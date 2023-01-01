Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночь

Совсем недавно почитатели легендарной рождественской комедии «Один дома» получили уникальную возможность снова окунуться в ту нереальную атмосферу приключений, которые пришлось пережить озорному мальчишке – Кевину МакКалистеру. Нет, им не предлагали еще раз пересмотреть киноленту, они могли в реальности побегать по лестнице его киношного дома, расставить ловушки для грабителей, полакомиться «лучшей пиццей в Чикаго» и дать волю чувствам. И стало это возможно беспрецедентной акции, которую решили провести от имени старшего брата Бааза, якобы выставившего объявление о сдаче особняка на международном сервисе аренды жилья для отпуска Airbnb.
Кто не помнит впечатляющий особняк из фильма «Один дома»? | Фото: thenationalnews.com.
Мало найдется людей, которые не смотрели удивительную комедию «Один дома», вышедшую в Соединенных Штатах в 1990 г. И неважно, сколько было лет зрителям на тот момент, многие получили огромный позитивный заряд, ну а некоторые даже представляли себя на месте главного героя Кевина МакКалистера (Kevin McCallister) – озорного мальчишки, которого забыли дома родители и ему пришлось в одиночку противостоять «мокрым бандитам».
12 декабря 2021 года разрешалось устанавливать ловушки Кевина тем, кто первым забронировал дом МакКалистеров на одну ночь.
Благодаря удивительной акции, которую решили организовать с помощью онлайн-платформы Airbnb, спустя много лет четырем счастливчикам удалось реализовать все мечты и фантазии по поводу организации свободного времени, образовавшегося в связи ожиданием возвращения семьи.
Для гостей организовали уютную праздничную атмосферу и установили настоящую елку. | Фото: lifestylewnews.com.
По сведениям авторов Novate.ru, объявление было выставлено от лица Базза МакКалистера – старшего брата Кевина, который уже давно вырос. «Много лет назад семейство МакКалистеров улетело в Париж на Рождество, кроме моего младшего брата. Теперь мы стали старше и мудрее, однако праздники до сих пор отмечаем такой большой компанией. Итак, совсем скоро мы отправляемся в очередной отпуск (все, в том числе и Кевин), поэтому я приглашаю вас погостить в нашем доме. Вы сможете провести здесь незабываемую ночь вместе со своей семьей», – так начиналось это удивительное объявление.
Пресловутая лестница, на которой отъявленным бандитам досталось «на орехи» от предприимчивого мальчишки. | Фото: money.yahoo.com.
Дом украсили портретами главных героев фильма «Один дома». | Фото: money.yahoo.com.
Интересный факт: Особняк, в фильме «Один дома» – это реальный объект, который существует по сей день и имеет вполне конкретный адрес. Он расположен в пригородном районе Уиннетка, недалеко от Чикаго (штат Иллинойс) у него имеется и конкретный адрес: Линкольн-авеню, дом № 671. Это очень презентабельный и даже внушительный трехэтажный дом, построенный сотню лет назад в стиле британской классики. Режиссер фильма Крис Коламбус очень тщательно подбирал здание для съемок, отказываясь снимать бутафорию. Он искал «одновременно приветливый и угрожающий особняк», который был бы вне времени. Дом должен был выглядеть вполне современно, даже если посмотреть фильм спустя пару десятков лет». Благодаря такой щепетильности и прозорливости, спустя 30 лет все так же узнаваемый особняк семейства МакКалистеров. По сей день к нему устремляются толпы фанатов и туристов, особенно под Рождество, когда его снова и снова украшают.
К услугам гостей было 4 спальни, одна из которых родительская.
Легендарный особняк, который, кстати, недавно перепродавали и новый владелец за него выложил около 2 млн долларов, в полной иллюминации снаружи и украшенный соответственно рождественским обычаям внутри, был в распоряжении тех, кому повезло его снять всего за 25 «зеленых» (не считая налогов и дополнительных сборов онлайн-площадки). Единственное, на что пришлось изрядно потратиться, так это на дорогу, поскольку в объявлении оговаривалось, что тот, кому повезет быть первым, должен сам добираться до места назначения. Если же счастливчиком окажется иностранец, то онлайн-сервис Airbnb готов был предложить бронирующим гостям кредит на поездку в размере 1000 долларов, чтобы дом не остался пустовать.
Гости могли заказать пиццу и есть любые неполезные вкусности. | Фото: thenationalnews.com.
Спешим огорчить тех, кто уже начал собирать чемоданы, ведь предложение уже не актуально, поскольку происходило это невероятное действо 12 декабря. Именно тогда гости дома находились в особняке сами и могли делать все, что им заблагорассудиться, поскольку полная свобода была прописана в условиях сдачи недвижимости в аренду. Они гласили: «В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького братана, так что не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть ерунду по телевизору, пользоваться лосьоном после бритья моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы. Еще вы можете собрать набор LEGO по мотивам «Один дома» и забрать его с собой в память об этом приключении. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно? Не возражаете, если мой паук-птицеед останется там вместо меня?»
Четыре счастливчика получили даже рождественские подарки. | Фото: lifestylewnews.com.
Как оказалось, столь щедрое мероприятие профинансировал новый владелец, а вот Airbnb в рамках первого в истории пребывания в доме МакКалистеров посторонних гостей, сделал весомое пожертвование детской больнице Ла-Рабида в Чикаго (Chicago’s La Rabida Children’s Hospital).
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