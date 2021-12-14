10 лучших долин мира

Природа вдохновляет нас. Более того, люди, как правило, чувствуют себя более комфортно в окружении естественной красоты. Вспомните, с каким удовольствием вы каждое лето выбираетесь за город! В представленных ниже долинах жизнь будто замерла в высшей точке своего развития: ледники и водопады, флора, способная свести с ума ботаника и фауна, способная испугать даже бывалого охотника. Повидать эти места стоит хотя бы раз в жизни.









Лаутербруннен

Нубра

Хаа

Ромсналь

Долина Десяти Пиков

Симплон

Харау

Лошанталь

Долина Калалау

Барун