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Храм Темппелиаукио – самая посещаемая церковь в Финляндии

Эту постройку вы не сможете рассмотреть издалека. Она спрятана посреди обычного столичного жилого района. Но панорамный вид сверху на этот храм потрясающий и напоминает сцену из фильма Стивена Спилберга.

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Находится это архитектурное чудо в районе под названием Тёёлё и оно появилось благодаря дуэту братьев Тимо и Туомо Суомалайненов. Проект был сдан в далеком 1969-м году. Большая часть храма расположена под землей, а стеклянный купол сверху дает достаточное количество естественного освещения. Среди местных, храм называют «Церковь-скала». Место популярно среди музыкантов, так как необработанная внутренняя поверхность его стен дает потрясающую акустику. Ежегодно, храм Темппелиаукио посещает не менее полумиллиона туристов.

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

Храм Темппелиаукио - самая посещаемая церковь в Финляндии

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