до Северной и Южной Америки — и различались только разветвленностью линий и размером трубопровода. Так, в США размер капсул был довольно большим, что позволяло передавать не только письма, но и небольшие посылки, а как-то раз любители пошутить в путешествие отправили живую кошку. Впрочем, это было время, когда по почте отправляли не только животных, но и детей. В самом деле, няньки были не у всех. В Лондоне почту перевозили на специальных тележках, вмещавших 35 мешков (впрочем, это все-таки была не настоящая пневмопочта, настоящая же передавала с помощью сжатого или разреженного воздуха цилиндры с корреспонденцией).







Пражская пневматическая почта — самая старая в мире. Она была пущена в работу в 1899 году и работала вплоть до наводнения 2002 года, которое серьезно повредило систему. Сейчас ведутся разговоры о ее восстановлении



Если вернуться к истокам, то принцип будущей пневмопочты был изложен еще в I веке Героном Александрийским, однако до реализации дело не дошло, и идея, чуть не потонув во тьме Средневековья, реализовалась в 1792 году в Вене в процессе борьбы с пожарами.

Наблюдатель с вершины 50- метровой колокольни собора Святого Стефана, заметив возгорание в городе, отправлял вниз металлический патрон с сообщением, куда высылать пожарных. Это была локальная пневмопочта, действующая в одном здании. В XIX веке она расширилась до сотен километров линий.Сложная многоузловая сеть труб для передачи сообщений и небольших объектов использовалась в Нью-Йорке уже с конца XIX векаВо второй половине XIX века пневмопочта действовала в Берлине (в лучшие годы протяженность труб достигала 400 км), Париже, Филадельфии, Манчестере , Рио-де Жанейро… Существовала такая услуга и в царской России, тогда ее называли воздушной почтой (по наименованию основной движущей силы). Поистине воздушной она стала в 1938 году, когда экипаж из трех отчаянных летчиц Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой совершил рекордный прямой беспересадочный полет на самолете «Родина», вылетев из Москвы и приземлившись в местечке Керби в районе Комсомольска-на-Амуре. Позади осталось 5910 км пути. Летчицы, находившиеся в разных отсеках, могли не только переговариваться по телефону, но и обмениваться посланиями по пневмопочте.Последняя сохранившаяся в мире городская пневмопочта находится в Праге. Пущенная в 1899 году, она состояла из 26 линий общей протяженностью 55 км и действовала вплоть до 2002 года — тогда она была повреждена серьезным наводнением , от которого сильно пострадал ряд стран Центральной Европы. В последнее время она обслуживала 46 абонентов: банки, крупнейшие предприятия и внешнеторговые организации, редакции центральных газет, телевидения, телеграфное агентство и 30 почтовых отделений.Сейчас локальную пневмопочту можно встретить в супермаркетах, банках, библиотеках и больницах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)