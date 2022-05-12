«Вторая жизнь» старого здания: преображение заброшенной постройки в уютное жилище

S. V. House - домик, реконструированный из заброшенного здания.
На сегодняшний день очень модно «реанимировать» старые заброшенные постройки, сочетая их с новыми материалами. Обновленные жилища выглядят все также аутентично, обретая при этом современный комфорт. Именно таким стал домик в Италии с видом на живописные Альпы.
Проект реконструкции дома итальянским архитектором Rocco Borromini.
Архитектор Rocco Borromini буквально «вдохнул» жизнь в старую полуразвалившуюся каменную постройку, расположенную в живописном итальянском местечке Альбозаджа (Albosaggia). Обновленный дом получил название S. V. House.
S. V. House - обновленный дом с каменным фасадом.
Архитектор сохранил традиционную для той местности остроконечную форму дома, но интерьер и фасад выполнены уже в современном стиле. Железобетонные плиты укрепили старые каменные стены на первом этаже. Для отделки второго и третьего этажа Rocco Borromini использовал натуральную лиственницу.
S. V. House. Спальня с широким окном.
Территория дома составляет всего 22 квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь, архитектору удалось создать в доме атмосферу покоя и уюта, что как нельзя лучше подходит к идиллическому сельскому горному пейзажу. На первом этаже расположена кухня и гостиная с камином, на втором находятся ванная комната и спальня. На самом верху есть еще одна спальня с огромным окном, открывающим потрясающий вид на Альпы.
Дом в итальянском местечке Альбозаджа.
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