С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...
  • Алексей
    Ну да. А Волга впадает в Каспийское море...Вещи, которые ран...

Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров

Сделать вкус многих блюд более интересным и ярким поможет необычная зеленая соль, которая готовится на основе зеленого лука.
Такая соль станет прекрасным дополнением салатов, горячих блюд и гарниров.
Приготовить ароматную зеленую соль очень просто: в чашу блендера поместите 100 грамм зеленого лука, 5 зубчиков чеснока и 200 грамм соли.

Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров

Взбейте ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Выложите заготовку на пергаментную бумагу тонким слоем и высушите в духовке при низких температурах.

Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров

Кусочки высушенной зеленой соли измельчите в чаше блендера, чтобы получить порошкообразную консистенцию.

Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров

Храните зеленую соль в стеклянных баночках с крышкой.

Зелёная соль для салатов, горячих блюд и гарниров
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Зелёная сольлук

Картина дня

наверх