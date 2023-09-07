Как милый пухляш сбросил 50 кг и стал мачо, или Проклятие амплуа «весёлого толстяка»

Джона Хилл — звезда таких фильмов, как «Волк с Уолл-стрит», «Мачо и ботан» и многих других, всем запомнился именно эдаким харизматичным пухляшом. Впервые он мелькнул в кино «Клик: С пультом по жизни», в роли сына Адама Сендлера. Амплуа беззаботного весёлого толстяка настолько прочно закрепилось за Джоной, что в другом виде его и представить сложно. Это долго обеспечивало его отличными ролями и, казалось, что его внешний вид абсолютно не беспокоит актёра. И вот недавно папарацци запечатлели настолько головокружительную трансформацию Хилла, что трудно поверить своим глазам...
Карьера в кино и намертво приросшее амплуа
Джона Хилл со своей сестрой.
Джона Хилл родился в Лос-Анджелесе. Семья была творческой. Мать, Шэрон Линн - дизайнер и стилист, а отец, Ричард Фельдштейн - музыкальный менеджер. Наверное, с детства судьба Джоны была предопределена и мечты о карьере, например, инженера, молодого человека никогда не посещали. Дань уважения своему отцу Хилл отдал ролью начинающего музыкального менеджера в фильме «Побег из Вегаса».
Амплуа добродушного толстяка намертво приросло к Джоне Хиллу.
Джона учился сразу в трёх Нью-Йоркских колледжах, где влился в тусовку молодых многообещающих стендаперов и познакомился с теми, кто совсем скоро стал определять стилистику всех комедийных фильмов последующих двух десятилетий. Образцом такого кино стали «Суперперцы» 2007 года. Там Джона исполнил роль добродушного пухляша, амплуа которого намертво приросло к нему на долгие годы.
Долгие годы Джона Хилл был рабом своего амплуа.
Переломный момент
Переломным моментом в карьере, да и в жизни, для Джоны Хилла стала встреча с Мартином Скорсезе. Настоящий, великий, живой классик мирового кинематографа пригласил его в свою картину «Волк с Уолл-стрит». Там Хилл был настолько хорош, что почти перетянул одеяло внимания с героя Леонардо ДиКаприо на себя. Позже Скорсезе помог Джоне с его режиссёрским дебютом, которым стал фильм «Середина 90-х». Джона был в восторге — самый любимый режиссёр не просто потратил на него своё драгоценное время, чтобы дать массу ценных советов, а разговаривал с ним на равных.
Судьбу Джоны Хилла изменила встреча с Мартином Скорсезе.
Отдельного упоминания в связи с этим заслуживают майки с Grateful Dead. Однажды Хиллу попалась на глаза фотография солиста этой великой рок-группы. Он рассматривал его и подумал, что мог бы исполнить его роль в фильме. Потом на актёра накатило привычное чувство неполноценности и он почти отказался от этой идеи. Через пару дней Хилл всё же решился сказать об этом своему менеджеру. Тот пришёл от идеи в восторг, а ещё несколько ней спустя, Мартин Скорсезе изъявил желание снимать картину о Grateful Dead с Хиллом в главной роли. Вывод такой: не бойтесь мечтать.
Никогда не бойтесь мечтать - доказано Джоной Хиллом.
Резкая трансформация
Многим трудно в это поверить, глядя как этот всегда весёлый, эдакий рубаха-парень, играет в кино таких обаятельных толстяков и легко общается с журналистами. Кажется, что у него нет никаких комплексов и проблем с принятием своего тела. Но несколько месяцев назад Хилл опубликовал в инстаграме пост, в котором обратился к журналистам и фанатам: «Я знаю, что вы не имеете в виду ничего плохого, но я был бы очень признателен, если бы вы перестали давать комментарии по поводу моего внешнего вида. Плохие или хорошие, неважно. Это никак мне не помогает и кажется стрёмным. С уважением, Джона».
Джона Хилл попросил не комментировать его внешность.
Дело в том, что актёр стремительно сбросил вес, приоделся и превратился в подлинную стритстайл-икону. Только шутить о его внешнем виде это никому не мешало. Как и раньше, внешность актёра не обсудил разве что ленивый.
По словам актёра, однажды он спросил у своего приятеля, как тому удаётся быть таким стройным и подтянутым. Неужели для этого достаточно меньше есть и заниматься спортом? Тот ему ответил, что да, это на самом деле очень просто. После этого Джона обратился за помощью к диетологу и тот посадил его на строгую диету.
Резкая трансформация предъявила публике совершенно другого человека.
Джона Хилл со своей девушкой.
Несколько месяцев его не было видно. Он исчез из всех соцсетей. Теперь он демонстрирует себя, катающимся на доске для серфинга, от 130-килограммового парня практически ничего не осталось. Всего лишь год назад актёр заявлял, что всю свою жизнь боялся серфинга. Значит он смог бросить вызов не только своему амплуа, комплексу неполноценности, но и страхам. Теперь он не только выглядит другим человеком, он им является.
Джона Хилл стал заниматься серфингом вопреки своим страхам.
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