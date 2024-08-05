5 советов, как спастись от жары

Такого жаркого лета, как в этом году, не было давно. Когда на термометре +40 градусов, не хочется делать ничего – только лежать пластом под кондиционером и ждать вечера, когда станет хоть чуть-чуть прохладнее.
А ведь в некоторых странах такая температура воздуха – это норма, и люди уже давно привыкли жить в подобных условиях.
1. Индия
Кокосовая вода лучше утоляет жажду
• Вместо того, чтобы пить обычную воду, покупайте кокосовую. Да, она будет стоить дороже, однако благодаря электролитам, которые входят в ее состав, намного лучше утолит жажду и восполнит водно-солевой баланс. Всего несколько глотков, и вот вы уже чувствуете себя гораздо лучше.
• Если на работе нет кондиционера, а от открытого окна никакого толку, попробуйте поставить перед настольным вентилятором емкость со льдом. Благодаря такому трюку, воздух будет более прохладным и освежающим. Кстати, при желании вы можете воспользоваться этим лайфхаком и в машине, просто поставив бутылку с кубиками льда рядом с кондиционером.
• На окнах в квартире висят тканевые шторы? Прекрасно! Смочите их водой из пульверизатора, чтобы они стали слегка влажными. В процессе испарения влаги жаркий воздух в комнате превратится в приятный прохладный бриз.
• Если температуре на улице выше 30 градусов, старайтесь не надевать открытые вещи. В сильную жару очень важно защитить кожу от перегрева, а потому она должна быть максимально закрыта тканью. Откажитесь от ультракоротких шорт и топов, отдав предпочтение длинному сарафану с рукавами из натуральных материалов. Также можно надеть свободные льняные брюки и рубашку.
• Любите острую пищу? Жители Индии тоже. И что интересно, они едят такие блюда даже в жару. Такой привычке есть логическое объяснение. Перец чили и другие острые специи ускоряют потоотделение, тем самым охлаждая кожу естественным способом. Однако если у вас есть проблемы с желудком, не стоит налегать на сильно приправленные блюда, чтобы не ухудшить свое самочувствие.
2. ОАЭ
Охладите водой запястья.
• Пришли с друзьями в кафе, владельцы которого пожалели денег на кондиционер? Скорее всего, пока вы будете ждать свои блюда, жара вас доконает. К счастью, есть один эффективный лайфхак, который поможет хотя бы немного охладиться. Отлучитесь в уборную, включите кран и подставьте запястья под холодную воду. Через эту часть тела проходят крупные вены, и если они будут контактировать с холодом, организм также слегка охладиться. Эту хитрость можно использовать где-угодно: на работе, дома и т.д.
• В отличие от индийцев, которые едят в жару острую пищу, жители Эмиратов соблюдают строгую диету, отказываются от соли и сахара. Некоторые даже на время становятся вегетарианцами, ведь когда желудок переваривает мясо, организм вырабатывает больше тепла. Советуем взять с них пример и включать в свое меню больше овощей и фруктов – благо, лето позволяет это делать.
• Понятно, что на выходных хочется максимально долго нежиться в кровати, однако если в эти дни у вас запланированы дела, постарайтесь справиться с ними как можно раньше. Можно выехать из дома в 7-8 утра – тогда у вас будет больше шансов вернуться в квартиру до того момента, как солнце достигнет своего пика.
3. Китай
Бамбуковые циновки стелют по всему дому.
• Одними из главных помощников китайцев в жару являются бамбуковые циновки. Они кладут их на диваны, кресла, сиденье автомобиля, используют вместо простыней. Циновка не то, чтобы холодит, однако не липнет к телу и не становится мокрой, в отличие от той же простыни.
• Не менее популярными в жаркую погоду являются веера и опахала самых разных форм и расцветок. Маркетологи об этом прекрасно знают, а потому вместо листовок выпускают рекламу на веерах, которые раздают на улицах. Весьма продуманный ход, ведь флаер человек сразу выбросит в урну, а опахалом будет обмахиваться, и может даже прочитает рекламу.
• Многие китайцы летом спят на полу, считая, что так намного прохладнее. Некоторые даже разливают на пол воду, кладут сверху тонкий коврик, и ложатся на импровизированную кровать. Как они не простывают после таких экспериментов, непонятно.
• Еще одно отличное охлаждающие средство – арбуз. Только есть его нужно не теплым, а холодным. Китайцы, живущие в сельской местности, опускают их в колодец, а через несколько часов наслаждаются потрясающим вкусом. Всего несколько кусочков, и вот уже жара кажется не такой изнуряющей. В нашем случае можно просто положить арбуз в холодильник.
4. Италия
Граттакекка – это дробленый лед с сиропом.
• Одним из самых популярных напитков в Италии является граттакекка. Он состоит из измельченного льда, фруктового сока и сиропа. Когда на улице изнуряющая жара, подобный напиток очень сильно выручает. Итальянцы могут покупать его в кафе или делать дома самостоятельно. Советуем взять на заметку вместо традиционного лимонада.
• Итальянцы, как и китайцы, обожают веера, считая их настоящей палочкой-выручалочкой в жару. Он занимает мало места в сумке, поэтому можете взять его с собой куда-угодно. А если хотите более «продвинутую» версию веера, купите маленький ручной вентилятор на батарейках или со встроенным аккумулятором. Очень удобно!
• Еще один способ спастись от перегрева, добавить в свое меню холодные десерты. Так, например, жители Рима обожают мороженое джелато и фрукты со льдом. А еще они не представляют свою жизнь без холодного кофе. Есть два варианта бодрящего напитка: каффэ фреддо (холодный эспрессо) или каффэ шакерато (espresso, взбитый с ледяной крошкой).
• Некоторые итальянцы отправляются спать с бутылочкой…холодной воды! Да-да, вы все правильно поняли. И на самом деле это отличная возможность спастись от духоты, которая не покидает даже ночью, и обеспечить себе крепкий сон. Просто возьмите подходящую емкость, наберите в нее ледяную воду и положите рядом.
5. Испания
Купайтесь в душе и зашторивайте окна днем
• Если в домах испанцев нет кондиционера, их лучшими друзьями становятся контрастный душ, который они принимают несколько раз в день, и обильное питье (не обязательно вода, любые несладкие напитки). Также они часто распыляют воду перед вентилятором, чтобы немного охладить воздух.
• В дневное время суток испанцы закрывают шторы на окнах, чтобы комнаты меньше нагревались от проникающих внутрь солнечных лучей. А вечером или ночью, когда солнце опускается за горизонт, они, наоборот, открывают окна настежь, впуская прохладный воздух. Можно оставить их в таком положение на пару часов, а можно и на всю ночь – главное, не простыть от сквозняка.
• Наверняка, многие из вас знают про сиесту – послеобеденный сон, который является традицией стран с жарким климатом. В это время можно отдохнуть и потом с новыми силами вернуться на работу. Хорошо, если у вас тоже есть возможность провести самые жаркие дневные часы в прохладе: дома под кондиционером, на террасе в теньке, в прохладном кафе. А вот прогулки и важные дела лучше отложить на вечер, когда солнце будет не таким жгучим.
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