Как отбелить пожелтевшую эмалированную кастрюлю

Отмыть пожелтевшую эмалированную посуду бывает не так просто. Чтобы не заморачиваться с чисткой, просто бросьте в горячую воду одну таблетку, и от грязи не останется ни следа!



Обыкновенные таблетки для посудомоечной машины справятся лучше других чистящих средств. Покупайте самые дешёвые, например, в магазине Светофор или ФиксПрайс, необязательно брать дорогие бренды. Себестоимость одной таблетки — около 5-10 рублей. Опустите одну таблетку в кастрюлю в горячей водой, доведите до кипения и прокипятите 15 минут на небольшом огне.



Затем воду слейте в раковину (она тоже прочистится), а кастрюлю промойте под проточной водой, удаляя остатки грязи и мыла.



Идеально чистая кастрюлька без труда и хлопот!



Подробнее о том, как очистить пожелтевшую эмалированную посуду с помощью таблеток для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:

