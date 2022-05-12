Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...
  • leonid
    Интересно, у кого бы мог встать глядя на этих женщин. Наверное, у слишком голодных.Внешность канадск...
  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...

«Вторая жизнь» старого здания: преображение заброшенной постройки в уютное жилище


S. V. House - домик, реконструированный из заброшенного здания.

S. V. House - домик, реконструированный из заброшенного здания.

На сегодняшний день очень модно «реанимировать» старые заброшенные постройки, сочетая их с новыми материалами. Обновленные жилища выглядят все также аутентично, обретая при этом современный комфорт. Именно таким стал домик в Италии с видом на живописные Альпы.

Проект реконструкции дома итальянским архитектором Rocco Borromini.

Проект реконструкции дома итальянским архитектором Rocco Borromini.

Архитектор Rocco Borromini буквально «вдохнул» жизнь в старую полуразвалившуюся каменную постройку, расположенную в живописном итальянском местечке Альбозаджа (Albosaggia). Обновленный дом получил название S. V. House.
S. V. House - обновленный дом с каменным фасадом.

S. V. House - обновленный дом с каменным фасадом.

Архитектор сохранил традиционную для той местности остроконечную форму дома, но интерьер и фасад выполнены уже в современном стиле. Железобетонные плиты укрепили старые каменные стены на первом этаже. Для отделки второго и третьего этажа Rocco Borromini использовал натуральную лиственницу.
S. V. House. Спальня с широким окном.

S. V. House. Спальня с широким окном.

Территория дома составляет всего 22 квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь, архитектору удалось создать в доме атмосферу покоя и уюта, что как нельзя лучше подходит к идиллическому сельскому горному пейзажу.
На первом этаже расположена кухня и гостиная с камином, на втором находятся ванная комната и спальня. На самом верху есть еще одна спальня с огромным окном, открывающим потрясающий вид на Альпы.
Дом в итальянском местечке Альбозаджа.

Дом в итальянском местечке Альбозаджа.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Вторая жизнь» старого здания: преображение заброшенной постройки в уютное жилище

И не забудьте:
«Вторая жизнь» старого здания: преображение заброшенной постройки в уютное жилищеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх