Проверенный способ длительного хранения крупы

По тем или иным причинам может возникнуть вопрос, а как же долгосрочно хранить крупы так, чтобы они не испортились и в них не завелись жучки. Для этого нужно сделать всего несколько простых действий. Результат — увеличенный срок хранения до 10 лет!







Такой способ подходит как крупам (гречка, пшено, рис, перловка и т. д.), так и бобовым (горох, нут, чечевица и т. д.). Единственное — если вы заготавливаете рис, то пропустите этап с духовкой. На противень высыпьте не более 1 кг крупы, разровняйте. Духовку разогрейте до 15 градусов. Каждые 5-10 минут помешивайте, прокаливайте крупу в течение 30 минут. Это дополнительно подсушит её и обезопасит от появления жучков.







Пересыпьте крупу на натуральную ткань, дайте ей полностью остыть (около 1 часа).







Затем возьмите либо стеклянную банку (полностью сухую, чистую) либо пластиковую бутылку. На дно положите 2-3 шт. лаврового листа + насыпьте 1-2 ч. л. обычной поваренной соли. Засыпьте крупу до половины. Снова всыпьте 1-2 ч. л. соли. Чуть-чуть встряхните бутылку, чтобы соль распределилась слоем.

Досыпьте до верха, закройте бутылку. Переверните на бок, прокатайте пару раз. Этот трюк поможет утрамбовать крупу плотно, и вы увидите, что до верха ещё можно засыпать дополнительно.

Сделайте так несколько раз, пока крупа максимально не утрамбуется, и места уже не будет.Всыпьте в конце 1-2 ст. л. соли, закройте крышку. Со стеклянной банкой манипуляции аналогичны.В таком виде крупа спокойно хранится годами, не портится, не теряет вкус, в ней не заводятся жучки. Если вам нужно сохранить крупу и бобовые на длительный срок, то это отличный выход.Подробнее о том, как хранить крупы в течение длительного времени, смотрите в видео ниже: