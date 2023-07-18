Сделать вкус многих блюд более интересным и ярким поможет необычная зеленая соль, которая готовится на основе зеленого лука.
Такая соль станет прекрасным дополнением салатов, горячих блюд и гарниров.
Приготовить ароматную зеленую соль очень просто: в чашу блендера поместите 100 грамм зеленого лука, 5 зубчиков чеснока и 200 грамм соли.
Взбейте ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Выложите заготовку на пергаментную бумагу тонким слоем и высушите в духовке при низких температурах.
Кусочки высушенной зеленой соли измельчите в чаше блендера, чтобы получить порошкообразную консистенцию.
Храните зеленую соль в стеклянных баночках с крышкой.
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Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров
Сделать вкус многих блюд более интересным и ярким поможет необычная зеленая соль, которая готовится на основе зеленого лука.
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