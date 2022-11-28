Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Растения — прекрасные украшения дома, и чем их больше, тем лучше. Один из самых простых способов размножения комнатных растений — черенкование в воде.

Но вместо того, чтобы просто ставить черенки в пластиковые стаканчики, которые будут портить внешний вид комнаты, сделайте очень красивый водный сад для выращивания черенков. Такой способ прекрасно дополнит домашний цветник.

Вырежьте флористическую губку так, чтобы ее диаметр соответствовал диаметру стеклянного аквариума, который будет использован для черенкования растения. Высота губки должна быть примерно 2-2,5 см.







Срежьте нижнюю часть губки под небольшим углом так, чтобы губка помещалась в колбу, но при этом не проваливалась.







Сделайте в губке отверстия, диаметр отверстий должен соответствовать диаметру черенков.







Подготовьте черенки и вставьте их в отверстия в губке.







Для большего декоративного эффекта на дно аквариума можно насыпать камешки или разноцветные стеклышки. Поместите губку с черенками в стеклянный горшочек, регулярно меняйте воду.







Уже через три-четыре недели черенки отрастят здоровую и крепкую корневую систему.







Такой сад с растениями выглядит очень красиво и сам по себе является прекрасным украшением интерьера.





Читать далее →