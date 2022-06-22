Животные, путешествующие группами

Большие и маленькие представители животного мира периодически вынуждены совершать изнурительные путешествия в поисках пищи, лучшего климата или подходящих мест для размножения. Такие перемещения называются миграцией и являются важнейшим событием в жизни многих животных.







На фото: Великая миграция антилоп гну — потрясающее зрелище. © Keertana Iyer



Наиболее распространены миграции у птиц. Например, полярные крачки — рекордсмены по дальности перемещений — два раза в году пересекают Атлантический океан вдоль побережья Южной и Северной Америки и возвращаются обратно. В 2015 году ученые установили, что за год одна из этих маленьких птичек преодолела 96 000 км, то есть за всю жизнь она способна пролететь расстояние, равное почти четырем путешествиям до Луны и обратно.



А вот среди млекопитающих абсолютный рекорд по дальности миграции установила кит Варвара, совершив эпохальное путешествие, которое заставило ученых пересмотреть устоявшиеся представления о популяции серых китов.



Ежегодные миграции совершают и насекомые. Так, бабочки-монарх в холодный период меняют Северную Америку на леса Мексики и Калифорнии, пролетая в одну сторону около 3000 км. Интересно, что во время дороги у бабочек сменяется несколько поколений и путешествие превращается в своеобразную эстафету.

Других путешественниц, бабочек-репейниц, вы можете встретить в своем огороде, а преодолевают они до 5000 км.По сравнению с приведенными цифрами расстояния, которые ежегодно преодолевает сотня миллионов красных крабов с острова Рождества, просто смешные — всего несколько километров. Но для ракообразного размером с блюдце такие двухнедельные путешествия становятся настоящим подвигом. Цель крабов, ищущих наилучшие условия для размножения, — побережье Индийского океана.Но самое удивительное явление животного мира — великая миграция в Африке, достигающая своего пика к концу июля. Несколько миллионов антилоп гну, более двух сотен тысяч зебр и полмиллиона газелей пересекают реку Мара. А вслед за стадами, следующими на богатые пастбища, отправляются семейства львов и леопардов, стаи гиен и стервятников — восхитительное и довольно опасное зрелище.Наша сегодняшняя фотоподборка о том, как самые разнообразные животные, ведомые инстинктами и коллективным сознанием, по суше, воздуху и воде передвигаются в поисках лучшей жизни.Массовое перемещение миллионов антилоп и других животных связано с нехваткой пищи . © Eric IsseleeКаждый год они отправляются в долгий и опасный путь длиной примерно в 2800 км. © Luo HongОсенний перелет летучих мышей происходит довольно неспешно. Он продолжается с середины августа до ноября. © legion-mediaКстати, рукокрылые — чрезвычайно полезные животные: одна насекомоядная летучая мышь за час охоты может съесть до 200 комаров. © Will Burrard-LucasВеличественное зрелище. © legion-mediaВо время великой миграции среди туристов популярной становится прогулка на воздушном шаре , оно и ясно почему. © legion-mediaАнтилопы гну выступают движущим звеном миграции — в численности более 1,5 млн особей. © legion-mediaПерелетная стая белых гусей. Продолжительность жизни этих птиц может составлять 20 лет. © legion-mediaБелые ибисы. Кстати, они очень любят отдыхать, занимаются этим почти 13 часов в сутки, остальные 10 часов они едят, ну а на перелеты (не во время миграции) тратят всего лишь час. © James ShadleМиграция скатов — это очень красиво. Однако не все скаты мигрируют — те, кто не способен жить в толще воды, остаются на дне. © Eduardo Lopez NegreteНаверное, самое сложное на этом опасном пути — пересечение рек. Крокодилы уже давно поджидают там своих жертв. © legion-mediaИ не напрасно . © Gudkov AndreyХищники вполне могут посеять панику среди мигрирующих особей. © legion-mediaПоэтому организованность и спокойствие — важная часть успешной миграции. © Gail JohnsonПеремещение канадского лосося происходит по кругу. Мальки отправляются от места нереста (река Адамс) через реки Томпсон и Фрейзер в Тихий океан. Далее через три года они достигают берегов Аляски, а затем снова начинают свой путь к реке Адамс . © legion-mediaМонарх — самая удивительная и красивая в мире бабочка. За время своей миграции такие бабочки преодолевают расстояние от 2000 до 4000 км. © reisegraf.chТихоокеанские голубые тунцы нерестятся в северо-западной части Филиппинского моря (у берегов Хонсю, Окинавы и Тайваня) и в Японском море. Часть единой популяции мигрирует в восточную область Тихого океана и возвращается в зону нереста спустя несколько лет. © Brian SkerryМиграция красных крабов в Австралии начинается с приходом первых ливней — крабам жизненно необходима влага . © Max OrchardНекоторые виды пеликанов во время сезонных миграций способны покрывать довольно большие расстояния. В полете стая пеликанов строится в одну или несколько косых линий, при этом каждая следующая птица подражает полету предыдущей, поэтому вся стая обычно синхронно машет крыльями или переходит к планирующему полету. © Grigory IgnatevЗолотая медуза озера Палау ежедневно следует за солнцем, которое обеспечивает ее выживание. © kickvick.comМоржи совершают регулярные сезонные миграции. © Paul NicklenРыба-молот обитает в тропических и теплых умеренных водах всех океанов. Летом совершает миграции и уходит в более высокие широты, где вода прохладнее. © Brian J. SkerryВот они какие — мигрирующие северные олени © legion-mediaКаждый год на севере Средней Сибири дикие северные олени преодолевают около 3000 км пути. © longtaildogЗимой пингвины мигрируют на сотни километров в поисках пищи. © kickvick.comНачало миграции слонов связано с наступлением сезона засухи в июне. Слоны идут друг за другом, группу всегда возглавляет самая мудрая и опытная самка. © Grigory IgnatevНекоторые колонии фламинго постоянно живут на одной и той же территории, но большинство кочует, перелетая на небольшие расстояния к местам размножения или при недостатке корма. © saravutpicsЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)