Мир компьютерных игр: лучшие градостроительные симуляторы

Если вы всегда хотели побыть в роли мэра и считаете, что точно знаете, как на самом деле нужно управлять городом, начните с одной из этих игр.
Серия игр SimCity
Начиная разговор о градостроительных симуляторах, сразу же стоит упомянуть SimCity. Да, эта игра была далеко не первая в жанре, но именно она стала первым массовым продуктом, который сумел на долгие годы вперёд сформировать индустриальные стандарты и каноны жанра.градостроительных симуляторов.
Cities: Skylines
Когда в 2013 году вышла новая версия SimCity, многие остались им очень недовольны: игра была сырая, глючная, да и в целом не оправдала все ожидания игроков. Спустя два года свет увидел новый градостроительный симулятор Cities: Skylines и о нём сразу же начали говорить «это то, как должен был выглядеть SimCity». В принципе, эта фраза достаточно точно описывает игру. Создатели просто взяли всё лучшее, что было в SimCity и убрали из неё всё, что игрокам не нравилось. В итоге получился весьма добротный симулятор, который поможет вам скоротать несколько вечеров.
Urban Empire
В Urban Empire игрокам предстоит не только строить свой город, планируя районы и инфраструктуру, но и вплотную заниматься политикой. Можно вести честную игру, соблюдая демократические права граждан и всего добиваться исключительно переговорами, а можно подкупать и шантажировать соперников, введя тотальную диктатуру. Начиная с 1820-х годов игрок в течение 200 лет будет управлять династией мэров, проведя свой город через пять различных эпох.
Серия игр Tropico
Вам предстоит примерить на себя роль Команданте, а точнее Эль Президенте, и возглавить небольшое и не очень богатое государство где-то в центральной Америке, чтобы за несколько десятилетий превратить его в настоящий процветающий филиал рая на Земле. При этом, конечно, как и любому уважающему себя диктатору, не стоит забывать регулярно откладывать деньги на свой личный счёт в швейцарском банке. Здесь тоже придётся заниматься не только строительством и экономикой, но и вовсю включаться в глобальные политические игры, ведь на дворе самый разгар «холодной войны».
Banished
В большинстве градостроительных симуляторов и экономических стратегий жители являются некоей абстрактной массой, о которой мы знаем лишь их число, уровень настроения, болезней, может быть голода, да и всё, пожалуй. В Banished всё немного иначе. Здесь жители являются основным ресурсом. Они рождаются, растут, выполняют работу, заводят потомство, и рано или поздно — умирают. Вообще, Banished — это не столько градостроительный симулятор, сколько симулятор развития утопического изолированного общества. В игре нет дерева технологий, нет универсальной стратегии, даже денег здесь нет. Вся экономика завязана на обмене нужными товарами с другими городами посредством торговцев. Успех или неудача города зависит от грамотного управления рисками и ресурсами.
Серия игр Stronghold
Здесь, хоть и не про полноценный город и более того, даже не современный, но технически эту серию игр тоже вполне можно отнести к градостроительным симуляторам. А строить здесь игроку придётся… замок. Настоящий средневековый замок с развитой системой экономики, сопутствующим производством и торговлей. Жа, это всё похоже на отдельный самостоятельный городок в миниатюре, который к тому же ещё и нужно защищать от осад!
Серия игр Anno
В особенности относительно современные игры — Anno 1404, Anno 2070 и Anno 2205. Во всех играх серии игроку предстоит создать и развить собственные поселения, которые будут достаточно самодостаточны и смогут производить ресурсы, необходимые не только самому поселению, но и передаваемые на экспорт. Торговля — одно из самых главных составляющих экономики игр серии Anno. В основной своей концепции игры очень похожи, отличаются только временные эпохи. Anno 1404 сосредоточено на эпохе позднего средневековья и начала ренессанса; Anno 2070 переносит игрока в недалёкое будущее, где из-за глобальных экологических процессов уровень океана поднялся и мир превратился в набор отдельных островов; Anno 2205 рассказывает уже о далёком будущем, когда развитие технического прогресса позволило людям колонизировать Луну.
Серия игр Cities XL
Ещё один классический градостроительный симулятор, созданный в лучших традициях легендарного SimCity. Здесь игроку тоже предстоит сосредоточиться на строительстве и управлении современным городом, не забывая о политике, торговле и инвестировании различных мегапроектов.
Серия игр The Settlers
Игра с прекрасной экономической составляющей и сложными многоуровневыми производственными цепочками. В ней всё продумано до мелочей. Кроме того в играх этой серии есть ещё и некоторый сюжет, который будет интересно проходить. Для многих будет плюсом и тот факт, что в The Settlers можно не только строить, но и воевать.
Tycoon City: New York
Как понятно из названия, игра сосредоточена на строительстве не какого-то абстрактного города, а конкретно Нью-Йорка, в частности, острова Манхэттен. Строительство всё так же начинается с нуля: перед игроком пустой остров, который впоследствии нужно превратить в успешный и процветающий город. Существенным отличием от многих других градостроительных симуляторов является тот факт, что здесь игрок не может менять улицы.
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