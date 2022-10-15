6 нетривиальных фактов о государствах, где жизнь отличается от остального мира

1. Страна, где нет рек

Страна, где с водой всё плохо. /Фото: notivory.com

2. Страна с наибольшим количеством часовых поясов

/Фото: ethnomir.ru Не самый очевидный выбор страны по количеству часовых поясов./Фото: ethnomir.ru

3. Страна, где количество овец превышает человеческое население

Заморская территория, где овцы отлично себя чувствуют. /Фото: livejournal.com

4. Страна, в которой нет столицы

Слишком маленькая страна для того, чтобы иметь столицу. /Фото: wikipedia.org

5. Самая засушливая страна

Самая жаркая страна в мире. /Фото: cnn.com

6. Страна, где не говорят на официальном языке

Ватикан - в принципе уникальная страна. /Фото: moyaeuropa.com.ua