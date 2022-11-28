С нами не соскучишься!

8 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Вони да блевотины сколько вывалил сука ,автор.А в результатате сравнил х...й с пальцем.Что сученок в заднице жжет от ...Коррупция в СССР:...
  • Степан Капуста
    Голодомор "на Украине". Какой-то политический подтекст. С душком. А голод в Поволжье? Автор не с Украины?Катастрофы, котор...
  • Дмитрий Соколов
    Газ Циклон-Б был сделан как инсектицид. Время его выделения - 2 часа. Никто его в газовых камерах для людей не примен...Крестные отцы сме...

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Растения — прекрасные украшения дома, и чем их больше, тем лучше. Один из самых простых способов размножения комнатных растений — черенкование в воде.
Но вместо того, чтобы просто ставить черенки в пластиковые стаканчики, которые будут портить внешний вид комнаты, сделайте очень красивый водный сад для выращивания черенков. Такой способ прекрасно дополнит домашний цветник.
Вырежьте флористическую губку так, чтобы ее диаметр соответствовал диаметру стеклянного аквариума, который будет использован для черенкования растения. Высота губки должна быть примерно 2-2,5 см.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Срежьте нижнюю часть губки под небольшим углом так, чтобы губка помещалась в колбу, но при этом не проваливалась.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Сделайте в губке отверстия, диаметр отверстий должен соответствовать диаметру черенков.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Подготовьте черенки и вставьте их в отверстия в губке.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Для большего декоративного эффекта на дно аквариума можно насыпать камешки или разноцветные стеклышки. Поместите губку с черенками в стеклянный горшочек, регулярно меняйте воду.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Уже через три-четыре недели черенки отрастят здоровую и крепкую корневую систему.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе

Такой сад с растениями выглядит очень красиво и сам по себе является прекрасным украшением интерьера.

Как размножить комнатные растения в стеклянной колбе
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Растенияразмножение

Картина дня

наверх