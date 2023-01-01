Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночь

Кто не помнит впечатляющий особняк из фильма «Один дома»? | Фото: thenationalnews.com.

12 декабря 2021 года разрешалось устанавливать ловушки Кевина тем, кто первым забронировал дом МакКалистеров на одну ночь.

Для гостей организовали уютную праздничную атмосферу и установили настоящую елку. | Фото: lifestylewnews.com.

Пресловутая лестница, на которой отъявленным бандитам досталось «на орехи» от предприимчивого мальчишки . | Фото: money.yahoo.com.

Дом украсили портретами главных героев фильма «Один дома». | Фото: money.yahoo.com.

К услугам гостей было 4 спальни, одна из которых родительская.

Гости могли заказать пиццу и есть любые неполезные вкусности. | Фото: thenationalnews.com.

Четыре счастливчика получили даже рождественские подарки. | Фото: lifestylewnews.com.