История появления сэндвича

Сэндвичи — это не только излюбленный перекус для многих людей, но и отличное решение для пикника или вечеринки со множеством гостей. Однако мало кто знает, что появление сэндвичей историки относят к XVIII веку и связывают с титулом английского дипломата Джона Монтегю, 4-ого графа Сэндвичского. Именно он придумал классическую комбинацию свежей булки и ломтиков мяса. «Изобрести» перекус на скорую руку его вынудили обстоятельства…













Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский.



Джон Монтегю родился 13 ноября 1718 года, он получил прекрасное образование в Кембридже и унаследовал от своего дедушки титул графа Сэндвичского — Эдварда Монтегю. Тот, в свою очередь, заслужил титул в 1660 году, когда командовал эскадрой, с которой Карл II вернулся в Британию после Реставрации британской монархии. Джон также связал свою судьбу с флотом — он дослужился до должности Первого лорда Адмиралтейства.







Ботаник Даниэль Соландер, натуралист Джозеф Бэнкс, капитан Джеймс Кук, писатель Джон Хоксворт и сэр Сэндвичский. Художник Джон Мортимер.



Джон Монтегю прославился еще и тем, что выступил спонсором для многих путешествий Джеймса Кука. В 1778 году мореплаватель открыл Гавайские острова и назвал их в честь Джона Монтегю — Сэндвичскими.

Правда, название не прижилось и скоро позабылось.Гораздо долговечнее оказалась память о сэндвичах — бутербродах, придуманных сэром Сэндвичским. О том, что англичанин любил устраивать такие перекусы, пишет французский путешественник Пьер-Жан Гросли. Описывая свои впечатления от посещения Лондона, он отмечает, что у Джона Монтегю есть одна плохая привычка — он заядлый игрок. Чтобы не умереть с голоду прямо за карточным столом, он заказывает для себя еду прямо к игорному месту.По просьбе Джона, камердинер обычно приносил ему кусочки мяса, уложенные между двумя кусками хлеба. Так можно было есть, не отрываясь от процесса игры, не используя приборы и при этом не пачкая рук (что исключительно важно для картежника).Беседа за ужином.Биографы Джона Монтегю, в свою очередь, объясняют появление сэндвичей по-другому. Говорят, что на должности Первого лорда Адмиралтейства Сэндвич выполнял так много работы, что вынужден был постоянно есть, заказывая обед на рабочее место: дела государственные оказывались всегда важнее личных пристрастий.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)