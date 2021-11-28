26 вещей, о которых молчат сотрудники Google

Работа в Google многим кажется карьерным раем. Как может должность в одной из самых крупных и амбициозных технологических компаний в мире оказаться плохой? Тред на сайте вопросов и ответов Quora, где нынешние и бывшие сотрудники корпорации рассказывают о своем опыте, говорит о том, что не все так однозначно. Работа в Google — это не одна лишь бесплатная еда и катание на велосипеде по кампусу.



Конечно, к этим жалобам нужно отнестись с определенной долей скепсиса, однако не стоит забывать, что работа в очень большой компании имеет свои неприятные нюансы, какой бы крутой и современной ни была эта компания.











«Тебе дают все, о чем можно только мечтать, но это стоит тебе всего, что в конечном итоге имеет значение»

Трудно быть искренним с коллегами

Никто не верит, если сказать, что там не замечательно

Они могут нанимать самых лучших сотрудников, поэтому якобы все чересчур квалифицированны

Менеджмент среднего звена пугающе политизирован

Встречаются и тупицы

Можно проработать там восемь лет и не получить ни единого повышения

Google такой большой, что тебя могут нанять по ошибке

Компания заботится только об улучшениях, которые можно измерить

Многие стартапы дают фору Google, потому что они нарушают закон

Проекты постоянно аннулируются в произвольном порядке

Стоимость жизни в районе Залива баснословная

Есть прослойка умных людей, которые ужасные менеджеры и лидеры

«Я познакомился со ста триатлетами за три года работы в Google. Только несколько из них оказались интересными людьми»

Худшее в работе в Google — чувствовать себя неэффективно занятым

Все должно быть подтверждено в письменном виде

Не верьте в ажиотаж

Не работать в главном офисе — это карьерное самоубийство

Ваше рабочее место может быть очень маленьким

Google такой большой, что на него нельзя никак повлиять

Менеджмент среднего звена посредственный

Корпоративная культура инфантильна

Нельзя работать удаленно

Сотрудников поощряют за выдумывание новшеств, даже когда эти новшества не нужны

Степфордские инженеры

Плохие управленцы могут сделать здесь карьеру