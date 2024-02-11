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Для чего водолазы и подводники используют парашюты в морской пучине



Даже ребенок знает о том, что такое парашют. Однако, далеко не каждый может представить себе просто так, что парашют можно использовать не только в небесах, но и под водой. Данное приспособление достаточно активно используется водолазами уже не первый год. Самое время разобраться, зачем он вообще нужен в морской пучине.

Пример подъемного парашюта. /Фото: kfzru.amfpmp.ru.

Пример подъемного парашюта. /Фото: kfzru.amfpmp.ru.

 

Начать стоит с того, что законы аэродинамики и гидродинамики во многом схожи. Именно на этом подобии и основано использование купола для решения подводных задач. Использоваться парашют под водой может как для движения, так и для торможения движения. Водолазы как правило применяют специальные подводные подъемные парашюты для того, чтобы (вот неожиданность) поднимать что-то со дна. В зависимости от габаритов и количества используемых буев поднять можно как металлическую канистру, так и затонувший корабль. Чаще всего подъемные парашюты просто накачивают газом прямо под водой, после чего они устремляются вверх.
Чтобы не заболеть. /Фото: udachnyj-enot.com.ua.

Чтобы не заболеть. /Фото: udachnyj-enot.com.ua.

 

Помимо этого под водой используются тормозящие парашюты. Применяются они по большей части в подводных лодках в эвакуационных системах. Дело в том, что самое страшное, с чем сталкиваются люди под водой – это кессонная болезнь. Она случается при резком поднятии человека с большой глубины. Происходит она из-за энергичного выделения азота. Для того, чтобы не оказаться парализованным и не погибнуть, водолазы должны подниматься медленно и каждые 10 метров делать остановки для декомпрессии.
Кессонная болезнь крайне опасна. /Фото:123ru.net.

Кессонная болезнь крайне опасна. /Фото:123ru.net.

 

Проблема в том, что эвакуационный жилет для подводника не позволяет человеку контролировать скорость подъема с большой глубины привычными средствами. Сразу после эвакуации с субмарины, скорость жилета может достигать 56 м/с. Именно для этого в системе предусмотрен автоматически раскрывающийся на глубине в 100 метров парашют, который замедляет всплытие до 0.4 м/с. Нужно это для того, чтобы свести риск кессонной болезни к минимуму.

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