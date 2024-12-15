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Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Ученые не раз доказывали и убеждали, что курение негативно влияет на весь наш организм. Но порой избавиться от вредной привычки психически не так-то просто и, возможно, человеку просто не хватает мотивации, чтобы начать заботиться о своем здоровье.

Мы делимся с читателем информацией о том, что происходит, когда человек бросает курить:

Работники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследования и предоставили данные о состоянии организма после отказа от вредной привычки.



Спустя 20 минут после последней сигареты организм начнет серию изменений, которые будут длиться годами.

Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

20 минут


Работа вашего сердца приходит в норму. Восстанавливаются капилляры и сосудистая сетка. Улучшается кровообращение и повышается чувствительность пальцев рук и ног.

12 часов


Снижается уровень угарного газа в крови, а уровень кислорода повышается. Состав крови приходит в норму.

От 2-х недель до 3-х месяцев


Риск сердечного приступа снижается. Исчезают симптомы табачной аддикции. Улучшается циркуляция крови в периферических сосудах. Восстанавливается легочная ткань и функция легких значительно улучшается.

От 1 до 9 месяцев


Уменьшаются кашель и одышка, это происходит не сразу, так как легким нужно время на выведение скопившихся вредных веществ.

1 год


Исчезает табачная потребность. Кожа приобрела здоровый оттенок и эластичность. Риск ишемической болезни сердца снижается на 50%.

5 лет


Кровообращение полностью восстановилось. Показания риска инсульта снижаются до уровня некурящих. Нервная и иммунная системы функционируют в разы лучше.

10 лет


Риск рака легких вдвое меньше, чем у курильщика. Риск развития рака полости рта, горла, пищевода, почек и поджелудочной железы уменьшается.

15 лет


Риск ишемической болезни сердца и вероятность возникновения раковых заболеваний становятся такой же, как у некурящего человека.

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