Какой сорт острого перца выбрать

Перцы делят на две основные группы: овощные (сладкие) и острые или пряные. Плоды первой группы более распространены и популярны. Но и без жгучих стручков сложно представить себе различные национальные кухни.



Также это пряное растение особо ценится в медицине, в том числе народной, за свои обезболивающие и потогонные свойства, а также способность стимулировать аппетит. Первый урожай жгучего перца был собран приблизительно 6000 лет назад в Боливии (на родине этой культуры).







В настоящее время по всему миру насчитывается более 3000 сортов острого перца. Они отличаются по размеру и цвету, а также степенью остроты: от незначительно острой до огненно-жгучей. Так как на рынке представлен огромный ассортимент, сделать правильный выбор непросто. Какие сорта острого перца считаются лучшими? Какие семена подходят для открытого грунта, а какие для выращивания на балконе?



Выбор семян

Как выращивают острый перец

Видео: Выращивание и уход за острыми перцами в открытом грунте

Чтобы получить хороший урожай, прежде всего, следует очень внимательно подойти к выбору семян, особенно учитывая тот факт, что их существует огромное количество. Острый перец одинаково успешно можно выращивать в отрытом грунте, в парниках и теплицах, а также на балконе.Климатические условия влияют на жгучесть плодов: если они произрастают в сухом и прохладном климате, то острота будет не такой сильной по сравнению с перцем, который вырастили в более влажных и жарких условиях.Рекомендуется заранее проращивать семена на влажных салфетках, без данного этапа время появления первых всходов может занять от 2 до 4 недель.При посадке обязательно необходимо соблюдать правильное расстояние между растениями, так как нехватка солнечного света негативно отразится на будущем урожае.Для выращивания в отрытом грунте лучше выбирать семенной материал ранней спелости, чтобы успеть собрать урожай до наступления первых заморозков.Для зарубежной селекции существует показатель SHU или мера остроты Сковилла. Данный показатель подскажет, насколько острыми будут стручки.Редко встречающиеся сорта можно найти в специализированных магазинах или у ценителей-коллекционеров.Проращивание семян острого перцаКонец февраля – оптимальное время для того, чтобы заняться рассадой. В этот период рекомендуется поместить семена между двумя увлажненными салфетками на 4-5 дней для раскрытия семядолей.Важно: рекомендуется семенной материал сеять в небольшие стаканчики, что позволит избежать этапа пикирования, который плохо переносится этой культурой.В открытый грунт рассаду высаживают не раньше конца мая, а точнее третьей декады. Желательно размещать растения в шахматном порядке, чтобы обеспечить хорошее освещение для каждого сеянца.Выращивание острого перца в открытом грунтеПоливают перец дважды в неделю, а раз в 10 дней следует подкармливать кусты разведенным куриным пометом или настоем крапивы.Читайте также о другой эффективной подкормке: Удобрения из банановой кожуры: простая и эффективная подкормкаСбор урожая может быть растянут по времени на несколько месяцев, так как стручки созревают неодновременно. Рекомендуется срывать перчинки вместе с плодоножкой и хранить при температуре 18-20 градусов.В выращивании жгучего перца нет особых сложностей, его кусты не надо специально формировать, что упрощает весь процесс.

«Аджика»

«Китайский огонь»

«Халапеньо» Jalapeno

«Огненный букет»

«Венгерский желтый»

«Индийский слон»

Выращивание в квартире

Лучшие сорта для выращивания в открытом грунтеДля открытого грунта необходимо выбирать сорта раннеспелые. Признанными лидерами по количеству позитивных отзывов считаются такие сорта жгучего перца.Кусты мощные и высокие, не требующие дополнительной опоры.Удлиненные плоды красного цвета в форме конуса имеют массу до 90 грамм.Сорт пользуется большой популярностью благодаря пикантному вкусу и аромату.На одном кусте завязывается около 20-25 стручков.Сорт перца АджикаРаскидистые кусты высотой не более полуметра.Плоды по форме напоминают конус и немного изогнуты.В технической спелости стручки окрашены в темно-зеленый цвет, а в биологической – в кроваво-красный.Длина перчинок – 21-23 см, масса от 50-70 грамм.Перец имеет сильно выраженный жгучий вкус.Сорт перца Китайский огоньВысокорослые кусты, достигающие 1 метра.Плоды тупоконечные размером 7-8 см обладают массой примерно 50 грамм.Цвет спелых стручков темно-красный.Данный сорт ценится за ощущение разливания остроты по полости рта.Сорт перца ХалапеньоВысокие и мощные кусты, не требующие опоры.Плоды имеют форму, напоминающую конус, их длина может достигать 10-12 см.В зрелом состоянии перчинки окрашены в ярко-красный цвет, весят примерно 15-25 грамм.Этот сорт известен выраженным пряным ароматом и остротой.Сорт перца Огненный букетКомпактное растение, кусты которого достигают высоты в 40-45 см.Стручки узкие, напоминают конус, их масса составляет 30-45 грамм.Во время созревания цвет плодов меняется от желтого до насыщенно красного.Сорт отличается повышенной урожайностью, он устойчив к низким температурам.Сорт перца Венгерский желтыйКомпактное растение высотой не более полуметра.Плоды имеют интересную форму удлиненного конуса массой 25-45 грамм и длиной 12-18 см.Цвет стручков – красный.Сорт отличается сильным пряным ароматом, а вкус – пикантностью и остротой.Сорт перца Индийский слонКак правило, не возникает особых проблем при выращивании жгучего перца и в условиях обычной квартиры. Важно правильно выбрать сорт семян, для данного случая необходимы самоопыляемые гибриды. На балконе можно выращивать жгучие стручки практически круглогодично, но в холодное время года кусты лучше перемещать на подоконник.Для данной культуры необходимо приготовить почву, состоящую из гумуса, песка и глинистой почвы (примерное соотношение 2:1:1). Если нет возможности приготовить такую почву самостоятельно, то можно приобрести в магазинах готовый субстрат для овощей.Так как острый перец – это очень светолюбивое растение, то при выращивании дома необходимо выбирать наиболее освещенные зоны: подоконники, лоджии, балконы. В холодное время года при коротком световом дне используйте дополнительное искусственное освещение, например, люминесцентные лампы. Размещать лампы следует на расстоянии не менее полуметра от куста.Необходимо внимательно следить за состоянием грунта в горшках и не допускать его пересыхания, несколько раз в неделю желательно опрыскивать листья.Перец отлично растет в широких емкостях, круглой или овальной формы. На дно емкости следует насыпать тонкий слой дренажа, а затем выложить подготовленный грунт.Оптимальная температура при проращивании семян – 22-28 градусов, при появлении всходов – 10-12 градусов, затем не более 20-22.Время посадки: март-апрель, июль-август, ноябрь-декабрь.Выращивание острого перца на подоконнике«Огонек» — мелкие продолговатые стручки яркого цвета.«Салют» — оранжевые перчинки, имеющие форму конуса.«Огненная дева» — ярко-красные плоды размером около 5 см.«Кармен» — конусовидные стручки ярко-красного цвет, растущие вверх.«Пупсик» — оранжево-красные плоды, по форме напоминающие вишенки.«Бабье лето» — насыщенно красные плоды круглой формы.«Кальмар» — вытянутые конусообразные перчинки красного цвета, иногда желтого.«Флинт» — желтые стручки, по форме напоминающие треугольники, которые направлены вверх.Выращивание острого перца дома имеет и эстетическое значение, можно не только получить урожай очень полезного овоща, но и украсить свое жилище зелеными кустами с плодами оригинальной формы.