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История появления сэндвича

Сэндвичи — это не только излюбленный перекус для многих людей, но и отличное решение для пикника или вечеринки со множеством гостей. Однако мало кто знает, что появление сэндвичей историки относят к XVIII веку и связывают с титулом английского дипломата Джона Монтегю, 4-ого графа Сэндвичского. Именно он придумал классическую комбинацию свежей булки и ломтиков мяса. «Изобрести» перекус на скорую руку его вынудили обстоятельства…

История появления сэндвича


История появления сэндвича

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский.

Джон Монтегю родился 13 ноября 1718 года, он получил прекрасное образование в Кембридже и унаследовал от своего дедушки титул графа Сэндвичского — Эдварда Монтегю. Тот, в свою очередь, заслужил титул в 1660 году, когда командовал эскадрой, с которой Карл II вернулся в Британию после Реставрации британской монархии. Джон также связал свою судьбу с флотом — он дослужился до должности Первого лорда Адмиралтейства.

История появления сэндвича

Ботаник Даниэль Соландер, натуралист Джозеф Бэнкс, капитан Джеймс Кук, писатель Джон Хоксворт и сэр Сэндвичский. Художник Джон Мортимер.

Джон Монтегю прославился еще и тем, что выступил спонсором для многих путешествий Джеймса Кука. В 1778 году мореплаватель открыл Гавайские острова и назвал их в честь Джона Монтегю — Сэндвичскими.

Правда, название не прижилось и скоро позабылось.

История появления сэндвича

Гораздо долговечнее оказалась память о сэндвичах — бутербродах, придуманных сэром Сэндвичским. О том, что англичанин любил устраивать такие перекусы, пишет французский путешественник Пьер-Жан Гросли. Описывая свои впечатления от посещения Лондона, он отмечает, что у Джона Монтегю есть одна плохая привычка — он заядлый игрок. Чтобы не умереть с голоду прямо за карточным столом, он заказывает для себя еду прямо к игорному месту.

История появления сэндвича

По просьбе Джона, камердинер обычно приносил ему кусочки мяса, уложенные между двумя кусками хлеба. Так можно было есть, не отрываясь от процесса игры, не используя приборы и при этом не пачкая рук (что исключительно важно для картежника).

История появления сэндвича

Беседа за ужином.

Биографы Джона Монтегю, в свою очередь, объясняют появление сэндвичей по-другому. Говорят, что на должности Первого лорда Адмиралтейства Сэндвич выполнял так много работы, что вынужден был постоянно есть, заказывая обед на рабочее место: дела государственные оказывались всегда важнее личных пристрастий.

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