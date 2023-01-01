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Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночь


Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночь

Совсем недавно почитатели легендарной рождественской комедии «Один дома» получили уникальную возможность снова окунуться в ту нереальную атмосферу приключений, которые пришлось пережить озорному мальчишке – Кевину МакКалистеру. Нет, им не предлагали еще раз пересмотреть киноленту, они могли в реальности побегать по лестнице его киношного дома, расставить ловушки для грабителей, полакомиться «лучшей пиццей в Чикаго» и дать волю чувствам. И стало это возможно беспрецедентной акции, которую решили провести от имени старшего брата Бааза, якобы выставившего объявление о сдаче особняка на международном сервисе аренды жилья для отпуска Airbnb.

Кто не помнит впечатляющий особняк из фильма «Один дома»? | Фото: thenationalnews.com.

Кто не помнит впечатляющий особняк из фильма «Один дома»? | Фото: thenationalnews.com.

 

Мало найдется людей, которые не смотрели удивительную комедию «Один дома», вышедшую в Соединенных Штатах в 1990 г. И неважно, сколько было лет зрителям на тот момент, многие получили огромный позитивный заряд, ну а некоторые даже представляли себя на месте главного героя Кевина МакКалистера (Kevin McCallister) – озорного мальчишки, которого забыли дома родители и ему пришлось в одиночку противостоять «мокрым бандитам».
12 декабря 2021 года разрешалось устанавливать ловушки Кевина тем, кто первым забронировал дом МакКалистеров на одну ночь.

12 декабря 2021 года разрешалось устанавливать ловушки Кевина тем, кто первым забронировал дом МакКалистеров на одну ночь.

 

Благодаря удивительной акции, которую решили организовать с помощью онлайн-платформы Airbnb, спустя много лет четырем счастливчикам удалось реализовать все мечты и фантазии по поводу организации свободного времени, образовавшегося в связи ожиданием возвращения семьи.


Для гостей организовали уютную праздничную атмосферу и установили настоящую елку. | Фото: lifestylewnews.com.

Для гостей организовали уютную праздничную атмосферу и установили настоящую елку. | Фото: lifestylewnews.com.

 

По сведениям авторов Novate.ru, объявление было выставлено от лица Базза МакКалистера – старшего брата Кевина, который уже давно вырос. «Много лет назад семейство МакКалистеров улетело в Париж на Рождество, кроме моего младшего брата. Теперь мы стали старше и мудрее, однако праздники до сих пор отмечаем такой большой компанией. Итак, совсем скоро мы отправляемся в очередной отпуск (все, в том числе и Кевин), поэтому я приглашаю вас погостить в нашем доме. Вы сможете провести здесь незабываемую ночь вместе со своей семьей», – так начиналось это удивительное объявление.
Пресловутая лестница, на которой отъявленным бандитам досталось «на орехи» от предприимчивого мальчишки. | Фото: money.yahoo.com.

Пресловутая лестница, на которой отъявленным бандитам досталось «на орехи» от предприимчивого мальчишки. | Фото: money.yahoo.com.


Дом украсили портретами главных героев фильма «Один дома». | Фото: money.yahoo.com.

Дом украсили портретами главных героев фильма «Один дома». | Фото: money.yahoo.com.

 

Интересный факт: Особняк, в фильме «Один дома» – это реальный объект, который существует по сей день и имеет вполне конкретный адрес. Он расположен в пригородном районе Уиннетка, недалеко от Чикаго (штат Иллинойс) у него имеется и конкретный адрес: Линкольн-авеню, дом № 671. Это очень презентабельный и даже внушительный трехэтажный дом, построенный сотню лет назад в стиле британской классики. Режиссер фильма Крис Коламбус очень тщательно подбирал здание для съемок, отказываясь снимать бутафорию. Он искал «одновременно приветливый и угрожающий особняк», который был бы вне времени. Дом должен был выглядеть вполне современно, даже если посмотреть фильм спустя пару десятков лет». Благодаря такой щепетильности и прозорливости, спустя 30 лет все так же узнаваемый особняк семейства МакКалистеров. По сей день к нему устремляются толпы фанатов и туристов, особенно под Рождество, когда его снова и снова украшают.
К услугам гостей было 4 спальни, одна из которых родительская.

К услугам гостей было 4 спальни, одна из которых родительская.

 

Легендарный особняк, который, кстати, недавно перепродавали и новый владелец за него выложил около 2 млн долларов, в полной иллюминации снаружи и украшенный соответственно рождественским обычаям внутри, был в распоряжении тех, кому повезло его снять всего за 25 «зеленых» (не считая налогов и дополнительных сборов онлайн-площадки). Единственное, на что пришлось изрядно потратиться, так это на дорогу, поскольку в объявлении оговаривалось, что тот, кому повезет быть первым, должен сам добираться до места назначения. Если же счастливчиком окажется иностранец, то онлайн-сервис Airbnb готов был предложить бронирующим гостям кредит на поездку в размере 1000 долларов, чтобы дом не остался пустовать.
Гости могли заказать пиццу и есть любые неполезные вкусности. | Фото: thenationalnews.com.

Гости могли заказать пиццу и есть любые неполезные вкусности. | Фото: thenationalnews.com.

 

Спешим огорчить тех, кто уже начал собирать чемоданы, ведь предложение уже не актуально, поскольку происходило это невероятное действо 12 декабря. Именно тогда гости дома находились в особняке сами и могли делать все, что им заблагорассудиться, поскольку полная свобода была прописана в условиях сдачи недвижимости в аренду. Они гласили: «В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького братана, так что не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть ерунду по телевизору, пользоваться лосьоном после бритья моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы. Еще вы можете собрать набор LEGO по мотивам «Один дома» и забрать его с собой в память об этом приключении. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно? Не возражаете, если мой паук-птицеед останется там вместо меня?»
Четыре счастливчика получили даже рождественские подарки. | Фото: lifestylewnews.com.

Четыре счастливчика получили даже рождественские подарки. | Фото: lifestylewnews.com.

 

Как оказалось, столь щедрое мероприятие профинансировал новый владелец, а вот Airbnb в рамках первого в истории пребывания в доме МакКалистеров посторонних гостей, сделал весомое пожертвование детской больнице Ла-Рабида в Чикаго (Chicago’s La Rabida Children’s Hospital).

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Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночь

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Установить ловушки вместо Кевина: дом из «Один дома» можно было снять на одну ночьПодписаться на мой Instagram
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