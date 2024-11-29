Женщина, которая изобрела красоту: Элена Рубинштейн

Её имя стало синонимом высококачественной косметики класса люкс, а саму Элену Рубинштейн часто называли «Императрицей красоты». Однако не всегда её жизнь была такой: в детстве ничто не предвещало, что однажды она станет невероятно богатой и возглавит крупнейшую в мире косметическую компанию. Элена Рубинштейн (при рождении Хая Рубинштейн) всего добилась самостоятельно , благодаря своему упорному труду и авангардному духу. Новости СМИ2 несмотря на славу и богатство , она не чувствовала себя счастливой . Её последние дни прошли в невероятной роскоши , но в безнадёжном одиночестве. (при рождении Хая Рубинштейн) всегосамостоятельноблагодаря своему упорному труду идуху., она несчастливойпоследние дни прошли в невероятной роскошиодиночестве.

В детстве у нее было семь младших сестер и ни одного брата

Элена Рубинштейн в юности

Будущая "императрица красоты" родилась в 1870 году в еврейском квартале польского города Кракова, в семье владельца мелкого магазина, и была старшей из восьми его дочерей. В детстве она мечтала о брате, но судьба подарила ей только младших сестер, за которыми ей приходилось присматривать, помогая матери.

Её мать, будучи домохозяйкой, обладала уникальным подходом к воспитанию дочерей. Она прививала им уверенность в себе, постоянно напоминая, что они способны достичь любых высот в жизни и изменить мир, используя силу любви и красоту. Мать учила своих дочерей заботиться о себе, даже сама готовила косметические средства из трав, цветов и других натуральных ингредиентов.

Элена Рубинштейн

Элена рано перестала играть в куклы и стала помогать матери экспериментировать с кремами. Она также проявляла интерес к точным наукам и помогала отцу вести бухгалтерию, а в 16 лет даже провела от его имени успешную сделку.

Отец, сделав состояние на добыче ископаемых, решил обучить дочь всему, что знал сам, но она искала свой путь

Элена Рубинштейн / Фото: spletnik.ru

После окончания школы Элена решила связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать людям, и поступила на медицинский факультет Краковского университета, но на первой же практике оказалось, что она не переносит вида крови. Элена еще некоторое время ходила на занятия, но при виде крови постоянно теряла сознание, и в конечном итоге университет ей пришлось оставить.



Пока Элена росла, ее отец занялся бизнесом, связанным с добычей полезных ископаемых, и даже успел сколотить на этом небольшое состояние. Зная способности своей старшей дочери, он хотел приобщить ее к этому бизнесу и передать знания, которыми владел сам. Он также подыскал ей богатого жениха из их еврейского квартала с намерением создать крепкое семейное предприятие.





Элена Рубинштейн / Фото: fromthebygone.wordpress.com



Однако Элена влюбилась в своего однокурсника из университета и отказалась даже знакомиться с женихом. В ее планы также не входило ведение семейного бизнеса, поскольку девушка искала свой путь. Отношения с однокурсником не сложились, и тогда она решила отправиться в далекую Австралию к родственникам. По другой версии, в Австралию ее сослал отец за отказ выйти замуж по расчету.

Медицина, косметика и открытие люксовых салонов красоты

Элена Рубинштейн / Фото: estportal.com



Отправляя дочь на другой континент, мать положила ей в чемодан несколько баночек крема, которые впоследствии сыграли решающую роль в выборе жизненного пути молодой девушки, не лишенной предпринимательской жилки. Привычка ухаживать за собой также сослужила Элене хорошую службу в Австралии. Загорелые дамы, хорошо знакомые с высушивающим эффектом австралийского солнца и ветра, засыпали ее вопросами, как ей удается сохранять светлый цвет лица и бархатистую кожу.



Элена быстро смекнула, что на этом можно неплохо заработать, и начала экспериментировать с кремами. Она знала ингредиенты крема, хорошо защищающего кожу от солнца и ветра, но проблема заключалась в том, что основным компонентом крема был ланолин, получаемый из шерсти овец, а он имел неприятный запах. Небольшой опыт, полученный от матери, помог ей найти нужное решение, и вскоре Элена стала продавать свою продукцию, а когда спрос на нее начал расти, открыла собственный магазин в Мельбурне.



Она сама делала кремы и работала по 18 часов в сутки, уверенно продвигая свой бизнес на рынке Австралии. На некоторое время она возвращалась в Европу, чтобы у ведущих европейских специалистов обучиться дерматологии и новым направлениям в уходе за кожей. Элена также уговорила доктора Якоба Ликуски, знакомого своей матери, который помогал ей разрабатывать формулы для кремов, переехать жить в Австралию, чтобы совместно развивать бизнес.





Элена Рубинштейн за косметическими процедурами / Фото: estportal.com



У нее был безошибочный инстинкт относительно того, что будут покупать женщины и как им это преподнести. Вслед за магазином в Мельбурне последовала сеть магазинов в Европе и Америке, а потом и косметических салонов, где женщины получали спектр самых современных косметических услуг.

Разочаровалась в любви, вышла замуж по расчету за грузинского князя и даже не приехала на его похороны

Элена Рубинштейн и ее первый муж Эдвард Титус



В Мельбурне Элена встретила своего будущего мужа, польско-американского журналиста Эдварда Уильяма Титуса, с которым они поженились в 1908 году и прожили вместе 30 лет. У них родилось двое сыновей. Муж помог основать ей свою империю, познакомил со многими влиятельными людьми. Но Элена, практически круглосуточно занятая работой, уделяла мало внимания семье, знавшие ее люди удивлялись, как ей вообще удалось дважды забеременеть.



Не удивительно, что дети, которые росли на попечении нянек, не проявляли особой привязанности к матери, а муж вскоре начал ей изменять. Но, казалось, Элену это не особо волновало, она хоть и любила мужа, но терпела измены и не настаивала на разводе, пока спустя 30 лет на это не решился сам Титус.



Элена недолго тосковала, на следующий же год она вышла замуж за грузинского князя Арчила Гуриели-Чкония, который был на 23 года моложе ее. В какой-то степени это был маркетинговый ход, привлекавший повышенное внимание к ее персоне, в какой-то степени - месть первому мужу, который поменял ее на более молодую избранницу.



Элена Рубинштейн и Арчил Гуриели



Со вторым супругом у Элены были просто дружеские и взаимовыгодные отношения - он получил возможность пользоваться ее деньгами, она - статус княгини, который придавал ей значимость. Хотя до конца жизни к ней все обращались «мадам». Супруги не питали нежных чувств к друг другу, они подолгу жили в разных городах и даже странах, а когда через 20 лет князь Гуриели умер, Элена под предлогом занятости делами компании даже не приехала на его похороны. Разочаровавшись в любви, она больше никогда не выходила замуж.

Невероятное богатство, скупость и смерть в одиночестве «королевы красоты»

Элена Рубинштейн / Фото: pinterest.com

Элена Рубинштейн, хотя не была врачом и не получила медицинского образования, стала первой в косметической индустрии, кто догадался соединить красоту с наукой, и добилась в этом потрясающего успеха. К середине 1920-х годов она построила первую глобальную косметическую империю с салонами красоты по всей Европе и Америке. Элена назвала свою компанию «Helena Rubinstein», подчеркнув, что она лично ручается за качество своей продукции.



Ее целью были не только деньги, но и ощущение власти. Когда Элена решила снять шикарную квартиру на Парк-авеню и услышала, что хозяин не сдает жилье евреям, она тут же дала распоряжение своему бухгалтеру купить все здание.



В 1950-х годах Элена Рубинштейн считалась одной из самых богатых женщин мира. Она увлеклась коллекционированием антиквариата, ее коллекция насчитывала около двадцати тысяч предметов старины, включая антикварную мебель, хрустальные люстры, старинную посуду, предметы африканского искусства и картины известных художников. Посещая очередную выставку, она просто покупала все оптом и говорила, что качество дает удовлетворение, а количество создает шоу.



К концу жизни у нее совершенно испортился характер, она стала сварливой и невероятно скупой, постоянно урезала и задерживала зарплату сотрудникам, торговалась из-за оплаты аренды. Имея возможность обедать в лучших ресторанах, она приносила еду с собой в пакетике и обедала прямо на рабочем месте. У нее не осталось близких друзей, а дети перестали общаться с матерью.





Элена Рубинштейн / Фото: pinterest.com

Свои последние годы Элена провела в полном одиночестве, сильно страдая от диабета, но до конца дней продолжала управлять компанией. Скончалась «Императрица красоты» в возрасте 95 лет, после ее смерти компания перешла в собственность ее сына, но он не смог ею управлять, и вскоре акции «Helena Rubinstein» были приобретены компанией «L'Oreal». Однако имя одной из самых успешных создательниц брендов в индустрии красотыдо сих пор остается у всех на устах.