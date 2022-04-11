Удивительные случаи массовых исчезновений

Любое преступление оставляет следы — эта истина нередко приходила на помощь следователям и криминалистам. Человек не может просто взять и раствориться в воздухе, и уж точно такого не может произойти с несколькими людьми или даже целыми деревнями. Или может?.. Самые странные случаи массовых исчезновений людей в нашем материале.
Эскимосская деревня на озере Ангикуни
Прошло уже более 80 лет, а ученые так и не нашли объяснение загадочной пропаже людей в 1930 году в Канаде. Ангикуни — такое название носило не только озеро, но и местная рыбацкая деревня, расположенная неподалеку. В ней жили около 2000 инуитов, всегда радостно привечающих путников.
Эта местность была лакомым кусочком для охотников и рыболовов — в окрестностях били пушного зверя, и добытчики редко уходили с пустыми руками. Хотя добраться до Ангикуни было непросто, находились отважные искатели, среди которых был и канадский охотник по имени Джо Лабелль. Он частенько бывал в тех краях, а после охоты любил останавливаться в деревне инуитов, чтобы отдохнуть и набраться сил.
Но 12 ноября 1930 года ему не удалось отогреться у горячего очага. В тот день было холодно, так что Лабелль страшно замерз и считал минуты до деревни. Наконец показались иглу, но Джо отметил, что вокруг как-то подозрительно пустынно и тихо. Он выкрикнул приветствие, но ему никто не отозвался. Джо подкатил на лыжах к первому дому и вошел. Внутри не было никого, хотя обстановка говорила о том, что жители покинули жилище как будто несколько минут назад: в котелке булькала похлебка, все вещи были на своих местах.
Обойдя всю деревню, Джо не нашел ни души. При том что в иглу остались вся теплая одежда и оружие, продовольствие, а вокруг деревни снег не сохранил ни одного человеческого следа, несмотря на безветренную погоду. Испугавшись, охотник в спешке отправился к ближайшему телеграфу и сообщил о жуткой пропаже канадской полиции.
Через несколько часов прибыл отряд. Несколько других охотников, оказавшихся неподалеку, рассказали, что ночью видели в небе странный светящий объект, и это показалось им как-то связанным с таинственным исчезновением людей.
Но жуткие подробности ждали полицию и охотников впереди. Во‑первых, местное кладбище оказалось совершенно разорено: могилы были разрыты, а трупы исчезли. Во‑вторых, недалеко от деревни нашли мертвых собак. Эскимосы, считающие собак своими кормильцами и большой ценностью, никогда в жизни бы не убили целую стаю и уж точно не тронули бы своих покойников.
Куда делись 2 тысячи эскимосов, почему они бросили весь свой скарб, не взяли ни еды, ни одежды, так и осталось загадкой.
Деревня Хоер-Верде
Исчезновение 600 человек из бразильской деревушки в 1923 году больше напоминает фильм ужасов, чем реальную историю. Следует начать с того, что о Хоер-Верде и до ее исчезновения было известно немного: чем занимались местные жители, как жили… Но деревня существовала, и там жили люди.
Солдаты национальной армии прибыли в деревушку, которая встретила их безмолвием и пустотой. Где-то работало радио, на столах были остатки пищи, кое-где еще не погас огонь. Самое страшное, что на школьной доске солдаты нашли надпись: «Спасения нет». А неподалеку нашлось недавно стрелявшее ружье.
Справедливости ради стоит отметить, что единственные сведения о деревне Хоер в интернете — это история этого исчезновения, поэтому проверить подлинность этой истории сегодня достаточно непросто.
Судно «Циклоп»
«Циклоп» — американское судно, названное в честь одноглазого персонажа греческих мифов, было построено для ВМС США за несколько лет до Первой мировой войны. По классическим канонам таинственных исчезновений, корабль пропал в районе Бермудского треугольника, и ни останков тел, ни самого корабля так и не нашли. Без вести пропали 306 человек, среди которых были как члена экипажа, так и пассажиры.
16 февраля 1918 года корабль покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону Североатлантических штатов. Помимо людей, корабль перевозил 10 тысяч тонн марганцевой руды. Корабль сделал внеплановую остановку в районе Барбадоса из-за перегрузки (вместимость «Циклопа» составляла всего 8 тыс. тонн), но никаких тревожных сигналов не посылал.
В порт назначения корабль так и не прибыл. Выдвигались многие теории, но ни одна из них не способна объяснить, как именно пропал корабль. Примечательно, что во время Второй мировой войны два «брата Циклопа» — корабли «Протей» и «Нереус» — тоже пропали, перевозя тяжелую металлическую руду, похожую на ту, что перевозил «Циклоп». Они исчезли в том же регионе Бермудского треугольника.
Маяк островов Фланнан
Острова Фланнан представляют собой небольшой архипелаг недалеко от Шотландии. Сегодня острова необитаемы — с тех пор как маяк стал работать автоматически, профессия смотрителей маяка ушла в прошлое. Над островами высится 23-метровый маяк, помогающий судам найти путь в неспокойной морской темноте.
В 1925 году он стал одним из первых маяков в Шотландии, оборудованных телеграфом, а вот четвертью века ранее…
В начале века на маяке должны были постоянно дежурить три смотрителя, еще один находился на береговой станции. При каждом рейсе на острова он сменял одного из смотрителей и занимал его место.
Когда же случилось таинственное исчезновение, на маяке находились: второй помощник смотрителя Джеймс Дукат (James Ducat), первый помощник Томас Маршалл (Thomas Marshall) и ассистент Дональд «Случайный» МакАртур (Donald «Occasional» McArthur). За три недели до происшествия главный смотритель Джозеф Мур (Joseph Moore) покинул маяк. По его словам, всё было совершенно как обычно.
Но 15 декабря 1900 года с парохода «Арктор», который следовал из Филадельфии в Лит, поступил тревожный сигнал: экипаж парохода пожаловался, что от маяка нет никакого сигнала. К сожалению, власти не придали этому большое значение, а рейс на маяк, который должен был состояться 20 декабря, отменили из-за плохих погодных условий.
Только 26 декабря Джозефу Муру и команде удалось добраться до маяка. Но их никто не встретил, кроме голого флагштока. Ворота маяка и все двери оказались заперты, кровати смотрителей не заправлены, а часы остановились. Удивительно, но лампы маяка были отлично начищены, в них было достаточно топлива, а водонепроницаемые плащи смотрителей висели на своих крючках. Единственное, что было странно в обстановке маяка — перевернутый кухонный стол.
По прибытии на базу капитан корабля рапортовал: «Загадочный инцидент произошел на островах Фланнана. Три смотрителя Джеймс Дукат, Томас Маршалл и Дональд „Случайный“ МакАртур бесследно пропали с острова. Остановившиеся часы и другие факты указывают на то, что это произошло около недели назад. Бедные ребята! Должно быть, их сдуло ветром с утёса или они утонули, пытаясь починить подъемный механизм или что-нибудь подобное».
Последняя запись в журнале наблюдений была сделана в 9:00 15 декабря 1900 года, но перед этим в ночь на 14 декабря смотрители зафиксировали сильный шторм, хотя ни одни из береговых станций в той местности и ни один из проходящих мимо кораблей в те дни вплоть до 16 декабря никакого шторма не фиксировали.
Версии событий варьируются от мистических (инопланетяне) до криминально-трагических (один из смотрителей убил двух других), но достоверной информации о том, что же произошло на далеких шотландских островах, не существует.
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