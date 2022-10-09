5 десертов на основе обычного дешевого печенья, которые не отличишь от ресторанных

Рецепт 1: Торт из печенья с заварным кремом

По внешнему виду торт напоминает традиционный медовик. / Фото: privately.ru

2. Тирамису

Печенье с кремом лучше выкладывать в стеклянную квадратную форму. / Фото: o-tendencii.com

3. Желейный торт

Торт с желе из киви. / Фото: mykaleidoscope.ru

Хорошо утрамбуйте печенье в форме и сделайте бортики. / Фото: argumentrus.ru

4. Банановый пудинг с печеньем

Выкладывайте печенье, бананы и крем слоями. / Фото: world-woman.su

5. Ванильный молочный коктейль

Молочный коктейль со сливками и шоколадным печеньем. / Фото: wallpapercave.com