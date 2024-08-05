5 советов, как спастись от жары

Такого жаркого лета, как в этом году, не было давно. Когда на термометре +40 градусов, не хочется делать ничего – только лежать пластом под кондиционером и ждать вечера, когда станет хоть чуть-чуть прохладнее.







А ведь в некоторых странах такая температура воздуха – это норма, и люди уже давно привыкли жить в подобных условиях.

1. Индия

2. ОАЭ

3. Китай

4. Италия

5. Испания

Novate.ru рассказывает, какие лайфхаки помогают жителям жарких стран чувствовать себя комфортно при любой температуре.Кокосовая вода лучше утоляет жажду• Вместо того, чтобы пить обычную воду, покупайте кокосовую. Да, она будет стоить дороже, однако благодаря электролитам, которые входят в ее состав, намного лучше утолит жажду и восполнит водно-солевой баланс. Всего несколько глотков, и вот вы уже чувствуете себя гораздо лучше.• Если на работе нет кондиционера, а от открытого окна никакого толку, попробуйте поставить перед настольным вентилятором емкость со льдом. Благодаря такому трюку, воздух будет более прохладным и освежающим. Кстати, при желании вы можете воспользоваться этим лайфхаком и в машине, просто поставив бутылку с кубиками льда рядом с кондиционером.• На окнах в квартире висят тканевые шторы? Прекрасно! Смочите их водой из пульверизатора, чтобы они стали слегка влажными. В процессе испарения влаги жаркий воздух в комнате превратится в приятный прохладный бриз.• Если температуре на улице выше 30 градусов, старайтесь не надевать открытые вещи. В сильную жару очень важно защитить кожу от перегрева, а потому она должна быть максимально закрыта тканью. Откажитесь от ультракоротких шорт и топов, отдав предпочтение длинному сарафану с рукавами из натуральных материалов. Также можно надеть свободные льняные брюки и рубашку.• Любите острую пищу? Жители Индии тоже. И что интересно, они едят такие блюда даже в жару. Такой привычке есть логическое объяснение. Перец чили и другие острые специи ускоряют потоотделение, тем самым охлаждая кожу естественным способом. Однако если у вас есть проблемы с желудком, не стоит налегать на сильно приправленные блюда, чтобы не ухудшить свое самочувствие.Охладите водой запястья.• Пришли с друзьями в кафе, владельцы которого пожалели денег на кондиционер? Скорее всего, пока вы будете ждать свои блюда, жара вас доконает. К счастью, есть один эффективный лайфхак, который поможет хотя бы немного охладиться. Отлучитесь в уборную, включите кран и подставьте запястья под холодную воду. Через эту часть тела проходят крупные вены, и если они будут контактировать с холодом, организм также слегка охладиться. Эту хитрость можно использовать где-угодно: на работе, дома и т.д.• В отличие от индийцев, которые едят в жару острую пищу, жители Эмиратов соблюдают строгую диету, отказываются от соли и сахара. Некоторые даже на время становятся вегетарианцами, ведь когда желудок переваривает мясо, организм вырабатывает больше тепла. Советуем взять с них пример и включать в свое меню больше овощей и фруктов – благо, лето позволяет это делать.• Понятно, что на выходных хочется максимально долго нежиться в кровати, однако если в эти дни у вас запланированы дела, постарайтесь справиться с ними как можно раньше. Можно выехать из дома в 7-8 утра – тогда у вас будет больше шансов вернуться в квартиру до того момента, как солнце достигнет своего пика.Бамбуковые циновки стелют по всему дому.• Одними из главных помощников китайцев в жару являются бамбуковые циновки. Они кладут их на диваны, кресла, сиденье автомобиля, используют вместо простыней. Циновка не то, чтобы холодит, однако не липнет к телу и не становится мокрой, в отличие от той же простыни.• Не менее популярными в жаркую погоду являются веера и опахала самых разных форм и расцветок. Маркетологи об этом прекрасно знают, а потому вместо листовок выпускают рекламу на веерах, которые раздают на улицах. Весьма продуманный ход, ведь флаер человек сразу выбросит в урну, а опахалом будет обмахиваться, и может даже прочитает рекламу.• Многие китайцы летом спят на полу, считая, что так намного прохладнее. Некоторые даже разливают на пол воду, кладут сверху тонкий коврик, и ложатся на импровизированную кровать. Как они не простывают после таких экспериментов, непонятно.• Еще одно отличное охлаждающие средство – арбуз. Только есть его нужно не теплым, а холодным. Китайцы, живущие в сельской местности, опускают их в колодец, а через несколько часов наслаждаются потрясающим вкусом. Всего несколько кусочков, и вот уже жара кажется не такой изнуряющей. В нашем случае можно просто положить арбуз в холодильник.Граттакекка – это дробленый лед с сиропом.• Одним из самых популярных напитков в Италии является граттакекка. Он состоит из измельченного льда, фруктового сока и сиропа. Когда на улице изнуряющая жара, подобный напиток очень сильно выручает. Итальянцы могут покупать его в кафе или делать дома самостоятельно. Советуем взять на заметку вместо традиционного лимонада.• Итальянцы, как и китайцы, обожают веера, считая их настоящей палочкой-выручалочкой в жару. Он занимает мало места в сумке, поэтому можете взять его с собой куда-угодно. А если хотите более «продвинутую» версию веера, купите маленький ручной вентилятор на батарейках или со встроенным аккумулятором. Очень удобно!• Еще один способ спастись от перегрева, добавить в свое меню холодные десерты. Так, например, жители Рима обожают мороженое джелато и фрукты со льдом. А еще они не представляют свою жизнь без холодного кофе. Есть два варианта бодрящего напитка: каффэ фреддо (холодный эспрессо) или каффэ шакерато (espresso, взбитый с ледяной крошкой).• Некоторые итальянцы отправляются спать с бутылочкой…холодной воды! Да-да, вы все правильно поняли. И на самом деле это отличная возможность спастись от духоты, которая не покидает даже ночью, и обеспечить себе крепкий сон. Просто возьмите подходящую емкость, наберите в нее ледяную воду и положите рядом.Купайтесь в душе и зашторивайте окна днем• Если в домах испанцев нет кондиционера, их лучшими друзьями становятся контрастный душ, который они принимают несколько раз в день, и обильное питье (не обязательно вода, любые несладкие напитки). Также они часто распыляют воду перед вентилятором, чтобы немного охладить воздух.• В дневное время суток испанцы закрывают шторы на окнах, чтобы комнаты меньше нагревались от проникающих внутрь солнечных лучей. А вечером или ночью, когда солнце опускается за горизонт, они, наоборот, открывают окна настежь, впуская прохладный воздух. Можно оставить их в таком положение на пару часов, а можно и на всю ночь – главное, не простыть от сквозняка.• Наверняка, многие из вас знают про сиесту – послеобеденный сон, который является традицией стран с жарким климатом. В это время можно отдохнуть и потом с новыми силами вернуться на работу. Хорошо, если у вас тоже есть возможность провести самые жаркие дневные часы в прохладе: дома под кондиционером, на террасе в теньке, в прохладном кафе. А вот прогулки и важные дела лучше отложить на вечер, когда солнце будет не таким жгучим.