Отбеливатель для всех видов ткани, с которым не сравнится ни одно магазинное средство
Многие женщины отказываются от белой одежды, белья лишь потому, что со временем оно становится серым, тусклым и малопривлекательным. А ведь хочется, чтобы даже не совсем новая вещь выглядела свежо и аккуратно. Магазинные отбеливатели не всегда справляются с поставленной задачей, да и стоимость качественных средств не всегда радует. Предлагаем прибегнуть к старому и проверенному способу.
Перекись водорода
Перекись водорода – это мощный окислитель, который считается замечательной заменой хлорке, ванишу или боссу. Существует два способа отбеливания с её помощью.
Первый способ
Отбеливаем любую ткань
Понадобится 3% перекись водорода: на 2 литра воды – 1 ч.л. перекиси. Если желтизна явная и застаревшая, можно добавить 1 ч.л. кальцинированной соды.
В эмалированный таз набирается вода, подогретая до 30-40°. Чтобы усилить эффект отбеливания, таз можно поставить на огонь и подогревать воду до 65-70°. В тёплую воду добавляют перекись и соду (по желанию), хорошо перемешивают и помещают в раствор пожелтевшую вещь.
Замачиваем в растворе одежду
Процесс занимает в среднем 20 минут, при температуре 65-70 градусов - 10. Всё это время вещь нужно переворачивать в тазу, чтобы отбеливание шло равномерно. После этого нужно лишь прополоскать одежду в чистой воде.
Второй способ
Получаем белоснежный результат
На 5 литров воды понадобится 1 ст.л. перекиси водорода и 1 ст.л. нашатырного спирта. Вода наливается в эмалированный таз и подогревается до 80°. В горячую воду добавляют перекись и нашатырь, хорошо перемешивают и погружают в неё только что постиранное бельё, требующее отбеливания. Таз отставляется в сторону на полчаса, после чего бельё полощется в чистой воде.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии